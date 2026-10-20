Cuba rinde homenaje a sus corresponsales de guerra

La memoria de los periodistas cubanos que acompañaron las misiones internacionalistas en África fue evocada este 19 de octubre, durante un encuentro celebrado en la sede de la Empresa de Producciones Trimagen, en La Habana, con motivo del Día del Corresponsal de Guerra Cubano.

La jornada estuvo dedicada especialmente a recordar a Juan Candelario Bacallao (aparece sentado en la imagen de portada), periodista de Radio Reloj caído en combate en Angola el 19 de octubre de 1986, cuya trayectoria simboliza el compromiso, la valentía y la entrega de quienes ejercieron el periodismo en escenarios de guerra.

La fecha fue instituida por el Círculo de Corresponsales de Guerra de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), precisamente en homenaje a Bacallao, para reconocer a los profesionales de la prensa que documentaron, muchas veces arriesgando sus propias vidas, las misiones internacionalistas cubanas.

El escenario del encuentro tuvo un significado especial. La actual Empresa Trimagen está estrechamente vinculada a la historia de los Estudios de Cine y Televisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), cuyos camarógrafos, fotógrafos y realizadores dejaron un valioso testimonio audiovisual de la participación cubana en África, particularmente en Angola.

Sus imágenes y reportajes contribuyeron a preservar la memoria de acontecimientos decisivos, como la batalla de Cuito Cuanavale, y a contar las historias humanas de miles de cubanos que participaron en aquellas misiones solidarias.

Uno de los momentos más significativos de la conmemoración fue la proyección del audiovisual Experiencias de una crisis, dedicado a los acontecimientos de octubre de 1962, cuando el mundo estuvo al borde de una confrontación nuclear.

La obra permitió volver sobre el pensamiento, el liderazgo y la actuación de Fidel Castro durante la Crisis de Octubre, y recordar la defensa de la soberanía, la dignidad nacional y los principios de Cuba en uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría.

La evocación de aquellos acontecimientos estableció un vínculo entre distintas etapas de la historia revolucionaria cubana, unidas por la defensa de la independencia nacional y la solidaridad internacionalista.

Más que una celebración conmemorativa, el encuentro constituyó una oportunidad para reivindicar el valor del testimonio periodístico como parte indispensable de la memoria histórica. Los corresponsales de guerra no solo narraron los acontecimientos: estuvieron junto a sus protagonistas, documentaron sus sacrificios y contribuyeron a que aquellas experiencias trascendieran a las nuevas generaciones.

Recordar a Juan Candelario Bacallao y a sus compañeros es también reconocer una tradición del periodismo cubano que hizo de la cámara, el micrófono y la palabra instrumentos para contar la historia desde sus escenarios más difíciles.