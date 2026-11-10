Genocidio de los Estados Unidos contra Cuba

Hay quienes se preguntan si el reforzamiento de lo que va para cerca de siete décadas el gobierno de los Estados Unidos viene haciendo contra Cuba, merece o no merece calificarse de política genocida. Para suscribir esa calificación debería bastar el sentido común; pero, además de que, en términos populares, ese es el menos común de los sentidos, vale recordar lo dicho por un sabio justiciero que sufrió la represión fascista.

Antonio Gramsci advirtió que por sentido común se han impuesto creencias, costumbres e ideas heredadas de distintas épocas y que, en cada época, las clases dominantes las erigen como patrón cultural y de conducta para imponer sus intereses. Karl Marx había sostenido que el peso de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos, y viene al tema un hecho: la sabiduría popular ha impreso distintos significados a la expresión los vivos.

Pero ¿debería causar asombro la pregunta sobre si es no es genocida la política de los gobiernos estadounidenses contra la Cuba revolucionaria? ¿Acaso no hay quienes discuten si la masacre del pueblo palestino a manos del Israel sionista —no es lo mismo que judío— es un genocidio? Si tal discusión no sirviera para justificar uno de los mayores crímenes de la historia, cometido a la vista del mundo, podría tildársele de ser uno de los indicios de hasta qué punto la estupidez prospera en el planeta, y ya.

Tal masacre no es cuestión de datos, aunque los existentes deberían ser suficientes para saber de qué se trata. Son miles los seres humanos —señaladamente niños y niñas— que mueren bajo las bombas, la metralla, los derrumbes de edificios, la destrucción de hospitales con pacientes y personal médico dentro, las enfermedades, el hambre y hasta la sed. Y se suman los mutilados y limitados para el resto de su existencia.

Pero hay quienes acuden a malabarismos “académicos” para poner en duda que un crimen tan monstruoso como ese sea un genocidio. Sin asumir como sacrosanta la fuente que ahora se cita, apúntese cómo define la Real Academia Española el término genocidio: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de etnia, religión, política o nacionalidad”.

Así como la misma Academia ilustra ese significado con la siguiente afirmación: “Los nazis son responsables delgenocidio judío”, junto a los nazis pudo haber mencionado sus cómplices, y no podrá estimar impropio emplear como equivalente ese aserto este otro: “Los sionistas (y sus cómplices) son responsables del genocidio palestino”. Allá ella, la Academia, si renunciara a ser consecuente con definiciones tan acertadas.

Entre quienes discuten si lo que hacen los Estados Unidos contra Cuba es o no es genocidio, estarán quienes niegan que se trata de un bloqueo y lo llamarán embargo. Pero en 1960 uno de los artífices de esa política —no un “vocero castrocomunista”— sostuvo en términos weylerianos la necesidad de provocar en el pueblo de Cuba las penurias indispensables para conseguir que le negara al gobierno revolucionario el apoyo que, a los ojos de aquella potencia, lo blindaban contra las maniobras con que ella buscaba derrocarlo.

Hechos concretos intervenían en la rabia anticubana de los imperialistas yanquis, pero esa rabia no nació en 1959. El triunfo de la Revolución Cubana fue un golpe contra las pretensiones de los Estados Unidos de seguir dominando al país que en ese año empezó a librarse del yugo al que la potencia del Norte planeaba uncirlo desde que ella se fundó como nación. Tal afán tuvo en 1898 un momento que esa potencia consideraría el punto de partida de una dominación irreversible.

De ahí viene el profundo conflicto impuesto a Cuba por los Estados Unidos, y que algunas voces —por complicidad con el imperio, por ingenuidad o por prurito académico— insisten en llamar diferendo. En cuanto a la ingenuidad, que en algunos puede ser hasta expresión de bonhomía, vale insistir en la necesidad de diferenciar las calidades de sano, sanote y sanaco. Por lo que respecta a prurito, es el nombre más o menos médico de la picazón o el escozor que puede atacar cualquier parte del cuerpo.

La política de asfixia aplicada por los Estados Unidos a Cuba es, de hecho, no un modo de castigar a un gobierno, sino al pueblo, grupo humano por antonomasia, que con su apoyo mayoritario ha mantenido a ese gobierno. Por ello, para los intereses dominantes en los Estados Unidos, a ese grupo humano —aunque tenga, como todos los pueblos, sus propias características étnicas y religiosas— lo define su actitud política, que incluye la defensa de su nacionalidad, su soberanía, junto con la justicia social.

Ese es el grupo humano al que el bloqueo castiga brutalmente. Se incluyen los daños que le causan la escasez de alimentos, de medicinas, de medios de transporte, del combustible indispensable para que el país funcione. No es un castigo comparable con una reprimenda más o menos violenta, pero pasajera: expresa la voluntad de asfixiarlo antes que aceptar su derecho a decidir su destino

Esa sería una aceptación ética y legal no abstracta. Sería como la que año tras año, hace ya décadas, es refrendada por la votación con que, pese a descomunales presiones del gobierno estadounidense, la gran mayoría de la comunidad internacional repudia en las Naciones Unidas el bloqueo. Que los Estados Unidos burlen esa votación y no solo mantenga, sino arrecie, el crimen, apunta a la realidad de un mundo que no acaba de ser todo lo multipolar que la humanidad necesita que sea, y continúa permitiendo que el agresor siga actuando con la impunidad con que lo hace.

Del carácter genocida de la actitud gubernamental de los Estados Unidos contra Cuba habla de hecho el flagrante propósito de esa actitud: aniquilar al pueblo cubano. Lo confirman los efectos de privar a Cuba de los alimentos y las medicinas requeridas no solo para mantener los niveles de salud que la Revolución le proporcionó al pueblo, sino para garantizarle la vida.

