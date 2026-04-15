V Coloquio Internacional Patria

La Habana, 16 al 18 de abril de 2026

Programa General

Jueves 16 de abril

8:00 am: Acto por el 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución.

Lugar: Esquina de las calles 23 y 12. El Vedado. La Habana

10:00 am: Apertura del V Coloquio. Recorrido por el área expositiva. Lugar: Sala central, Estación Cultural Línea y 18, La Habana

10:30 am: Inauguración Oficial.

Lugar: Sala central, Estación Cultural Línea y 18, La Habana

11:30 am: Panel 1. Hegemonía cultural y poder digital. Ponentes: María Fernanda Ruiz (Argentina), Pedro Santander (Chile), Renato Rovai (Brasil) y Alina Duarte (México)

12:30 am: Presentación del libro Playa Girón en la ONU. El famoso debate Roa vs. Stevenson (Ocean Sur), dedicado a la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina. Presenta: Jorge Legañoa

1:00 pm: Receso.

2:30 pm: Panel 2: Tecnopolítica: entre el control y la emancipación. Ponentes: Victoria Vorontsova, directora de RT en Español (videomensaje); Oleg Vyazmitínov, director del servicio de radio de Sputnik Mundo; Jorge Elbaum (Argentina), José Luis Granados (México)

4:00 pm: Presentación del libro Fidel Castro, la visión de un canadiense, de Arnold August.

4:30 pm: Mesa redonda: Pensamiento crítico frente al nuevo orden informacional. Ponentes: Luis Hernández Navarro (México), Gabriela Rivadeneira (Ecuador), Ximena González Broquen (Venezuela), Mateo Grille (Uruguay),

7:00 pm: Visita de delegados a la comunidad “El Fanguito”, para participar en el Barrio debate “Por el deber patrio antiimperialista y denuncia del Bloqueo”, municipio Plaza de la Revolución. Concierto de Yarima Blanco y su grupo (Cuba)

Talleres de trabajo

Lugar: Sala de talleres, Estación Cultural Línea y 18, La Habana. La asistencia es por inscripción previa.

1:30 pm-3:30 pm: La batalla algorítmica. (Pedro Santander. Chile)

3:30 pm-5:30 pm: Automatización de producción radial con inteligencia artificial: flujos de trabajo. (Oleg Vyazmitínov, director del servicio de radio de Sputnik Mundo. Rusia)

Feria expositiva

10:00 am-6:00 pm: Feria expositiva

Viernes 17 de abril

9:00 am: Panel 3: Guerra cognitiva, injerencia, operaciones de desestabilización y discurso de odio en redes sociales. Ponentes: Mirko Casale (RT), Aliana Nieves (RT), Pascual Serrano (España) y Alondra Santiago (Cuba), Bruno Lonatti (Argentina)

10:30 am: Presentación del libro Cuba, estampas de la resistencia, de Luis Hernández Navarro y Jair Cabrera, del diario La Jornada, de México. Presenta: Omar González (REDH)

11:00 am: Panel 4: América Latina como laboratorio de intervención digital. Ponentes: Breno Altman (Brasil), Marco Teruggi (Argentina), Nina Fideles (Brasil), Irene Zugasti (España), Nestor Prieto (España)

12:30 pm: Presentación del libro Economía, terraplanismo y otras yerbas aromáticas. Publicaciones en Facebook desde Jatibonico, Sancti Espíritus, de Antonio Rodríguez Salvador (La Jiribilla). Presenta: Fernando León Jacomino.

2:00 pm: Panel 5: Sanciones, cerco económico y legitimación mediática. Ponentes: Salim Lamrani (Francia), Paola Ramos (México), Sasi Alejandre (México)

3:30 pm: Presentación de libro Colección La Biblioteca del Pueblo

(ICL-MINCULT)

En horas de la tarde, inauguración de la sede de “Patria”, en El Vedado.

Talleres de trabajo

Lugar: Sala de talleres, Estación Cultural Línea y 18, La Habana. La asistencia es por inscripción previa.

