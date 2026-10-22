Revolución Latina, guerrilla digital para contar la verdad de las mentiras

Revolución Latina (@RevolucionLat) es un nuevo proyecto de comunicación digital impulsado por un grupo de comunicadores latinoamericanos interesados en ofrecer una lectura crítica de la actualidad política regional e internacional. A través de reels y otros contenidos audiovisuales breves, la iniciativa pretende ir más allá de los titulares, explicar el trasfondo de las noticias e identificar los intereses políticos y económicos que intervienen en los acontecimientos.

El proyecto nace en un escenario de crecientes tensiones entre Estados Unidos y varios países de América Latina y el Caribe, marcado por las políticas de la administración de Donald Trump y el protagonismo del secretario de Estado Marco Rubio en la agenda de Washington hacia la región.

«Queremos contar lo que muchas veces no cabe en un titular. Detrás de cada declaración, de cada sanción y de cada decisión política hay intereses, antecedentes y consecuencias que merecen explicarse. Nuestra intención es conectar esos elementos para que las personas puedan comprender mejor lo que está ocurriendo», señala el argentino Erick Varsasvky, uno de los promotores de *Revolución Latina*.

La iniciativa presta especial atención a las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, las disputas geopolíticas, la soberanía nacional, los conflictos sociales y las decisiones económicas que afectan directamente a las poblaciones de la región.

Para Varsasvky, uno de los principales intereses del proyecto es examinar críticamente la política exterior estadounidense, especialmente sus expresiones de presión económica, diplomática y política.

«Trump y Marco Rubio representan una política hacia América Latina que debemos examinar con especial atención. Nos interesa explicar cómo se toman las decisiones en Washington, qué intereses las impulsan y cuáles son sus consecuencias para nuestros países. No queremos limitarnos a reproducir sus declaraciones, sino contrastarlas con los hechos y analizar a quién benefician y a quién perjudican», afirma.

Mirada latinoamericana con lenguaje de redes

Revolución Latina apuesta por los formatos audiovisuales que predominan en las plataformas digitales, especialmente Instagram, donde los reels se han convertido en una de las principales vías de circulación de información y debate público.

Su propuesta combina narrativas ágiles, un lenguaje directo y recursos visuales capaces de explicar asuntos complejos sin renunciar al contexto histórico, la contrastación de fuentes y el rigor periodístico.

«Las redes sociales permiten llegar a personas que probablemente no leerían un análisis político extenso, pero que sí pueden interesarse por una historia bien contada en un minuto. Nuestro desafío es aprovechar ese lenguaje sin simplificar la realidad hasta deformarla. Queremos contenidos breves, pero con profundidad, capaces de despertar preguntas y estimular el pensamiento crítico», explica Varsasvky.

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El proyecto también pretende visibilizar las conexiones entre acontecimientos que habitualmente se presentan como noticias aisladas. Las medidas económicas de Washington, las controversias migratorias, los conflictos diplomáticos, la disputa por los recursos naturales y las relaciones de poder en el continente forman parte de una agenda que busca analizar los hechos desde sus causas y consecuencias.

«América Latina necesita espacios que expliquen su realidad desde una perspectiva propia. Cuando hablamos de soberanía, de migración, de bloqueos o de relaciones internacionales, hablamos de decisiones que afectan a millones de personas. Nos interesa que esa dimensión humana y política esté presente en cada contenido», añade uno de los impulsores de la iniciativa.

Aunque sus promotores comparten una posición crítica respecto a las políticas estadounidenses hacia la región, *Revolución Latina* se propone fundamentar sus contenidos en información verificable, contrastar fuentes y diferenciar los hechos de las interpretaciones.

Con presencia en Instagram bajo el nombre @RevolucionLat, el nuevo espacio aspira a conectar con una audiencia latinoamericana interesada en comprender las relaciones de poder que atraviesan la actualidad y participar en una conversación pública más informada.

Su principio editorial resume el propósito de la iniciativa:

«Revolución Latina: detrás de cada noticia hay una historia que merece ser contada».