A quien no quiera ver esa realidad, debería bastar recordarle que en medio de una pandemia tan letal como la de covid-19, el gobierno de los Estados Unidos intentó a toda costa impedir que el pueblo cubano contara con el oxígeno medico necesario para vencer la asfixia provocada por el virus que dio lugar a la pandemia.

Que contra las intenciones más tenaces de los Estados Unidos lograse Cuba tener sus propias vacunas y sobreponerse a la covid, fue fruto de la obra revolucionaria que los imperialistas han querido exterminar. Y asimismo procede recordar evidencias e indicios de enfermedades introducidas en Cuba para arruinar sus cultivos, sus crías de ganado para la alimentación o directamente a sus pobladores, no solo su economía.

Esa misma voluntad de exterminio está presente en las medidas con que el gobierno de los Estados Unidos impide que Cuba disponga de los fármacos necesarios para curar, aliviar y salvar a enfermos de cáncer, entre ellos niños y niñas. O para auxiliar a pacientes aquejados de complicaciones como las que exigen hemodiálisis.

Todo eso equivale de diversos modos a la masacre del pueblo palestino, aunque las vías para aplicarla al pueblo cubano no sean tan “espectaculares” y “se limiten” a buscar que el hambre y las enfermedades cumplan la función que en Gaza están cumpliendo las bombas, la metralla y las minas, junto asimismo con enfermedades y el hambre. No es irrelevante el hecho de que el principal cómplice de la política anticubana de los Estados Unidos sea el gobierno de Israel, que en su brutalidad contra Palestina cuenta con el apoyo militar, político y económico de los Estados Unidos.

Y tampoco se descarte contra Cuba el uso de las armas, reiteradamente anunciado por el delincuente que hoy gobierna los Estados Unidos. De hecho ha ocurrido más de una vez, como con la invasión mercenaria en 1961 y actos terroristas tan abominables como el derribo de un avión de Cubana en vuelo con más de setenta personas a bordo.

Puesto que nada de eso ha privado al gobierno revolucionario cubano del apoyo mayoritario de su pueblo, la opción yanqui es apretar la cuerda del garrote que puede estrangularlo. Frente a semejante realidad no valen ilusiones, aunque las haya habido y aún las halla hasta el delirio. No ha faltado quien prediga que si un presidente estadounidense pudiera levantar el bloqueo es el mismo que lo ha reforzado.

Otra ilusión estriba en suponer que la reciente paliza dada por los llamados demócratas a Trump y al partido llamado Republicano abre puertas para librar a Cuba del bloqueo. Olvidan que el “demócrata” Kennedy patrocinó la invasión mercenaria ordenada por el “republicano” Eisenhower; que el “demócrata” Biden mantuvo y hasta fortaleció las medidas anticubanas decretadas por el “republicano” Trump en su primer mandato.

¡Ah!, y no ha desaparecido la “ilusión Obama”. Que, asociada a otro “demócrata”, esa ilusión confundiera a no pocas personas en el mundo, y hasta en Cuba, explica que, tras la visita de ese presidente yanqui a Cuba, Fidel Castro escribiera una reflexión luminosa desde el sarcasmo del título: “El hermano Obama”.

Quien capitalizó como presidente su condición étnica —también la capitalizaron Colin Powell y Condoleezza Rice en la secretaría de Estado, y hoy intenta hacerlo Marco Rubio con su falsa condición de cubano— tuvo la inteligencia de admitir que el bloqueo no había logrado su propósito, y no aislaba a Cuba, sino a los Estados Unidos.

Lo segundo resultaba fácil comprenderlo cuando el apogeo progresista en nuestra América favorecía ciertamente el aislamiento de los Estados Unidos, pero ese apogeo no predomina hoy, aunque los pueblos de la región y del mundo necesitan que retorne fortalecido. Pero afirmar que el bloqueo, con todo el inmenso daño que ya le había causado a Cuba, no había logrado su propósito, confirma que ese propósito era, es, derrocar a la Revolución Cubana y restablecer sobre Cuba el yugo imperialista.

Obama sería siniestro, pero no tonto, y trazó lo que entendía como un camino para conseguir de Cuba lo que no había alcanzado el bloqueo. Tan lúcido fue al suponerlo, que hubo quienes pensaron que para Cuba esa política, aunque tal vez más peligrosa que el bloqueo mismo, abría perspectivas que ella debía aprovechar.

Tal ilusión llevó a que algunos, dentro de Cuba incluso, considerasen que los pasos dados o anunciados por Obama al final casi ya de su segundo período presidencial —no antes—, eran irreversibles. Pero bastaron pocos días para que, en su primer mandato, Trump derogara en lo esencial los anuncios de Obama, y retomara la línea anticubana dura que Biden, más que aceptar, reforzó.

No es necesario renunciar a las esperanzas de mejoramiento de relaciones entre ambos países, pero eso no depende del país agredido, a menos que se entienda que él debe renunciar a su soberanía para complacer las exigencias del agresor.

Para Cuba, lo que debe estar claro es que no puede confiar su futuro —y no lo ha confiado— a las veleidades políticas de una potencia hecha a despreciar y conquistar pueblos e imponerles sus intereses imperialistas. Sigue así la conducta con que masacró o arrinconó a los pobladores originarios de su territorio, y que perdura en lo que, abusando de la metáfora, puede llamarse su ADN político.

(Publicado originalmente en Radio Miami Today)