Hollywood debería tomar nota. La próxima temporada de sus series de espionaje podría escribirse en el Departamento de Estado. Allí, la relación extramatrimonial de un empresario estadunidense nacido en Taiwán con una mujer china terminó convertida en un caso de contrainteligencia, con agentes secretos, amenazas a la seguridad nacional y Marco Rubio en el papel estelar. Al público, hasta ahora, no se le ha mostrado ninguna prueba concluyente.

John le Carré ya había escrito algo parecido en El honorable colegial (1977), donde el veterano oficial George Smiley intenta reconstruir el servicio secreto británico después de una traición y necesita un éxito que le devuelva el crédito ante su gobierno y los “primos” de la CIA. Lo busca en Hong Kong, tras la pista de Drake Ko, un millonario chino al que le llega dinero de Moscú. La novela es la gran incursión de Le Carré en el sudeste asiático, una región que recorrió personalmente para escribirla, y retrata el espionaje occidental en el entorno de China durante los años en que la Guerra Fría se libraba también en Hong Kong, Laos, Camboya y Vietnam.

El Drake Ko de esta versión del Departamento de Estado es Jensen Huang, fundador de Nvidia, la empresa que convirtió las tarjetas gráficas en un recurso estratégico de la inteligencia artificial en todo el mundo. Hasta hace unas semanas era un interlocutor privilegiado de Donald Trump y defendía una idea que en Washington empieza a sonar subversiva: comerciar con China puede rendir más que intentar aislarla.

La coprotagonista de la saga es Alice Huang, empresaria vinculada a Megaspeed, una compañía de infraestructura informática con sede en Singapur. La inteligencia estadunidense sospecha que trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado chino. Pekín lo niega y la investigación judicial tampoco estableció que fuera espía, pero los medios ya tenían a su Mata Hari oriental seduciendo a un magnate para robarle los secretos de la inteligencia artificial.

Según The Washington Post, Marco Rubio tomó las sospechas de la CIA y redactó un memorando propio en el que reformuló los hallazgos en términos alarmistas. El documento circuló entre altos funcionarios, llegó “misteriosamente” a la prensa y contribuyó a la crisis que terminó con la renuncia de Huang a la dirección ejecutiva de Nvidia el 12 de noviembre, en una maniobra que no se le habría ocurrido ni a Le Carré. En su novela, la operación contra Ko responde tanto a la amenaza como a las urgencias de quienes la conducen, y la verdadera guerra se libra entre oficinas, por presupuesto e influencia.

El Post describe algo similar, una pelea por el oído de Trump entre Huang, partidario de mantener vínculos comerciales con China, y los funcionarios que exigían más restricciones. El memorando de Rubio dejó fuera de juego a la voz empresarial más escuchada en esa discusión. El CEO de Nvidia sostenía fervientemente que las limitaciones a la exportación de semiconductores fortalecerían a los competidores chinos. Salir de ese mercado significaba perder ingresos e influencia, mientras Pekín aceleraba el desarrollo de sus propias alternativas.

Para Rubio y el ala dura de Washington, la tecnología debe circular según las prioridades geopolíticas de Estados Unidos, y si los negocios contradicen la doctrina de seguridad nacional, peor para los negocios. El problema es que el propio gobierno había autorizado ventas de esos productos a China y Trump llegó a defender fórmulas para permitir ciertas exportaciones a cambio de beneficios económicos.

Pero un detalle arruina la trama de los supuestos espías desesperados por la tecnología. En noviembre de 2025, Reuters informó que Pekím había ordenado utilizar semiconductores nacionales en los nuevos centros de datos financiados con fondos públicos. En enero de 2026, la aduana china recibió instrucciones de frenar la entrada de los procesadores H200 de Nvidia, mientras las empresas tecnológicas fueron notificadas de que no debían comprarlos salvo en caso de extrema necesidad, pues el país impulsa a sus propios emporios, Huawei y Cambricon. Su voluntad es depender lo menos posible de una decisión administrativa tomada en Washington.

Toda esta historia recuerda como pocas al macartismo, cuando una amistad, una simpatía política o un rumor bien colocado bastaban para arruinar una carrera. Rubio viene de una tradición que conserva ese lenguaje y mira a China como la sucesora de la Unión Soviética en una cruzada personal contra el comunismo, que lo lleva a machacar a quien sea por el camino, como sabemos muy bien los cubanos. La ironía es que la campaña contra Huang puede acelerar precisamente lo que Washington dice querer evitar: que la industria china de semiconductores sea cada vez menos dependiente de Estados Unidos.

En la novela de Le Carré, cuando la operación por fin da resultado, los estadunidenses se quedan con el botín y Smiley pierde su puesto, porque en cualquier trama de espías que se respete se suele premiar a quien no la escribió y castigar a quien no tuvo la culpa. En esta temporada protagonizada por Rubio, el espionaje sigue sin demostrarse, pero la persecución ya produjo un terremoto en Nvidia.

(Publicado originalmente en La Jornada)