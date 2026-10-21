Inicia ciclo de conferencias en UPEC de La Habana

Acerca de la necesidad de transformación del modelo de prensa cubano, disertó Ricardo Ronquillo Bello, presidente nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), en la sede provincial de la organización en la capital.

Así inicia un ciclo de conferencias encaminado a actualizar a los profesionales del sector acerca de temáticas de actualidad, capaces de contribuir a su superación.

Ronquillo insistió en retos para la prensa, por la asimetría de recursos empleados entre los medios que defienden el proyecto socialista y aquellos considerados adversarios, en situaciones de guerra comunicacional.

Convocó a ser más ágiles en informar porque somos morosos al dar a conocer los contenidos y proponernos hacerlos llegar más lejos, incluidas las multiplataforma, es decir, el mismo tema abordarlo en distintas redes.

Propuso explotar los sentimientos, las emociones en las obras, transmitir los mensajes esenciales, producir buenos contenidos, reorganizar recursos profesionales y formar equipos capaces de dar respuesta a las exigencias.

En condiciones desiguales debido al bloqueo tecnológico, expuso la necesidad de buscar alianzas entre los medios, defender la veracidad, además de elevar la cultura digital en un momento cuando es imprescindible.