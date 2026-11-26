Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche.

¿0 son una las dos?

José Martí

La cita es de “Dos patrias”, que Poesía completa. Edición crítica, de José Martí —preparada en el Centro de Estudios Martianos por un equipo que encabezó Cintio Vitier—, fundadamente incluye en el ciclo (no en el poemario) Versos libres, y no, a diferencia de ediciones anteriores, en Flores del destierro, volumen que Martí ni formó ni tituló. Pero ese poema podría pertenecer a Versos cubanos, que en el pórtico de Versos sencillos Martí caracterizó como “tan llenos de enojo, que están mejor donde no se les ve”.

Por eso no los publicó, ni esbozó siquiera su índice, como sí hizo para Versos libres; pero ese no es tema para tratar ahora. Ya el articulista le dedicó “Digresiones” recogidas en su libro Ensayos sencillos con José Martí (2012), y lo ilusiona creer que merecen leerse, sobre todo porque hacen justicia a la extraordinaria edición mencionada, no siempre tan tenida en cuenta como se debería tener.1

Recordar hoy “Dos patrias” no responde solo a su excelencia artística y la permanente relación en general de Cuba con la noche, no únicamente la “noche insular” asumida, al modo de José Lezama Lima, como “jardines invisibles”, ni la “noche bella” que “no deja dormir”, descrita por el propio Martí en su Diario de campaña.

Aquí se piensa en una noche de la que ya se ha cumplido una década, y que estremeció no solo a Cuba, sino también a los pueblos del mundo y a quienes en ellos aspiran al triunfo de la justicia social sobre las fuerzas tenebrosas que aún desangran y enlutan a la humanidad. El estremecimiento no ha cesado, ni cesará mientras tales fuerzas campeen con su soberbia y su irrespeto en el planeta.

Si la vida de un hombre como Fidel Castro, el Comandante en Jefe, El Líder —sin restricciones cronológicas ni de ninguna otra índole— de la Revolución Cubana, es fuente de luz, difícilmente su muerte podía no ser costosa, y aprovechada, al menos lo intentarán, por las fuerzas que viven o intentan vivir de las tinieblas. En tal realidad alcanza resonancias inevitables la vibración que entre la sed de belleza y el abrazo de la vida como un hecho moral orientó la poesía y la trayectoria toda de Martí.

Esas resonancias enconan a los enemigos de la justicia y estimulan a quienes luchan por ella. La conciencia de que no se debía permitir que la muerte de El Líder causara un desamparo que por otra parte sería difícil de impedir completamente, intensificó una actitud propia de la mejor mística revolucionaria. Se hizo sentir en la multitudinaria despedida tributada al Comandante en Jefe —a Fidel, al Caballo del pueblo— en la Plaza a la que él le imprimió imborrable sello martiano.

De tan digna actitud dio una prueba rotunda y espontánea la reacción con que la inmensa multitud respondió a la pregunta hecha por uno de los oradores de nuestra América que allí le rindieron tributo: “¿Dónde está Fidel?”, se preguntó, y un coro gigantesco de voces que solo puede explicarse por la sincera devoción respondió: “¡Yo soy Fidel!”.

Fue la expresión de la voluntad colectiva de asumir o prolongar la actitud necesaria para que no desapareciera el guía revolucionario que había transformado a Cuba y la había ubicado con dignidad en el mapa mundial. Aquella expresión merece perpetuarse como la señal de un camino ineludible. No importa, o más bien se explica —y debe entenderse como parte de la misma voluntad revolucionaria— que después de aquella noche hubiera voces a las cuales la noción de respeto las llamara a no abusar de una consigna que, más que gritarse, merece hacerse realidad, como lo necesita el pueblo.

La palabra y el pensamiento, y la conducta, de quien se alzó el 26 de julio de 1953 al frente de una vanguardia patriótica para impedir que el Apóstol muriese en el año de su Centenario, deben cuidarse, seguirse con mimo y con rigor, para que continúe surtiendo el efecto que a Cuba le urge que surta.

En 1953, y a partir de esa fecha, la vanguardia revolucionaria encabezada por Fidel, y seguida y apoyada por la mayoría popular que supo cumplir su tarea y crecerse en ella, impidieron que el legado martiano encallara en el tipo de muerte de la cual su discípulo se propuso librarlo.

Difícilmente un legado como el de Martí desaparecería, pero la permanencia de la realidad signada por la tiranía sangrienta que el Ejército Rebelde fue capaz de derrotar, habría buscado arrinconarlo en el olvido intencional o en la demagogia. Tal tiranía el gobierno de los Estados Unidos la prohijaba como instrumento para mantener a Cuba sometida a su ensayo neocolonial, imperialista.

En las complejidades de 2026, agravadas por las criminales presiones que el gobierno esatodounidense arrecia en su afán de doblegar a Cuba, la vanguardia revolucionaria y la mayoría del pueblo tienen un deber que únicamente podrían incumplir al precio de que el país se pierda: lograr que tampoco en su Centenario muera el Líder a cuyo legado, como al de Martí, no pudo ni podía poner fin la muerte física.

Diversas son y serán las formas de participar con acierto en la lucha para salvar la continuidad de Fidel, como él abrazó la herencia martiana. Todas apuntan a la necesidad de interpretar y enfrentar sabia y éticamente la realidad de la patria, para preservar a la vez —porque son inseparables, o no son— su soberanía y la justicia social.

