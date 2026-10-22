Yeilén Delgado gana Premio de Poesía

La periodista y escritora cubana Yeilén Delgado Calvo obtuvo el Premio de Poesía América Bobia 2026, convocado por Ediciones Vigía, con su poema «De lo que trata todo esto».

El jurado, integrado por Lourdes González Herrero, Maylan Álvarez Rodríguez y Eugenio Marrón Casanova, acordó por unanimidad conceder el galardón a la obra de Delgado Calvo, después de evaluar los textos presentados a concurso.

En su fallo, los especialistas destacaron la manera en que el poema aborda la lluvia, una de las imágenes más recurrentes de la tradición poética universal, desde una mirada íntima vinculada con la vida cotidiana y el espacio doméstico.

El jurado fundamentó su decisión en la capacidad de la autora para desplegar «con aliento y sostenida cadencia» una «cálida y doliente observancia asentada en el fiel cotidiano del hogar», y construir así un retrato de particular hondura poética.

La valoración también establece una referencia a la obra del poeta Saint-John Perse, al situar la lluvia como elemento central de la creación premiada.

Yeilén Delgado Calvo, natural de Matanzas, ha desarrollado una trayectoria en el periodismo y la escritura, ámbitos en los que cultiva una mirada atenta a la realidad y a la expresión literaria. Actualmente trabaja en el diario Granma.

El reconocimiento fue dado a conocer por Ediciones Vigía a través de sus redes sociales.

Fuente: Ediciones Vigía. Anuncio del Premio de Poesía América Bobia 2026.