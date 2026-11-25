Hay que seguirle la huella a una breve, pero reveladora frase de Ernesto Che Guevara tras el triunfo de la Revolución, para armar el todo de lo que significaron la comunicación y la prensa para el gran triunfador revolucionario que fue Fidel Castro Ruz.

El fundador, junto al líder de la Revolución Cubana, de Radio Rebelde en la Sierra Maestra, reconoció que «la breve visita de Matthews (a la Sierra Maestra) fue más valiosa que una victoria militar».

El Fidel que desde sus luchas políticas juveniles tuvo en los medios un escenario de privilegio demostraba con este encuentro, que ayudó a cambiar el curso de la insurrección cuando algunos la consideraban derrotada, cuál sería el lugar que ocuparía la comunicación en sus luchas políticas de toda la vida.

La entrevista de Matthews, seguida de otros dos reveladores materiales sobre la situación cubana en el New York Times, no solo fue determinante para la causa guerrillera, como destacó el Che Guevara; también fue inaugural en otros aspectos que marcan el actuar de Fidel, especialmente desde el punto de vista comunicacional.

Cuando el 24 de febrero de 1957, burlando la férrea censura de la dictadura batistiana, se leía en la portada de ese diario neoyorquino que «Fidel Castro, el jefe de la juventud cubana, está vivo y peleando duro y exitosamente en los inhóspitos y casi impenetrables parajes de la Sierra Maestra, al extremo sur de la isla», el suceso marcaría como un signo la existencia del líder revolucionario más influyente del siglo XX.

Fue en ese diálogo que el comandante revolucionario comenzó a usar su firma, de puño y letra, como prueba de vida. Tras las casi tres horas que duró el encuentro, el columnista norteamericano, visiblemente satisfecho, le pidió que firmara la libreta de notas para dar autenticidad a los datos.

El jefe rebelde no solo accedió a la petición, sino que agregó la fecha del histórico momento, una práctica que se hizo común a lo largo de su vida, sobre todo en los últimos años de su existencia, cuando las especulaciones y nebulosas resultaron particularmente comunes.

Aquel encuentro en las lomas orientales ofrece señales significativas sobre el valor que concedió a la prensa desde sus años juveniles en la lucha revolucionaria, y muy especialmente de cómo, en circunstancias excepcionales, se apoyó genialmente en la norteamericana y de otras regiones del mundo para desmontar mentiras y manipulaciones o alcanzar grandes propósitos.

En ese sentido, muchos años después fue determinante la forma en que hizo partícipe a la cadena CNN en el desmontaje del golpe de Estado contra Hugo Chávez del 11 de abril de 2002. También esa vez se trataba, curiosamente, de demostrar que el líder bolivariano estaba vivo y no había renunciado a su condición de presidente.

Otros aspectos premonitorios en aquella entrevista de los inicios fueron la ingeniosidad política de Fidel para enfrentar la falsedad y falta total de escrúpulos de sus adversarios, al alterar ante Matthews el entonces verdadero tamaño y poder del núcleo guerrillero, así como su enorme capacidad de seducción: el destacado editorialista murió el 30 de julio de 1977 en la ciudad de Adelaida, en el sur de Australia, perseguido y acusado de periodista tendencioso por su indeclinable posición a favor de la justeza de la Revolución Cubana.

En el libro El hombre que inventó a Fidel, de Anthony DePalma (también reportero del New York Times), se narra precisamente el escándalo, la persecución política, las amenazas de muerte, el espionaje de la CIA y el FBI y la censura dentro de ese rotativo a los que fue sometido el periodista por aquella entrevista, y su postura hacia el proceso liderado por Fidel.

Es como si con esa indeclinable postura, tantos años después de aquella entrevista histórica en la Sierra Maestra, y en el centenario de Fidel, Matthews nos revelara, a cintillo gigante, que no importa cuán cierto sea que las cenizas del Comandante Rebelde estén al amparo de una piedra de granito en Santiago de Cuba: lo imposible es que esté definitivamente muerto.

Pero, para que su muerte no sea más que el salto a otra dimensión de lucha, hay que seguir las claves de Fidel sobre la comunicación y la prensa, en las que me incentivaron a pensar los testimonios del libro La Artillería pesada, presentado en el coloquio internacional por su Centenario, que no puede repasarse como una sucesión de crónicas aisladas de a quienes pidió considerarlo como uno de los suyos: los periodistas cubanos.

En realidad, este texto pareciera más un testimonio coral para entender a profundidad lo que deben ser la comunicación y la prensa en la difícil cuesta de las luchas políticas justicieras de este mundo y de esta Cuba enfrentada a un cambio de época, en medio del castigo colectivo yanqui y la reconfiguración de su modelo socialista.

De la lectura reposada y reflexiva del texto descubro algunas de esas claves esenciales, señas para enfrentar, con el talante triunfador de Fidel, este dramático momento de Cuba y de la Revolución que, tras una estela inmensa de sacrificios desde 1868, él hizo triunfadora.

1. En los momentos de mayor peligro, amenaza o de debilidad no se rehúye de la prensa, incluso de la que consideramos enemiga. Esta puede ser la solución.

2. La comunicación y la prensa no pueden perder terreno, mucho menos influencia o eficacia; tienen que ganarlo.

3. La mejor opción de la prensa no es el contraataque o la respuesta, a veces tardía; es la ofensiva.

4. La comunicación y la prensa no son un complemento, no pocas veces instrumental, del trabajo político revolucionario. Son parte intrínseca, sustancial y esencial de este.

5. Por muy prestigiosa que sea una opción de influencia política, debe combinarse certeramente con el resto, especialmente con las formas de influencia y movilización directa. La comunicación no lo es desprovista de la movilización.

6. A las tecnologías, incluyendo las que determinan en la comunicación, no se les valora sólo por sus peligros, sino especialmente por las oportunidades que ofrecen.

7. Al periodista y al periodismo no se les juzga o estigmatiza por sus ideas; se les enamora y compromete en la batalla de las ideas.

8. El peor de los errores es el silencio. Las fallas y distorsiones se ventilan públicamente.

9. La crítica fertiliza el triunfo; la apología lo impide o lo retarda.

10. El consenso no es la suma de unanimidades, sino de disidencias.

11. Lo primero en la agenda política debe ser la suerte de la gente, del pueblo, esa masa sufrida que describió en su alegato del Moncada. Y debe ser también lo primero en la agenda comunicacional.

12. No solo importa, y mucho, lo que se publica, sino cómo se concibe. La belleza del discurso…

Son algunas de las señas de este texto, consciente de que existirán muchas otras de enorme valor para los insurgentes levantados contra el desorden mundial totalitario que hoy pretende imponerse.

Si las olvidamos, o las ignoramos, tal vez mañana no podríamos repetir la frase iluminadora del Che.

(Foto: Otilio Rivero. Publicado originalmente en Juventud Rebelde )