Mundo Latino celebra cuatro décadas de historia

Mundo Latino celebró el aniversario 40 de su fundación, cuatro décadas dedicadas a la creación audiovisual, la promoción de la cultura cubana y la preservación de la memoria y la identidad nacional.

A lo largo de su trayectoria, la institución ha desarrollado una amplia labor de producción y realización audiovisual, con un catálogo que supera las 700 obras conservadas en sus archivos y que constituye un valioso testimonio de la historia, la cultura y la realidad cubanas.

La celebración de estas cuatro décadas representa una oportunidad para reconocer el camino recorrido y renovar el compromiso de Mundo Latino con la creación, la innovación y la defensa de los valores culturales que han distinguido su trabajo desde los primeros años.

En ocasión del aniversario, la institución rindió homenaje a sus fundadores y a las generaciones de profesionales que han contribuido a construir su historia, desde quienes asumieron los primeros desafíos de la producción audiovisual, muchas veces en condiciones técnicas y materiales difíciles, hasta los realizadores, editores, camarógrafos y especialistas que han dedicado su vida a este oficio.

El reconocimiento se extendió también a los antiguos directivos, al personal técnico y de apoyo, y a los trabajadores que actualmente dan continuidad a una obra colectiva construida durante cuatro décadas de esfuerzo, creatividad y compromiso.

Especial significación tuvo el agradecimiento al público que ha acompañado las producciones de Mundo Latino a lo largo de estos años y que ha encontrado en ellas expresiones de la cultura, la memoria y la identidad del país.

Al arribar a su aniversario 40, Mundo Latino reafirma su voluntad de continuar desarrollando una producción audiovisual vinculada a la realidad cubana, abierta a nuevos lenguajes y formatos, y comprometida con la preservación y difusión del patrimonio cultural de la nación.

Cuatro décadas de historia constituyen, así, no solo un motivo de celebración, sino también un punto de partida para afrontar los desafíos de la comunicación audiovisual contemporánea y proyectar hacia el futuro el legado de varias generaciones de creadores.