Con el lanzamiento de Todo el tiempo de los cedros, de la periodista e investigadora cubana Katiuska Blanco, la feria del libro convierte el centenario del comandante revolucionario en un espacio de impugnación cultural.

A un costado del río Mapocho, en ese vértice histórico e intermodal donde el centro cívico de Santiago se funde con el pulso comercial del Mercado Central y La Vega, la ciudad exhibe sin filtros sus costuras sociales. Por sus veredas transitan trabajadores, migrantes, empleados y comerciantes ambulantes que sortean el paso de modernos autobuses repletos de pasajeros y carretones cargados de frutas y verduras. A pocos metros, puestos improvisados ofrecen ropa usada y objetos en desuso: son las estrategias cotidianas de supervivencia en un país golpeado por más de un millón de cesantes y una recesión económica precipitada por las medidas de un gobierno ultraderechista que, a poco andar, muestra signos evidentes de desfonde.

En medio de ese paisaje urbano de urgencia y precariedad se alza el Centro Cultural Estación Mapocho. Diseñada por el arquitecto Emilio Jecquier como terminal ferroviaria para el Centenario de la Independencia e inaugurada en 1912, la monumental estructura de hierro y vidrio funcionó como estación de trenes hasta 1987, antes de ser rescatada del abandono y reabierta en 1994 como espacio cultural. Hoy, sus más de veinte mil metros cuadrados vuelven a latir como estación de tránsito, pero de ideas: durante diez días, la 45ª Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA) congrega a más de un centenar de expositores y despliega sobre trescientas actividades entre lanzamientos, conversatorios, talleres y música.

La bandera del 26 de Julio en la nave central

En el corazón mismo de esa nave histórica flamea la bandera del 26 de Julio. Allí, en el estand de Cuba, la presencia de Fidel Castro —en el año del centenario de su natalicio— no opera como una pieza de museo, sino como un interlocutor activo entre libros, artesanías y trova. La delegación de la isla sostiene una intensa agenda intelectual que articula literatura y creación poética: el escritor Alberto Marrero Fernández presenta su novela histórico-policial La verdad que huye, junto a los títulos El salto mortal de la escritura y La poesía como insurrección, mientras que Dulce Lina Uley Herrera da a conocer Toda la vida es ahora.

A su vez, el rescate documental y el debate crítico cobran fuerza con Un camino para Carpentier, de la investigadora Araceli García Carranza; el volumen El salto a la conciencia, de Raúl Antonio Capote; y las intervenciones de la ensayista Yanelis Encinosa en torno a Página Abierta y los vínculos entre literatura y comunidad. Este despliegue se completa con el libro colectivo …Y en eso llegó Fidel —editado por Carlos A. Torres y José Bórquez V. bajo el sello chileno La Estaca como puente vivo entre La Habana y Santiago— y con el recital de boleros cubanos a cargo de Yemán Arias Rovirosa, recordando que en la tradición de la isla el pensamiento emancipador y la música caminan siempre entrelazados.

En sintonía con ese aporte colectivo y gravitante de la delegación cubana, la jornada del viernes 20 marcó un hito con la presentación de Todo el tiempo de los cedros. Paisaje familiar de Fidel Castro Ruz, la obra fundamental de la periodista e investigadora Katiuska Blanco. Mientras afuera del recinto cae la tarde entre un tráfico tumultuoso y la prisa de quienes salen de sus jornadas laborales para abastecerse en el comercio popular del fin de semana, el tiempo adquiere otra densidad dentro de la sala donde, pasadas las siete, comienza el encuentro. En la mesa acompañan a la autora cubana el presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, y la socióloga y académica de la Universidad de Chile María Emilia Tijoux, junto a la representación de la editorial LOM, sello emblemático del pensamiento crítico chileno.

Una memoria subversiva frente al presente

En su intervención, Katiuska Blanco sitúa el origen de su escritura en la reconstrucción rigurosa y afectiva de Birán: el paisaje familiar, los valores éticos sembrados en la infancia y la sensibilidad cotidiana que forjaron al líder revolucionario antes de convertirse en figura universal. Al tomar luego la palabra, Carmona profundiza precisamente en esa dimensión humana y en su singular capacidad para atender, hasta el más mínimo detalle, los desafíos concretos de los pueblos. Su mensaje apunta directamente hacia el porvenir e interpela a quienes heredan el testigo histórico: «Mi humilde pero enfática sugerencia es que las nuevas generaciones, especialmente, se empapen de su lectura, recreen su imaginación, rompan los códigos de lo posible y asimilen sin prejuicios, y con transgresión fecunda, la vida de un ser universal».

A continuación, la mirada sociológica de María Emilia Tijoux desplaza el análisis hacia la filosofía de la historia, anclando la relevancia del libro en las urgencias políticas de hoy. Evocando las tesis de Walter Benjamin, la académica plantea la necesidad de acudir al legado de Fidel desde una memoria crítica y subversiva: aquella que no se conforma con contemplar el pasado como un inventario cerrado, sino que lo rescata en momentos de peligro para articular un nuevo relato histórico capaz de impugnar y transformar el presente. El cierre del representante de LOM reafirma esa misma vocación editorial: sostener el libro en circulación como trinchera de resistencia cultural en el Chile actual.

Al abandonar la Estación Mapocho, el contraste entre el murmullo de los lectores de Todo el tiempo de los cedros y el ajetreo nocturno del barrio Mapocho deja una certeza flotando en el aire frío de Santiago: a cien años de su nacimiento, la historia íntima y política de Fidel Castro sigue habitando la encrucijada exacta donde la cultura crítica se encuentra con las urgencias reales de los pueblos.