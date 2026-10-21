Morales Ojeda felicita a Juventud Rebelde en el aniversario 61 de su fundación

En su mensaje recordó que Juventud Rebelde nació el 21 de octubre de 1965, como resultado de la fusión de la revista Mella y el Diario de la Tarde. Su creación fue anunciada por el Comandante en Jefe Fidel Castro ante miles de jóvenes que aprobaron con entusiasmo el nombre de la nueva publicación.

Desde la circulación de su primer número, el 22 de octubre de aquel año, el periódico asumió la misión de ofrecer un periodismo de calidad, dirigido fundamentalmente a la juventud, pero capaz de interesar a públicos de todas las edades, como expresara su fundador.

Morales Ojeda resaltó que, a lo largo de estas décadas, Juventud Rebelde ha sabido superar etapas difíciles y evolucionar hasta convertirse en un multimedio, adaptado a las nuevas exigencias de la comunicación sin perder su identidad.

Asimismo, subrayó su papel en la historia del movimiento juvenil cubano y de la prensa revolucionaria, así como la huella que ha dejado en el periodismo literario, investigativo e informativo.

«Felicitamos a su colectivo y reafirmamos el valor de una publicación que, fiel a su nombre, se niega a dejar de ser joven y rebelde», concluyó.