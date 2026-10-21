Díaz-Canel llama en Radio Rebelde a eliminar trabas en atención a vulnerables

En la tercera emisión de Criterio Compartido, transmitida por Radio Rebelde, el Presidente cubano y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, abordaron la protección social, las respuestas a las inquietudes ciudadanas y las transformaciones dirigidas a las familias más necesitadas. El programa también dedicó un espacio a la próxima votación contra el bloqueo en Naciones Unidas.

La necesidad de actuar con mayor sensibilidad, agilidad y capacidad de respuesta ante los problemas de la población centró la tercera emisión de Criterio Compartido, el espacio de Radio Rebelde que tiene como interlocutor principal al Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, conducido por la periodista Bárbara Betancourt.

Durante el programa, el mandatario insistió en que la atención a las personas en situación de vulnerabilidad no puede quedar limitada por interpretaciones burocráticas de las normas ni por la falta de iniciativa de las instituciones.

«El aprendizaje de este caso es llamado a la sensibilidad con los problemas que afectan a una persona o a una familia y tiene que ser con agilidad, sin trabas, con el pensamiento puesto en las soluciones y no en las justificaciones», expresó al comentar uno de los casos atendidos.

Díaz-Canel agradeció la acogida del programa y consideró que la participación ciudadana está contribuyendo a mejorar el trabajo de las instituciones mediante visitas a las comunidades, intercambios directos y respuestas a problemas concretos.

«Yo creo que eso nos hace construir un espacio que más allá de la radio, es un espacio de intercambio para todos», afirmó.

De las llamadas a las soluciones

El Presidente presentó un balance del seguimiento a los planteamientos recibidos en la emisión anterior. Se registraron 67 llamadas, correspondientes a 65 personas, de las cuales 32 fueron clasificadas como quejas: 23 consideradas con razón, siete con razón en parte y dos sin razón.

Otras 33 llamadas fueron clasificadas como opiniones e inquietudes. Según explicó, se reportaron 17 casos solucionados y otros 17 con soluciones definidas, cuya ejecución requiere todavía determinado tiempo.

Asimismo, 29 personas recibieron intercambios y explicaciones sobre sus preocupaciones. En dos casos no fue posible localizar a los remitentes debido a dificultades con las direcciones y los números telefónicos facilitados.

El mandatario destacó que las estructuras del Partido y del Gobierno han participado en las visitas y gestiones, y recordó la importancia de proporcionar datos de contacto correctos para facilitar el seguimiento.

Yudit ya puede cuidar de su hijo

Uno de los momentos más significativos estuvo dedicado al caso de Regla Yudit Montiagudo, una madre de Guanabacoa que solicitó apoyo para cuidar de su hijo, un joven con discapacidad que requiere atención permanente.

Su historia había sido presentada en el programa anterior y provocó la intervención de las autoridades de Trabajo y Seguridad Social. Tras una visita a su vivienda y la evaluación de sus circunstancias familiares, el 12 de octubre se aprobó el servicio de asistente a domicilio, que le permite asumir formalmente el cuidado de su hijo.

La familia recibió también una silla de ruedas donada por el proyecto sociocultural Quisicuava, facilitando la movilidad del joven y su asistencia a los servicios de rehabilitación.

«Por lo tanto, Yudit es la cuidadora ahora de su hijo», confirmó el Presidente.

Díaz-Canel consideró que la experiencia debe servir para revisar prácticas institucionales y evitar que situaciones semejantes se repitan.

«Si hay una norma que nos frene la atención a una situación particular hay que buscar la excepción de la norma a partir de interpretarla o cambiamos la norma».

También reconoció la contribución de los trabajadores sociales y de los proyectos comunitarios que complementan la atención estatal a personas necesitadas.

Más de 883 000 personas identificadas en mayor situación de vulnerabilidad

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, intervino telefónicamente para explicar los criterios de identificación, evaluación y protección de las personas y familias vulnerables.

Según detalló, la vulnerabilidad constituye una condición multidimensional, relacionada con los ingresos, la salud, la discapacidad, las responsabilidades de cuidado, la estructura familiar y la disponibilidad de redes de apoyo.

El Ministro informó que inicialmente se identificaron 876 522 personas y que, al cierre de septiembre, el registro actualizado comprendía a más de 883 000 personas en mayor situación de vulnerabilidad.

Aclaró que no se trata de una cifra estática, pues algunas familias logran superar esas circunstancias mientras otras necesitan incorporarse a los mecanismos de protección.

«Una cifra no es permanente, una cifra puede cambiar en horas, puede cambiar en días», subrayó Díaz-Canel.

Otamendiz explicó que los trabajadores sociales realizan la identificación y caracterización de las familias, cuyas situaciones son posteriormente evaluadas por los grupos comunitarios de atención a las políticas sociales y las estructuras correspondientes de la Administración.

Entre los grupos priorizados figuran hogares que ya reciben asistencia social, familias con elevada carga de cuidados, madres solas con varios hijos y hogares con niños que padecen enfermedades complejas.

