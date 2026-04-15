fbpx
Cubaperiodistas recomienda

V Coloquio Internacional Patria

Redacción CubaperiodistasComment(0)

La Habana, 16 al 18 de abril de 2026

Programa General

Jueves 16 de abril

8:00 am: Acto por el 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución.

Lugar: Esquina de las calles 23 y 12. El Vedado. La Habana

10:00 am: Apertura del V Coloquio. Recorrido por el área expositiva. Lugar: Sala central, Estación Cultural Línea y 18, La Habana

10:30 am: Inauguración Oficial.

Lugar: Sala central, Estación Cultural Línea y 18, La Habana

11:30 am: Panel 1. Hegemonía cultural y poder digital. Ponentes: María Fernanda Ruiz (Argentina), Pedro Santander (Chile), Renato Rovai (Brasil) y Alina Duarte (México)

12:30 am: Presentación del libro Playa Girón en la ONU. El famoso debate Roa vs. Stevenson (Ocean Sur), dedicado a la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina. Presenta: Jorge Legañoa

1:00 pm: Receso.

 2:30 pm: Panel 2: Tecnopolítica: entre el control y la emancipación. Ponentes: Victoria Vorontsova, directora de RT en Español (videomensaje); Oleg Vyazmitínov, director del servicio de radio de Sputnik Mundo; Jorge Elbaum (Argentina), José Luis Granados (México)

4:00 pm: Presentación del libro Fidel Castro, la visión de un canadiense, de Arnold August.

4:30 pm: Mesa redonda: Pensamiento crítico frente al nuevo orden informacional. Ponentes: Luis Hernández Navarro (México), Gabriela Rivadeneira (Ecuador), Ximena González Broquen (Venezuela), Mateo Grille (Uruguay),

7:00 pm: Visita de delegados a la comunidad “El Fanguito”, para participar en el Barrio debate “Por el deber patrio antiimperialista y denuncia del Bloqueo”, municipio Plaza de la Revolución. Concierto de Yarima Blanco y su grupo (Cuba)

Talleres de trabajo

Lugar: Sala de talleres, Estación Cultural Línea y 18, La Habana. La asistencia es por inscripción previa.

 1:30 pm-3:30 pm: La batalla algorítmica. (Pedro Santander. Chile)

3:30 pm-5:30 pm: Automatización de producción radial con inteligencia artificial: flujos de trabajo. (Oleg Vyazmitínov, director del servicio de radio de Sputnik Mundo. Rusia)

Feria expositiva

 10:00 am-6:00 pm: Feria expositiva

Viernes 17 de abril

 9:00 am: Panel 3: Guerra cognitiva, injerencia, operaciones de desestabilización y discurso de odio en redes sociales. Ponentes: Mirko Casale (RT), Aliana Nieves (RT), Pascual Serrano (España) y Alondra Santiago (Cuba), Bruno Lonatti (Argentina)

10:30 am: Presentación del libro Cuba, estampas de la resistencia, de Luis Hernández Navarro y Jair Cabrera, del diario La Jornada, de México. Presenta: Omar González (REDH)

11:00 am: Panel 4: América Latina como laboratorio de intervención digital. Ponentes: Breno Altman (Brasil), Marco Teruggi (Argentina), Nina Fideles (Brasil), Irene Zugasti (España), Nestor Prieto (España)

12:30 pm: Presentación del libro Economía, terraplanismo y otras yerbas aromáticas. Publicaciones en Facebook desde Jatibonico, Sancti Espíritus, de Antonio Rodríguez Salvador (La Jiribilla). Presenta: Fernando León Jacomino.

2:00 pm: Panel 5: Sanciones, cerco económico y legitimación mediática. Ponentes: Salim Lamrani (Francia), Paola Ramos (México), Sasi Alejandre (México)

3:30 pm: Presentación de libro Colección La Biblioteca del Pueblo

(ICL-MINCULT)

En horas de la tarde, inauguración de la sede de “Patria”, en El Vedado.

Talleres de trabajo

Lugar: Sala de talleres, Estación Cultural Línea y 18, La Habana. La asistencia es por inscripción previa.

9:00 am-11:00 am: Cómo fabricar reels políticos con IA (Estanislao Santos. Argentina)

11:00 am-1:00 pm: La realización audiovisual política: experiencia de Shok Argentina. (Manuel Fernández Ceballos, Argentina)

2:00 pm-3:30 pm: Analítica en redes y técnicas de escucha social para la elaboración de estrategias (María Fernanda Ruiz y Ana Fernández, Argentina)
Feria expositiva
10:00 am-6:00 pm: Feria expositiva

Sábado 18 de abril

9:00 am: Panel 6: Comunicar la solidaridad. Ponentes: Maria Paula Giménez (Argentina), Irene León (Ecuador), Gabriela Cultelli (Uruguay), Blanca Eekhout (Venezuela), Alessandra Pradel (México) y Alberto Mas (Argentina)

10:30 am: Receso

11:00 am: Conferencia magistral de clausura “La palabra hecha Revolución: Fidel y la comunicación”. Ponente: Manolo de los Santos (Estados Unidos)

12:00 Clausura del Coloquio

1:30 pm: Concierto de Disjockey Ray (Cuba)

Taller de trabajo

La asistencia es por inscripción previa.

