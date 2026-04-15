V Coloquio Internacional Patria

La Habana, 16 al 18 de abril de 2026
Programa General
Jueves 16 de abril
8:00 am: Acto por el 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución.
Lugar: Esquina de las calles 23 y 12. El Vedado. La Habana
10:00 am: Apertura del V Coloquio. Recorrido por el área expositiva. Lugar: Sala central, Estación Cultural Línea y 18, La Habana
10:30 am: Inauguración Oficial.
Lugar: Sala central, Estación Cultural Línea y 18, La Habana
11:30 am: Panel 1. Hegemonía cultural y poder digital. Ponentes: María Fernanda Ruiz (Argentina), Pedro Santander (Chile), Renato Rovai (Brasil) y Alina Duarte (México)
12:30 am: Presentación del libro Playa Girón en la ONU. El famoso debate Roa vs. Stevenson (Ocean Sur), dedicado a la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina. Presenta: Jorge Legañoa
1:00 pm: Receso.
2:30 pm: Panel 2: Tecnopolítica: entre el control y la emancipación. Ponentes: Victoria Vorontsova, directora de RT en Español (videomensaje); Oleg Vyazmitínov, director del servicio de radio de Sputnik Mundo; Jorge Elbaum (Argentina), José Luis Granados (México)
4:00 pm: Presentación del libro Fidel Castro, la visión de un canadiense, de Arnold August.
4:30 pm: Mesa redonda: Pensamiento crítico frente al nuevo orden informacional. Ponentes: Luis Hernández Navarro (México), Gabriela Rivadeneira (Ecuador), Ximena González Broquen (Venezuela), Mateo Grille (Uruguay),
7:00 pm: Visita de delegados a la comunidad “El Fanguito”, para participar en el Barrio debate “Por el deber patrio antiimperialista y denuncia del Bloqueo”, municipio Plaza de la Revolución. Concierto de Yarima Blanco y su grupo (Cuba)
Talleres de trabajo
Lugar: Sala de talleres, Estación Cultural Línea y 18, La Habana. La asistencia es por inscripción previa.
1:30 pm-3:30 pm: La batalla algorítmica. (Pedro Santander. Chile)
3:30 pm-5:30 pm: Automatización de producción radial con inteligencia artificial: flujos de trabajo. (Oleg Vyazmitínov, director del servicio de radio de Sputnik Mundo. Rusia)
Feria expositiva
10:00 am-6:00 pm: Feria expositiva
Viernes 17 de abril
9:00 am: Panel 3: Guerra cognitiva, injerencia, operaciones de desestabilización y discurso de odio en redes sociales. Ponentes: Mirko Casale (RT), Aliana Nieves (RT), Pascual Serrano (España) y Alondra Santiago (Cuba), Bruno Lonatti (Argentina)
10:30 am: Presentación del libro Cuba, estampas de la resistencia, de Luis Hernández Navarro y Jair Cabrera, del diario La Jornada, de México. Presenta: Omar González (REDH)
11:00 am: Panel 4: América Latina como laboratorio de intervención digital. Ponentes: Breno Altman (Brasil), Marco Teruggi (Argentina), Nina Fideles (Brasil), Irene Zugasti (España), Nestor Prieto (España)
12:30 pm: Presentación del libro Economía, terraplanismo y otras yerbas aromáticas. Publicaciones en Facebook desde Jatibonico, Sancti Espíritus, de Antonio Rodríguez Salvador (La Jiribilla). Presenta: Fernando León Jacomino.
2:00 pm: Panel 5: Sanciones, cerco económico y legitimación mediática. Ponentes: Salim Lamrani (Francia), Paola Ramos (México), Sasi Alejandre (México)
3:30 pm: Presentación de libro Colección La Biblioteca del Pueblo
(ICL-MINCULT)
En horas de la tarde, inauguración de la sede de “Patria”, en El Vedado.
Talleres de trabajo
Lugar: Sala de talleres, Estación Cultural Línea y 18, La Habana. La asistencia es por inscripción previa.
9:00 am-11:00 am: Cómo fabricar reels políticos con IA (Estanislao Santos. Argentina)
11:00 am-1:00 pm: La realización audiovisual política: experiencia de Shok Argentina. (Manuel Fernández Ceballos, Argentina)
2:00 pm-3:30 pm: Analítica en redes y técnicas de escucha social para la elaboración de estrategias (María Fernanda Ruiz y Ana Fernández, Argentina)
Feria expositiva
10:00 am-6:00 pm: Feria expositiva
Sábado 18 de abril
9:00 am: Panel 6: Comunicar la solidaridad. Ponentes: Maria Paula Giménez (Argentina), Irene León (Ecuador), Gabriela Cultelli (Uruguay), Blanca Eekhout (Venezuela), Alessandra Pradel (México) y Alberto Mas (Argentina)
10:30 am: Receso
11:00 am: Conferencia magistral de clausura “La palabra hecha Revolución: Fidel y la comunicación”. Ponente: Manolo de los Santos (Estados Unidos)
12:00 Clausura del Coloquio
1:30 pm: Concierto de Disjockey Ray (Cuba)
Taller de trabajo
La asistencia es por inscripción previa.
