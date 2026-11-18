Una investigación de Belly of the Beast, realizada junto a Drop Site News, cuestiona la metodología y los intereses financieros detrás de una encuesta presentada como prueba de que los cubanos aceptarían una intervención militar estadounidense.

Una pregunta que nunca se hizo

El dato más revelador es que el 43 % de los encuestados afirmó creer que otros cubanos apoyarían una intervención militar. Sin embargo, nadie les preguntó si ellos mismos la apoyarían.

Además, el estudio, realizado con 1.095 personas, utilizó una muestra digital que no era representativa de toda la población cubana.

Los vínculos financieros detrás del estudio

La investigación documenta vínculos financieros con el Gobierno estadounidense de organizaciones relacionadas con el estudio.

Entre ellas figura CubaData, contratada por la Universidad de Vanderbilt, y Agora Cuba, beneficiaria de más de 332.000 dólares de la Fundación Nacional para la Democracia (NED).

¿Qué dicen los datos sobre la crisis cubana?

El reportaje también revela que, aunque el 74 % responsabilizó principalmente al Gobierno cubano de la crisis, otra pregunta mostró que más del 45 % atribuía alguna responsabilidad a las sanciones estadounidenses.

Estos resultados plantean interrogantes sobre la interpretación pública de los datos y, especialmente, sobre la utilización de una encuesta de opinión para presentar como respaldo a una intervención militar una posición que no fue consultada directamente.

La investigación original

Autor: Blake Burdge.

Fuente: Belly of the Beast, 17 de septiembre de 2026.

Leer la investigación completa en Belly of the Beast.