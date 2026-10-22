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Adiós a Orlando Romero

Redacción CubaperiodistasComment(0)

El periodismo cubano lamenta el fallecimiento de Orlando Ignacio Romero, periodista y diseñador cuya trayectoria profesional estuvo vinculada a las publicaciones Bohemia y Granma, así como al desarrollo de nuevas formas de comunicación visual en los medios digitales.

La revista Bohemia dio a conocer la noticia y expresó su profundo pesar por la pérdida de quien contribuyó durante su carrera a la concepción gráfica, el diseño y la maquetación de publicaciones periodísticas cubanas.

Romero desarrolló una parte importante de su labor editorial en Bohemia y Granma. En este último medio asumió responsabilidades dentro del equipo de diseño y participó en proyectos vinculados con la identidad visual y la proyección internacional de la prensa cubana.

Su experiencia profesional abarcó también el periodismo visual, el diseño de medios digitales, la creación de interfaces para sitios web y dispositivos móviles, la experiencia de usuario y la gestión de proyectos interactivos.

Su trayectoria se caracterizó por vincular la tradición del diseño editorial con los nuevos lenguajes y herramientas de la comunicación digital, en un ámbito esencial para la presentación de los contenidos periodísticos.

En su mensaje de despedida, Bohemia destacó el compromiso de Romero con el periodismo y la creación visual, y subrayó que su fallecimiento constituye una dolorosa pérdida para quienes compartieron su trabajo y reconocen el papel del diseño en la identidad y la calidad de la prensa.

La publicación trasladó sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos, colegas y compañeros de profesión de Orlando Ignacio Romero.

Fuente: Revista Bohemia.

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Sitio de la Unión de Periodistas de Cuba

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