Protección alimentaria y oportunidades de empleo

Durante el intercambio, el Ministro informó sobre las acciones destinadas a garantizar alimentos a personas identificadas en mayor situación de vulnerabilidad.

Entre ellas mencionó la entrega prevista de módulos con cinco libras de arroz, una libra de chícharos y una libra de azúcar, así como el apoyo del Programa Mundial de Alimentos para determinados grupos poblacionales.

También se refirió a la priorización del aceite disponible para embarazadas y niños en condiciones específicas de vulnerabilidad, particularmente aquellos con bajo peso, baja talla o enfermedades crónicas.

El Presidente recordó que el país mantiene más de 32 programas sociales destinados a atender situaciones de vulnerabilidad y que las transformaciones económicas y sociales incorporan nuevas medidas de protección.

Otamendiz destacó que, junto con la asistencia material, se impulsan programas de dotación de activos productivos para facilitar la incorporación al trabajo, el emprendimiento y la generación de ingresos propios.

El objetivo, explicó, es que la vulnerabilidad no se convierta necesariamente en una condición permanente y que las personas puedan disponer de mayores capacidades para sostener a sus familias.

Las preocupaciones de los oyentes

La emisión incluyó nuevas llamadas de ciudadanos que expusieron problemas vinculados con el empleo, las jubilaciones, el cuidado de adultos mayores y la atención a personas con discapacidad.

Michael Muro Río, una persona con discapacidad visual, solicitó apoyo para disponer de un espacio donde él y otros integrantes de su familia puedan trabajar.

Ada Linares Mejía denunció que su esposo no ha recibido el pago de su jubilación, pese a haber iniciado los trámites correspondientes en febrero.

Otoniel Aguilera Vázquez pidió ayuda para atender a sus padres, de 88 y 84 años, y explicó las dificultades encontradas para gestionar una plaza en una institución de cuidado.

Por su parte, Mavi Susel, de Marianao, expuso la situación de una madre con problemas de salud mental y dos hijos con discapacidad, para quienes solicitó atención institucional.

Otro oyente, cuyo nombre no quedó identificado en la transcripción, agradeció la respuesta recibida de una comisión institucional apenas siete días después de realizar un planteamiento al programa.

Díaz-Canel aseguró que las preocupaciones serían tramitadas e insistió en la necesidad de corregir actuaciones negligentes.

Sobre el caso de la jubilación, afirmó: «No tiene sentido que haya un maltrato en la jubilación, en el tratamiento de la jubilación, como plantea Ana. Y aquí hay que ver la indolencia, aquí hay que ver quién se equivocó y será corregido».

El Ministro señaló que se han organizado grupos de trabajo para dar seguimiento personalizado a los casos, con participación de representantes de Trabajo y Seguridad Social, el Partido y los gobiernos territoriales.

Díaz-Canel denuncia la ofensiva de Estados Unidos ante la votación sobre el bloqueo

En la parte final del programa, Bárbara Betancourt introdujo el tema de la próxima votación en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el proyecto de resolución que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.

El Presidente denunció que Washington desarrolla una intensa ofensiva diplomática y comunicacional para reducir el apoyo internacional a la resolución cubana.

«Primero estamos en un contexto en que Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, desarrolla una ofensiva diplomática y comunicacional intensa, como nunca antes».

Díaz-Canel cuestionó un evento organizado por la representación estadounidense en instalaciones de Naciones Unidas, al que calificó de maniobra para desacreditar a Cuba y desviar la atención de las consecuencias del bloqueo.

También denunció presiones sobre otros gobiernos para modificar sus posiciones tradicionales, abstenerse o ausentarse de la votación.

«Cuando un gobierno como el de los Estados Unidos tiene que acudir a estos personajes y a estas prácticas bochornosas, demuestra que no tiene la razón», expresó.

El mandatario reiteró su confianza en que la comunidad internacional vuelva a manifestarse contra esa política el próximo 28 de octubre.

«Pero esperemos que el día 28 se vote por la verdad y contra el bloqueo y a favor del pueblo cubano», sostuvo.

Seguimiento al abasto de agua y a las transformaciones económicas

Antes de despedirse, Díaz-Canel compartió parte de su agenda de trabajo para la jornada, que incluía una visita a una fuente de abasto de agua en La Habana, recorridos por actores económicos y encuentros con sistemas empresariales del Ministerio de la Agricultura.

Estas actividades, explicó, forman parte del seguimiento a las transformaciones económicas y sociales y de la evaluación de las acciones para mejorar los servicios a la población.

La próxima emisión de Criterio Compartido está prevista para el miércoles 4 de noviembre, a las 7:15 de la mañana, por Radio Rebelde.

Fuente: Tercera emisión de Criterio Compartido, Radio Rebelde, 21 de octubre de 2026. Transcripción del programa.Fotografías: Alejandro Azcuy / Presidencia de Cuba.Radio Rebelde