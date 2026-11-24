La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) acogió un encuentro en el que profesionales de diferentes medios de comunicación rememoraron sus experiencias junto al líder histórico de la Revolución cubana y reflexionaron sobre la vigencia de su pensamiento en materia de comunicación política.

A diez años del fallecimiento de Fidel Castro, la Unión de Periodistas de Cuba rindió homenaje al Comandante en Jefe con la presentación del libro La artillería pesada, una compilación de testimonios que recupera las vivencias de profesionales de la prensa cubana en su relación con el dirigente revolucionario.

El encuentro, celebrado este 23 de noviembre en la Casa Central de la Prensa, propició el intercambio sobre las concepciones de Fidel acerca del ejercicio periodístico y las enseñanzas que dejó a varias generaciones de comunicadores.

La comunicación desde la iniciativa

La mejor opción de la prensa no siempre reside en el contraataque o en la respuesta tardía, sino en la capacidad de asumir la iniciativa. Esta es una de las claves que recoge el volumen, compilado por Ovidio Cabrera, Irma Cáceres y Yoerky Sánchez, con testimonios de profesionales de periódicos, agencias de noticias y revistas.

Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC y autor del prólogo de la obra, recordó cómo Fidel advertía que uno de los mayores errores de la prensa era el silencio y defendía la necesidad de abordar públicamente las deficiencias y distorsiones.

«Yo creo que el valor fundamental es tener a un Fidel vivo, tener un Fidel activo, tener un Fidel orientador», expresó Ronquillo Bello.

El presidente de la organización destacó que el libro reúne numerosos elementos que contribuyen a mantener presente el pensamiento de Fidel en el ejercicio cotidiano del periodismo cubano.

Un legado contado por sus protagonistas

Durante la jornada, varios profesionales compartieron anécdotas y experiencias personales con el Comandante en Jefe, muchas de ellas recogidas en La artillería pesada.

La obra surgió al calor del primer Coloquio Internacional «Fidel: legado y futuro», celebrado en agosto pasado, en el contexto de las conmemoraciones por el centenario de su natalicio.

Más allá de la evocación testimonial, la presentación constituyó un espacio de reflexión sobre el legado comunicacional de Fidel, la responsabilidad social del periodismo y la importancia de ejercer una comunicación capaz de anticiparse a los acontecimientos, asumir la iniciativa y abordar oportunamente los problemas de la sociedad.