Llame a Radio Rebelde

El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participará este miércoles 21 de octubre, a las 7:15 de la mañana, en el tercer episodio de Criterio Compartido, espacio transmitido por Radio Rebelde y la Presidencia de Cuba, con la conducción de la periodista Bárbara Betancourt.

La nueva emisión estará dedicada fundamentalmente a la atención de las personas y familias en situación de vulnerabilidad, las respuestas institucionales a sus necesidades y el seguimiento de los problemas planteados por la población a través del programa.

Uno de los momentos centrales será la actualización del caso de Judith, una madre que solicitó ayuda para atender a su hijo de 34 años, quien padece diabetes, sufrió la amputación de una pierna y necesita una silla de ruedas. El programa retomará su testimonio y examinará las gestiones realizadas por las instituciones responsables.

El Presidente también abordará el seguimiento de otras inquietudes recibidas en emisiones anteriores. Solo durante el segundo episodio se contabilizaron 67 llamadas, incluidas las realizadas en jornadas previas, expresión del creciente interés de la población por este espacio de comunicación directa.

Otro de los asuntos previstos será el funcionamiento de los mecanismos de protección social en Cuba. Para profundizar en esta cuestión, se contempla un intercambio telefónico con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendi, acerca de los criterios para identificar a las personas en situación de vulnerabilidad, las responsabilidades institucionales y las acciones del Estado para garantizar su atención.

El diálogo examinará igualmente los efectos del bloqueo económico estadounidense y de las restricciones energéticas sobre las condiciones de vida de la población, particularmente de los adultos mayores, las personas de bajos ingresos y quienes viven solos.

Como parte de la emisión, se escuchará una selección de llamadas de los ciudadanos, cuyos planteamientos servirán de punto de partida para analizar problemas concretos y posibles soluciones.

El programa también prevé una reflexión sobre la próxima votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución cubana que demanda el fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

La población puede comunicarse con Criterio Compartido a través de los teléfonos 78384565 y 63403698.

La tercera emisión podrá seguirse este miércoles, a partir de las 7:15 a. m., por Radio Rebelde y las plataformas digitales de la Presidencia de Cuba.

Según lo previsto, después de este episodio el programa regresará el miércoles 4 de noviembre.