No basta citar palabras del Comandante, ni decir que se está haciendo lo que él reclamó, con misiones tales como cambiar todo lo que deba ser cambiado. Si el sentido común no estuviera tan contaminado en el mundo —del cual Cuba es parte— por el pragmatismo capitalista, que a menudo consigue pasar como fruto de una rara Providencia, bastaría recordar que El Líder no pidió cambiarlo todo, sino solamente lo que debiera cambiarse. Y, se ha de dar por entendido, cambiarlo con tino y para bien, con la mayor justicia posible, aunque no haya llegado aún el momento de cumplir la aspiración martiana, asumida asimismo por Fidel, de conquistar toda la justicia.

Si el propio Comandante que sabía necesario cambiar todo lo que debía ser cambiado, dio acaso muestras de especial prudencia al proponer o aceptar cambios concretos, no sería por capricho. Discípulo de Martí, tendría presente —como lector y por convicción propia— lo que su maestro escribió en un cuaderno de apuntes de juventud, quizás a sus dieciocho años, y no hay razón para creer que hubiera abandonado, sino ratificado, en su madurez: “Un detalle en el órgano es a veces una revolución en el sistema”, y hay detalles sobre los que vale decir: ¡Qué detalles!

Uno de los homenajes rendidos en estos días a Fidel fue la reciente nueva presentación, en la sede de la UPEC, de La artillería pesada. Anécdotas con Fidel de periodistas de la prensa impresa, agencias de noticias y revistas. Este artículo no pretende reseñar el libro —para eso se requiere una concentración particular—, sino apenas sugerir que se lea con la atención y el discernimiento que requiere.

Solo añade un escueto comentario. El contenido del volumen propicio que varios presentes volvieran sobre anécdotas, o aportasen otras, que reflejan en particular las tácticas comunicacionales del Comandante —todo un maestro en ellas—, y degustaran con pleno derecho narrar sus experiencias personales en encuentros con él.

Pero, además de las horas dedicadas a ese recuento placentero, estuvo presente el reclamo de que las lecciones de El Líder también se apliquen cabalmente en la esfera de la comunicación social. En el encuentro se argumentó que es indispensable no solo seguir los ímpetus del guerrillero revolucionario que siempre fue el Comandante, como en todo, en esa esfera, sino saber asimismo interpretar con lucidez la prudencia del político revolucionario que fue, sin dejar de ser un guerrillero fundacional.

No asumir lúcidamente su sentido de prudencia puede ofrecer refugio, contra las propias convicciones del Comandante, al secretismo que él supo impugnar, aunque no siempre los encargados de orientar y aplicar la política informativa hayan sabido contribuir a la reversión de un mal que no ha dejado de hacer daño al país. Tanto ha seguido haciéndolo, que a veces cabe tener la impresión de que, si ya casi no se menciona, no es porque haya desaparecido, sino porque ha cedido su espacio al secreto.

De eso habla, valga el oxímoron, el silencio que se mantiene en torno a conspicuos hechos de corrupción sobre los cuales el pueblo sigue esperando la información que merece recibir. Y habla el eufemismo con que —al modo como se le llama “penosa enfermedad” al cáncer— se le pasa por encima a la conducta de un funcionario de alto nivel cuando apenas se le atribuyen “graves errores”, un palio que factualmente aporta cómplices a la corrupción.

Aunque se haga involuntariamente o con las mejores intenciones, como las que pueden pavimentar el camino al Infierno, tal complicidad abona, además, las especulaciones que tanto dañan la credibilidad de la información y del proyecto político que ella debe defender. Cuando en un discurso que debería ser objeto de estudio diario, Fidel dijo que solo nosotros, no nuestros enemigos, podríamos destruir el país, no estaría concibiendo ese nosotros como un saco de contenido amorfo, pues la mayor responsabilidad en la eventual destrucción no recaería precisamente en el pueblo llano.

Vale recordar un texto que —por lo poco que se cita— parecería relegado a un olvido que nos empobrecería letalmente. En El socialismo y el hombre en Cuba, la misma carta-ensayo de 1965 donde Ernesto Che Guevara, no un demagogo ni un oportunista perestroiko, repudió la existencia de dóciles asalariados al pensamiento oficial, dejó plasmadas normas cardinales de conducta para revolucionarios a todos los niveles.

Desde su propia experiencia, y con el derecho que le daba su ejemplar rectitud ética, afirmó: “En nuestro caso, hemos mantenido que nuestros hijos deben tener y carecer de lo que tienen y de lo que carecen los hijos del hombre común; y nuestra familia debe comprenderlo y luchar por ello. La revolución se hace a través del hombre, pero el hombre tiene que forjar día a día su espíritu revolucionario”.

Profundamente identificado con El Líder de la Revolución, sostuvo: “Así vamos marchando. A la cabeza de la inmensa columna —no nos avergüenza ni nos intimida decirlo— va Fidel, después, los mejores cuadros del Partido, e inmediatamente, tan cerca que se siente su enorme fuerza, va el pueblo en su conjunto, sólida armazón de individualidades que caminan hacia un fin común; individuos que han alcanzado la conciencia de lo que es necesario hacer; hombres que luchan por salir del reino de la necesidad y entrar al de la libertad”.

Esa interrelación de deberes sigue definiendo lo que cada quien ha de hacer en defensa del proceso revolucionario. Circunstancias y modificaciones de la realidad no valen para desentenderse de su esencia, y aún menos cuando peligra lo que nació como lo que debe continuar siendo: “la Revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes”.

Así la definió el Comandante en Jefe el 16 de abril de 1961, y solo luchando por mantenerla en su rumbo se les rendirá a ese Líder y a la propia Revolución el homenaje que merecen, a la altura del ejemplo que el pueblo uniformado, con Fidel a la cabeza, protagonizó desde el día siguiente en Playa Girón, hasta aplastar en poco más de sesenta horas a los mercenarios.