La Casa de la Prensa se suma al programa “Puertas Abiertas” de la UNESCO

La hermosa mansión de 23 e I en el Vedado, sede de la Unión de Periodistas de Cuba, formará parte de un programa de la UNESCO que invita a descubrir los valores de inmuebles patrimoniales de El Vedado. La cita será este sábado 18 de abril Día Internacional de los Monumentos y sitios.

Por una jornada, espacios habitualmente cerrados al público, los visitantes podrán disfrutar de la arquitectura, memoria y vida cotidiana que se revelan desde dentro.

La jornada se desarrollará de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con modalidades de acceso diferentes según cada inmueble. Algunos tendrán horarios específicos y otros requerirán reserva previa.

Para obtener más detalles, los interesados deben acudir a este enlace: https://www.instagram.com/p/DXHvIA4DnHu/?igsh=MzFhOTljdmdjYnQ0

La Casa de 23 e I, fue construida en 1927, y cerca de cumplir sus 100 años guarda una historia que el visitante podrá descubrir en esta visita.

Tuvo varios propietarios, según se sabe, uno de los primeros fue el Senador Agustín García Osuna, conocido por Osuna, quien acompaño al tristemente célebre Presidente de Cuba, Gerardo Machado hasta el final. Su domicilio de entonces, en la calle Trocadero, no fue saqueado por el pueblo. En 1933, tras la caída de la tiranía Osuna se instala en la casa se 23 e I.

El 15 de julio de 1963, la Asociación de la Prensa de Cuba y el Colegio Nacional de Periodistas, junto a la Asociación de Repórters de La Habana y a otras pequeñas agrupaciones, pasaron a formar parte, de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC). Desde entonces, su sede central está en la Casa de la Prensa ubicada en las calles 23 e I, en el barrio del Vedado, en La Habana.

Entre los inmuebles previstos figuran además de la Casa de la Prensa, la Residencia del embajador británico, el Ministerio de Cultura, la sede de la Oficina Regional, la Embajada de la India en Cuba, la Asociación Cubana de Naciones Unidas, el Centro Fidel Castro Ruz y la Federación de Mujeres Cubanas.

Según aseguró en nota de prensa Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional, la salvaguardia y conservación del patrimonio cultural son ejes fundamentales del trabajo de la organización, y que abrir las puertas de la zona de El Vedado traduce ese compromiso en acciones concretas.

Los recorridos estarán guiados por estudiantes de Historia del Arte y Arquitectura, acompañados por especialistas de la Unesco, lo que favorecerá el intercambio entre profesionales, gestores culturales y público general.

La jornada también fortalecerá la formación práctica de jóvenes profesionales y promoverá la cooperación entre instituciones culturales, académicas y diplomáticas, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de preservar el patrimonio edificado como bien común.

Este proyecto ya ha registrado más de mil 400 visitas, reflejo del creciente interés de la comunidad en participar en esta experiencia.

Este sábado 18, la mansión que aúna a los periodistas cubanos estará entre los 13 inmuebles que la UNESCO seleccionó para contar sus historias desde dentro.