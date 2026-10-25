FCOM: Reacreditan carreras de Periodismo y Ciencias de la Información

La institución universitaria recibió a una representante del Comité Técnico Evaluador de la Junta de Acreditación Nacional, en una jornada que incluyó encuentros con profesores y estudiantes, evaluaciones integradoras e intercambios sobre la calidad de la formación académica.

La Facultad de Comunicación (FCOM) desarrolló una intensa jornada como parte del proceso de reacreditación de las carreras de Periodismo y Ciencias de la Información, con la participación de la Dra. C. Sulma Rosa Herrera Cuesta, vicerrectora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona y representante del Comité Técnico Evaluador de la Junta de Acreditación Nacional (JAN).

La visita comenzó con un encuentro en el Decanato, en el que participaron los jefes de los departamentos de Periodismo y Ciencias de la Información, así como una de las vicedecanas de la Facultad.

Durante la mañana y parte de la tarde se desarrollaron intercambios con los claustros docentes y estudiantes de ambas carreras. Los encuentros permitieron abordar aspectos relacionados con la formación universitaria, los desafíos del ejercicio profesional y el desarrollo de los procesos académicos.

Como parte de las actividades de evaluación, estudiantes de segundo, tercero y cuarto años realizaron exámenes integradores, concebidos para valorar los conocimientos y competencias adquiridos durante su formación.

La jornada combinó así la evaluación académica con espacios de diálogo entre estudiantes, profesores y la representante de la JAN, en el contexto de los esfuerzos institucionales por fortalecer la calidad de la enseñanza universitaria.

Durante su visita, la Dra. C. Sulma Rosa Herrera Cuesta expresó: «Estar hoy en esta facultad le da un nuevo sentido a la educación superior».

Las actividades concluyeron con un encuentro en la cafetería de la Facultad, que reunió a estudiantes y profesores de ambas carreras en un ambiente de intercambio y confraternización.

La jornada forma parte del proceso de reacreditación de Periodismo y Ciencias de la Información, orientado a evaluar la calidad de ambos programas académicos y contribuir a su perfeccionamiento continuo.