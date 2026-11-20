La Casa Central de la Prensa acogerá el próximo lunes 23 de noviembre, a las 10:00 a.m., un encuentro con autores del libro La artillería pesada, dedicado a las experiencias y reflexiones de periodistas que conocieron de cerca la manera en que Fidel concebía y ejercía la comunicación política.

La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) conmemorará el décimo aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro con un debate sobre su legado en el campo de la comunicación política. El encuentro, convocado bajo el título «Con la artillería comunicacional de Fidel», tendrá lugar el lunes 23 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, en la Casa Central de la Prensa, en La Habana.

La jornada propiciará un diálogo con autores de La artillería pesada, obra presentada originalmente durante el Coloquio Internacional por el Centenario de Fidel, celebrado en la capital cubana.

La prensa revolucionaria vista desde la experiencia de sus protagonistas

El título del libro recupera una expresión empleada por Fidel para referirse al sistema de prensa revolucionario y a sus periodistas, a quienes consideraba parte esencial de la batalla de las ideas.

En sus páginas, profesionales de la prensa que compartieron experiencias con el líder histórico de la Revolución cubana reconstruyen, desde una perspectiva testimonial, sus métodos de comunicación, su relación con los medios y su manera de comprender el papel del periodismo en los procesos políticos y sociales.

«La artillería pesada» reúne testimonios de periodistas sobre la forma en que Fidel concebía, practicaba y comprendía la comunicación política.

El intercambio permitirá recuperar esas vivencias y examinar su vigencia diez años después de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2016.

Un legado para los desafíos actuales de Cuba

La convocatoria propone devolver simbólicamente a Fidel el elogio que dedicó a la prensa revolucionaria, al reconocer en su propia «artillería comunicacional» un conjunto de enseñanzas para los desafíos contemporáneos.

Entre los asuntos que orientarán el debate se encuentran las claves de su pensamiento comunicacional para afrontar las consecuencias de las sanciones y presiones externas sobre Cuba, así como los retos asociados a la reconfiguración interna del modelo socialista.

El encuentro examinará qué enseñanzas de la comunicación política de Fidel conservan vigencia ante los desafíos externos y las transformaciones internas del país.

La iniciativa de la UPEC se inscribe en las actividades de homenaje a Fidel Castro en el décimo aniversario de su desaparición física y propone situar la comunicación política como un campo de reflexión sobre la experiencia histórica de la Revolución cubana y los desafíos actuales del país.

El debate «Con la artillería comunicacional de Fidel» se celebrará el lunes 23 de noviembre, a las 10:00 a.m., en la Casa Central de la Prensa, en La Habana.