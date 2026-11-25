A diez años de su partida física, la relación de Fidel Castro con los profesionales de la prensa constituye un capítulo singular de la historia de la Revolución cubana y un motivo para reflexionar sobre las responsabilidades del periodismo ante los desafíos contemporáneos.

Desde los años de la lucha insurreccional hasta sus últimas Reflexiones, Fidel comprendió la importancia estratégica de la comunicación. Su vínculo con los periodistas trascendió las entrevistas, las conferencias de prensa y las coberturas informativas: encontró en ellos interlocutores para debatir ideas, conocer problemas de la sociedad y transmitir sus concepciones sobre el ejercicio del poder y la transformación social.

La palabra como instrumento de lucha

Antes del triunfo revolucionario de 1959, Fidel había comprendido las posibilidades del periodismo para denunciar los atropellos de la dictadura batistiana y dar a conocer el programa político de la Revolución.

La entrevista concedida al periodista estadounidense Herbert Matthews, de The New York Times, en febrero de 1957, la creación de Radio Rebelde y, posteriormente, la Operación Verdad y el surgimiento de Prensa Latina fueron expresiones de aquella concepción estratégica de la comunicación.

Fidel entendía que los acontecimientos políticos también se disputaban en el terreno de la información, donde las interpretaciones de los hechos podían resultar tan decisivas como los propios acontecimientos.

Un diálogo permanente con los periodistas

Quienes tuvieron la responsabilidad profesional de acompañarlo durante décadas recuerdan su curiosidad intelectual, su interés por los detalles, las extensas conversaciones, las preguntas inesperadas y su preocupación por las condiciones materiales y la superación profesional de los trabajadores de la prensa.

Sus intervenciones en los congresos de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) constituyeron espacios de debate sobre las insuficiencias del ejercicio informativo, la necesidad de investigar, el acceso a las fuentes y la responsabilidad de los medios ante los problemas cotidianos de la población.

Consideraba que el periodismo debía contribuir a la educación de la sociedad, combatir las manifestaciones de corrupción, denunciar las deficiencias administrativas y participar en la búsqueda de soluciones.

Para Fidel, la formación de un periodista era una tarea permanente. De ahí su insistencia en la necesidad de estudiar, ampliar los horizontes culturales y comprender la complejidad de los procesos nacionales e internacionales.

La artillería pesada de la Revolución

En 1999, cuando Internet comenzaba a modificar las dinámicas de la comunicación mundial, Fidel calificó a la prensa cubana en el entorno digital como la «artillería pesada de la Revolución cubana».

La expresión sintetizaba el valor que concedía a la información en las relaciones internacionales y en la defensa del proyecto político cubano. Su concepción de la prensa revolucionaria estuvo ligada tanto a esa función política como a la demanda de un ejercicio crítico frente a las deficiencias internas, en un modelo comunicativo cuya organización y límites también han sido objeto de debate.

El pasado 23 de noviembre, la Unión de Periodistas de Cuba recuperó parte de esa memoria con la presentación del libro La artillería pesada, compilado por Ovidio Cabrera, Irma Cáceres y Yoerky Sánchez, que reúne testimonios de profesionales de periódicos, revistas y agencias de noticias que compartieron experiencias de trabajo con el Comandante en Jefe.

Sus páginas recuperan la dimensión humana de aquella relación: los afectos, las exigencias profesionales, las anécdotas y los aprendizajes que no siempre quedaron registrados en las crónicas, los reportajes o las imágenes de la época.

Fidel, también periodista

Con la publicación de sus Reflexiones, a partir de 2007, Fidel asumió de manera sistemática el ejercicio del articulismo. Escribió sobre las guerras, las desigualdades, las crisis económicas, el cambio climático, los avances científicos y los peligros que amenazaban la supervivencia de la humanidad.

Aquellos textos dieron continuidad a una práctica que había cultivado desde su juventud: la utilización de la palabra escrita para exponer argumentos, divulgar conocimientos e intervenir en los grandes debates de su tiempo.

A diez años de aquel 25 de noviembre de 2016, recordar la relación de Fidel con los periodistas supone recuperar también las discusiones que sostuvo con ellos, sus inquietudes sobre el funcionamiento de los medios y las responsabilidades que atribuía a quienes ejercen la profesión.

En una época marcada por la desinformación, la concentración del poder mediático y las transformaciones tecnológicas, la memoria de aquellos encuentros invita a examinar una cuestión fundamental: cómo ejercer un periodismo riguroso, informado, capaz de investigar, preguntar, explicar y afrontar los problemas de la sociedad sin renunciar a su responsabilidad pública.

Quizás uno de los homenajes profesionales más significativos que puedan tributarle los periodistas cubanos sea volver sobre aquellas conversaciones, estudiar sus enseñanzas y convertirlas en materia de reflexión y trabajo cotidiano.