9:00 am-11:00 am: Cómo fabricar reels políticos con IA (Estanislao Santos. Argentina)

11:00 am-1:00 pm: La realización audiovisual política: experiencia de Shok Argentina. (Manuel Fernández Ceballos, Argentina)

2:00 pm-3:30 pm: Analítica en redes y técnicas de escucha social para la elaboración de estrategias (María Fernanda Ruiz y Ana Fernández, Argentina)

Feria expositiva

10:00 am-6:00 pm: Feria expositiva

Sábado 18 de abril

9:00 am: Panel 6: Comunicar la solidaridad. Ponentes: Maria Paula Giménez (Argentina), Irene León (Ecuador), Gabriela Cultelli (Uruguay), Blanca Eekhout (Venezuela), Alessandra Pradel (México) y Alberto Mas (Argentina)

10:30 am: Receso

11:00 am: Conferencia magistral de clausura “La palabra hecha Revolución: Fidel y la comunicación”. Ponente: Manolo de los Santos (Estados Unidos)

12:00 Clausura del Coloquio

1:30 pm: Concierto de Disjockey Ray (Cuba)

Taller de trabajo

La asistencia es por inscripción previa.

9:00 am-10:30 am: “El humor (político) en tiempos de tragedia”. (Mirko Casale, director del programa de humor político “Ahí les va”, de RT. Rusia)

Feria expositiva

10:00 am-6:00 pm: Feria Expositiva.

Programa de talleres de Patria Virtual

(Con registro previo)

Fecha: 16 al 18 de abril de 2026 Hora: 10:00AM-12:30PM

Lugar: Sala de videoconferencia, de Línea y 18 (altos).

Coordinadores: Carlos González Penalva (España) y Carla García (Cuba)

Programa

16 de abril

10:00 am-11:00 am: La comunicación digital como campo de batalla:

Qué es la tecnopolítica y por qué importa

Internet como territorio (no como herramienta neutral)

Algoritmos, plataformas y relaciones de poder

Qué significa hoy “dar la batalla cultural”

Errores comunes de la comunicación en redes

Objetivo: cambiar la mirada: de “usar redes” a intervenir políticamente en ellas.

Imparte: Carlos González Penalva (España)

11:00 am-12:00 am: Cómo funcionan las redes sociales

Qué priorizan plataformas como X, Facebook, Instagram y Youtube

Engagement: qué es y cómo se construye

Diferencia entre alcance, impresiones e interacción

Horarios, frecuencia y coherencia

Qué hace que un contenido “funcione”

Objetivo: comprender las reglas del juego para no comunicar a ciegas.

Imparte: Miguel Ángel Rodríguez (México)

12:00-12:30 PM Sesión de preguntas y respuestas (Carlos Penalva)

17 de abril

10:00 am-11:00 am: Analítica básica: leer datos sin ser experto

Qué medir: menciones, alcance, interacciones

Cómo identificar temas relevantes y tendencias

Introducción a herramientas simples (estadísticas de plataforma, búsquedas)

Detección de ataques coordinados y desinformación

Cómo evaluar si una campaña funciona

Objetivo: pasar de la intuición a un usuario informado por datos.

Imparte: María Fernanda Ruiz (Argentina)

11:00 am-12:00 am: Estrategia digital: organización, comunidad y acción

Cómo construir una línea editorial coherente

Diferencia entre informar, persuadir y movilizar

Trabajo en red: coordinación de cuentas y amplificación

Gestión de crisis y respuesta a ataques

De seguidores a comunidad organizada

Objetivo: integrar todo lo aprendido en una estrategia colectiva y sostenida.

Imparte: Néstor Prieto Amador (Spanish Revolution, España)

12:00-12:30 PM Sesión de preguntas y respuestas (Carlos Penalva)

18 de abril

9:00 am-10:30 am: Fotografía y narrativa visual: construir imágenes con sentido político

La imagen como herramienta ideológica

Tipos de fotografía (documental, simbólica, testimonial)

Composición básica (encuadre, luz, foco narrativo)

Qué imágenes movilizan y cuáles no

Uso estratégico de carteles, consignas y símbolos

Objetivo: aprender a producir imágenes que emocionen y comuniquen.

Imparte: Estanislao Santos (Argentina)

10:30 am -11:00 am: Cierre del taller (Carlos Penalva)

Programa infantil

Jueves 16 de abril

11:00 a.m.- Inauguración de la Feria “El Trompo” dedicado a los niños en la Segunda Nave de la Estación Cultural de Línea con el taller del Proyecto “La Manigua” con Silvia Padrón, dedicado a Elpidio Valdés. Proyección cinematográfica y taller de habilidades manuales: “Dibuja a Elpidio”.

1:30 p.m. Proyecto La Peña de Federico.

Viernes 17 de abril

11:00 a.m.- Presentación de La Colmenita. “La Caperucita Roja”.

Sábado 18 de abril

11:00 a.m.- Presentación de Enid Rosales y Teatro Tuyo. Lanzamiento de los discos “La gente del espejo” y “Todo gira”.

Organizan: FCBC, ICAIC, Estudios de Animación y Proyecto La Manigua.