9:00 am-10:30 am: “El humor (político) en tiempos de tragedia”. (Mirko Casale, director del programa de humor político “Ahí les va”, de RT. Rusia)

Feria expositiva

10:00 am-6:00 pm: Feria Expositiva.

Programa de talleres de Patria Virtual

(Con registro previo)

Fecha: 16 al 18 de abril de 2026 Hora: 10:00AM-12:30PM

Lugar: Sala de videoconferencia, de Línea y 18 (altos).

Coordinadores: Carlos González Penalva (España) y Carla García (Cuba)

Programa

16 de abril

10:00 am-11:00 am: La comunicación digital como campo de batalla:

  • Qué es la tecnopolítica y por qué importa
  • Internet como territorio (no como herramienta neutral)
  • Algoritmos, plataformas y relaciones de poder
  • Qué significa hoy “dar la batalla cultural”
  • Errores comunes de la comunicación en redes

Objetivo: cambiar la mirada: de “usar redes” a intervenir políticamente en ellas.

Imparte: Carlos González Penalva (España)

11:00 am-12:00 am: Cómo funcionan las redes sociales

  • Qué priorizan plataformas como X, Facebook, Instagram y Youtube
  • Engagement: qué es y cómo se construye
  • Diferencia entre alcance, impresiones e interacción
  • Horarios, frecuencia y coherencia
  • Qué hace que un contenido “funcione”

Objetivo: comprender las reglas del juego para no comunicar a ciegas.

Imparte: Miguel Ángel Rodríguez (México)

12:00-12:30 PM Sesión de preguntas y respuestas (Carlos Penalva)

17 de abril

10:00 am-11:00 am: Analítica básica: leer datos sin ser experto

  • Qué medir: menciones, alcance, interacciones
  • Cómo identificar temas relevantes y tendencias
  • Introducción a herramientas simples (estadísticas de plataforma, búsquedas)
  • Detección de ataques coordinados y desinformación
  • Cómo evaluar si una campaña funciona

Objetivo: pasar de la intuición a un usuario informado por datos.

Imparte: María Fernanda Ruiz (Argentina)

11:00 am-12:00 am: Estrategia digital: organización, comunidad y acción

  • Cómo construir una línea editorial coherente
  • Diferencia entre informar, persuadir y movilizar
  • Trabajo en red: coordinación de cuentas y amplificación
  • Gestión de crisis y respuesta a ataques
  • De seguidores a comunidad organizada

Objetivo: integrar todo lo aprendido en una estrategia colectiva y sostenida.

Imparte: Néstor Prieto Amador (Spanish Revolution, España)

12:00-12:30 PM Sesión de preguntas y respuestas (Carlos Penalva)

18 de abril

9:00 am-10:30 am: Fotografía y narrativa visual: construir imágenes con sentido político

  • La imagen como herramienta ideológica
  • Tipos de fotografía (documental, simbólica, testimonial)
  • Composición básica (encuadre, luz, foco narrativo)
  • Qué imágenes movilizan y cuáles no
  • Uso estratégico de carteles, consignas y símbolos

Objetivo: aprender a producir imágenes que emocionen y comuniquen.

Imparte: Estanislao Santos (Argentina)

10:30 am -11:00 am: Cierre del taller (Carlos Penalva)

Programa infantil

Jueves 16 de abril

11:00 a.m.- Inauguración de la Feria “El Trompo” dedicado a los niños en la Segunda Nave de la Estación Cultural de Línea con el taller del Proyecto “La Manigua” con Silvia Padrón, dedicado a Elpidio Valdés. Proyección cinematográfica y taller de habilidades manuales: “Dibuja a Elpidio”.

1:30 p.m. Proyecto La Peña de Federico.

Viernes 17 de abril

11:00 a.m.- Presentación de La Colmenita. “La Caperucita Roja”.

Sábado 18 de abril

11:00 a.m.- Presentación de Enid Rosales y Teatro Tuyo. Lanzamiento de los discos “La gente del espejo” y “Todo gira”.

Organizan: FCBC, ICAIC, Estudios de Animación y Proyecto La Manigua.

Foto del avatar
Redacción Cubaperiodistas
Medio de Comunicación de la Unión de Periodistas de Cuba

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Share via
Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
Mix
Email
Print
Copy Link
Powered by Social Snap
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap