Este 25 de noviembre de 2026 celebra su aniversario 65 la publicación Pionero. En años recientes he escuchado con frecuencia referirse a su trayectoria como “la revista Pionero”. En la expresión, a mi modo de ver, falla la precisión.

Cierto es que nació como revista y que hoy, desde los años 90, es de nuevo revista. Pero entre una y otra etapa hay un período como tabloide semanal que abarcó más de un cuarto de siglo de notable significación para el periodismo cubano.

Su aparición en la referida fecha, en 1961, está indisolublemente vinculada con la fundación, el 4 de abril de aquel año tremendo, de la Unión de Pioneros Rebeldes, que más adelante fue Unión de Pioneros de Cuba para tomar después su definitivo nombre de Organización de Pioneros José Martí (OPJM).

La preocupación y ocupación de sus iniciales dirigentes obró el nacimiento. Y fue revista, mensual y a todo color, con una portada debida al dibujante Luis Lorenzo Sosa —quien no era todavía el maestro que llegó a ser, creador de un emblemático personaje de historietas como fue Matías Pérez—. Y fue revista con esos recursos mientras las condiciones económicas del país lo permitieron.

Cuando determinadas coyunturas materiales pusieron en peligro la aparición de Pionero, salió en su rescate el periódico Hoy —dirigido por el inmenso Blas Roca—, que propuso y se aceptó que continuara viendo la luz como tabloide semanal y suplemento de aquel órgano. Era 1964.

Apenas un año más tarde, al culminar su vida el periódico Hoy y la revista Mella para dar paso al nacimiento de Juventud Rebelde, Pionero continuó como suplemento, esta vez del diario de la juventud cubana, y su impresión pasó a las máquinas del rotograbado Granma, con una factura envidiable, no obstante reducirse su colorido a dos tintas: naranja y negro.

Se inició así una etapa que traería consigo relevantes protagonistas, interesantes aportes y más de una transformación. Entre los empeños profesionales del colectivo de revista mensual devenida tabloide semanal, estuvo un mayor protagonismo de la historieta, esa modalidad de tanto arraigo en el gusto del lector infantil.

El departamento artístico de la publicación siempre tuvo un peso predominante en la nómina del colectivo, y en la etapa de semanario estuvo dirigido por artistas de la talla de Ubaldo Ceballos y el gran maestro Virgilio Martínez. Guiados por ellos, creadores de alguna experiencia y otros que comenzaban su carrera abrazaron con pasión aquellos empeños que andando el tiempo dieron como frutos personajes como, entre otros, Naoh y Guabay, de Roberto Alfonso Cruz; el ya mencionado Matías de Lorenzo; Cecilín, de Cecilio Avilés; y el emblemático Elpidio Valdés, que vio la luz primera en las páginas de Pionero en 1969, cuando todavía no lo había colocado en las pantallas su padre, el genio de Juan Padrón.

El área de redacción también contó con altas iluminaciones. Orientada, aunque en un corto período, por el grande Onelio Jorge Cardoso, tuvo en su plantilla a talentosos jóvenes que con el tiempo harían historia en la literatura: entre otros Froilán Escobar, Félix Contreras, Ivette Vian, Magaly Sánchez y David García. Su preocupación por dotar de aliento literario a los textos benefició hondamente a la publicación en aquellos años, en los cuales asimismo estuvo presente el magisterio, como inseparables colaboradores, de la maestra narradora Anisia Miranda y su esposo, el fructífero escritor gallego Xosé Neira Vilas.

Es significativo que, a la altura de 1974, el premio de cuento del muy joven concurso nacional de literatura para niños La Edad de Oro, fue para Los hermanos A E I O U, de Ricardo García Pampín —director de Pionero desde 1968 hasta 1981—, un volumen de narraciones que había tenido su origen en las páginas del semanario.

Abril abrió unas puertas

En 1980, el nacimiento de la Editora Abril y de la revista Zunzún abrieron una nueva etapa para Pionero, que en 1973 se había independizado de Juventud Rebelde y ya contaba con una tirada semanal de un cuarto de millón de ejemplares, que se distribuían, paralelamente, en la red comercial de la prensa y en los colectivos de pioneros mediante convenio establecido al efecto. El semanario pasó a ser una de las once publicaciones —con destino a niños, adolescentes y jóvenes— que tuvo en su catálogo la nueva entidad editorial.

Por otra parte, la Organización de Pioneros José Martí se había extendido a los grados de la enseñanza secundaria y era necesario reconsiderar los perfiles: Zunzún abordaría los intereses de los pioneros de la enseñanza primaria y a Pionero se le encomendaba atender los correspondientes a los pioneros de secundaria. Es decir, de semanario para niños a semanario para adolescentes.

Al pasar Pampín a otras encomiendas del Partido, se me asignó, a fines de 1981, la tarea de dirigir Pionero, en la cual me desempeñé hasta 1989, cuando fue aprobada por las instancias correspondientes mi solicitud de liberación, motivada por razones de salud.

A fin de enfocar la publicación hacia el nuevo público adolescente, fueron necesarios no pocos cambios de mentalidad y de facturación del mensaje periodístico, tanto escrito como gráfico. Donde primero se hizo visible fue en la sección Correo de los amigos, de atención a los lectores, que en poco tiempo reveló modificaciones sustanciales en los contenidos de la correspondencia y las solicitudes de los que nos escribían. Eso nos llevó a traer a una sicóloga especializada en la adolescencia para atender la referida sección.

Se imponía multiplicar la atención a la vida en los colectivos pioneriles, sobre todo en la secundaria, donde la OPJM se estrenaba. Como part de esa intención se creó el suplemento Relevo, en las páginas centrales —posiblemente el primer intento de periódico noticioso pioneril—, que recogía en lo fundamental notas informativas, muchas de ellas enviadas por los propios lectores.

Por otra parte, se reclamaba un abordaje más crítico de la vida en los planteles, la actividad de la organización y su red de instalaciones como campamentos, palacios y centros de exploradores. El cambio de mentalidad aquí era muy significativo. Recuerdo una anécdota:

Tras una reunión de la Presidencia Nacional de la OPJM —el director del semanario era de oficio miembro de esa instancia de dirección—, su presidente, el querido Alfredo Jordán Morales, me comentó que si lo consideraba necesario yo podía llevar los textos más conflictivos para aprobarlos en la Presidencia antes de publicarlos. Yo le agradecí, pero le recordé que un órgano de prensa no es como la escuadra de servicios, que va en la retaguardia prestando su auxilio logístico a la tropa, sino como la escuadra de exploración que va arrostrando embates que todavía la tropa no ha de acometer.

En 1986, inmersos en este abarcador conjunto de empeños, el colectivo de Pionero tuvo la dicha de organizar su aniversario 25 y lo hizo bajo el lema “Primer cuarto de siglo de prensa pioneril en Cuba”. Para el festejo se instituyó un sello conmemorativo que se impuso, en acto celebrado en la Ciudad de los Pioneros, a todos los fundadores y directores, más los trabajadores con larga hoja de servicios en la publicación.

Como dije desde el epígrafe, estos son solo apuntes. Pinceladas apenas que reflejan la parcial visión de quien escribe estas líneas —el escribidor, como gustaría decir el querido colega Ciro Bianchi—. Ojalá encuentre ojos y manos receptivas que, con mayor disponibilidad de tiempo y de talento, logren ampliar y ahondar estas indagaciones.