9:00 am-10:30 am: “El humor (político) en tiempos de tragedia”. (Mirko Casale, director del programa de humor político “Ahí les va”, de RT. Rusia)
Feria expositiva
10:00 am-6:00 pm: Feria Expositiva.
Programa de talleres de Patria Virtual
(Con registro previo)
Fecha: 16 al 18 de abril de 2026 Hora: 10:00AM-12:30PM
Lugar: Sala de videoconferencia, de Línea y 18 (altos).
Coordinadores: Carlos González Penalva (España) y Carla García (Cuba)
Programa
16 de abril
10:00 am-11:00 am: La comunicación digital como campo de batalla:
- Qué es la tecnopolítica y por qué importa
- Internet como territorio (no como herramienta neutral)
- Algoritmos, plataformas y relaciones de poder
- Qué significa hoy “dar la batalla cultural”
- Errores comunes de la comunicación en redes
Objetivo: cambiar la mirada: de “usar redes” a intervenir políticamente en ellas.
Imparte: Carlos González Penalva (España)
11:00 am-12:00 am: Cómo funcionan las redes sociales
- Qué priorizan plataformas como X, Facebook, Instagram y Youtube
- Engagement: qué es y cómo se construye
- Diferencia entre alcance, impresiones e interacción
- Horarios, frecuencia y coherencia
- Qué hace que un contenido “funcione”
Objetivo: comprender las reglas del juego para no comunicar a ciegas.
Imparte: Miguel Ángel Rodríguez (México)
12:00-12:30 PM Sesión de preguntas y respuestas (Carlos Penalva)
17 de abril
10:00 am-11:00 am: Analítica básica: leer datos sin ser experto
- Qué medir: menciones, alcance, interacciones
- Cómo identificar temas relevantes y tendencias
- Introducción a herramientas simples (estadísticas de plataforma, búsquedas)
- Detección de ataques coordinados y desinformación
- Cómo evaluar si una campaña funciona
Objetivo: pasar de la intuición a un usuario informado por datos.
Imparte: María Fernanda Ruiz (Argentina)
11:00 am-12:00 am: Estrategia digital: organización, comunidad y acción
- Cómo construir una línea editorial coherente
- Diferencia entre informar, persuadir y movilizar
- Trabajo en red: coordinación de cuentas y amplificación
- Gestión de crisis y respuesta a ataques
- De seguidores a comunidad organizada
Objetivo: integrar todo lo aprendido en una estrategia colectiva y sostenida.
Imparte: Néstor Prieto Amador (Spanish Revolution, España)
12:00-12:30 PM Sesión de preguntas y respuestas (Carlos Penalva)
18 de abril
9:00 am-10:30 am: Fotografía y narrativa visual: construir imágenes con sentido político
- La imagen como herramienta ideológica
- Tipos de fotografía (documental, simbólica, testimonial)
- Composición básica (encuadre, luz, foco narrativo)
- Qué imágenes movilizan y cuáles no
- Uso estratégico de carteles, consignas y símbolos
Objetivo: aprender a producir imágenes que emocionen y comuniquen.
Imparte: Estanislao Santos (Argentina)
10:30 am -11:00 am: Cierre del taller (Carlos Penalva)
Programa infantil
Jueves 16 de abril
11:00 a.m.- Inauguración de la Feria “El Trompo” dedicado a los niños en la Segunda Nave de la Estación Cultural de Línea con el taller del Proyecto “La Manigua” con Silvia Padrón, dedicado a Elpidio Valdés. Proyección cinematográfica y taller de habilidades manuales: “Dibuja a Elpidio”.
1:30 p.m. Proyecto La Peña de Federico.
Viernes 17 de abril
11:00 a.m.- Presentación de La Colmenita. “La Caperucita Roja”.
Sábado 18 de abril
11:00 a.m.- Presentación de Enid Rosales y Teatro Tuyo. Lanzamiento de los discos “La gente del espejo” y “Todo gira”.
Organizan: FCBC, ICAIC, Estudios de Animación y Proyecto La Manigua.