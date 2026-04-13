Un coloquio internacional Patria con acento en la formación y superación en el ámbito comunicacional

Desde el próximo 14 comienzan a desarrollarse valiosos talleres de formación con líderes, funcionarios y especialistas de importantes instituciones cubanas en temas emergentes de la comunicación contemporánea, signada por el desarrollo de las nuevas tecnologías, que bien utilizadas pueden tener un enorme valor para cada país y la sociedad global y en manos de grupos de poder carentes de todo sentido de la ética y la justicia pueden ser extremadamente corrosivas.

Esto como parte del programa de la V edición del Coloquio Internacional Patria, que en esta edición, entre el 16 y el 28 de abril, tendrá un acento en la formación de capacidades en Cuba tanto para la institucionalidad como para la ciudadanía. Esa es la razón por la que el programa central estará acompañado de otros siete talleres paralelos y de un Patria virtual, del que podrán beneficiarse, por videoconferencia, representes de las instituciones, incluyendo las mediáticas, de todos los territorios del país.

Tras la aprobación de la Ley de Comunicación Social y con la comunicación como un pilar estratégico, en medio de una agresión multidimensional con acento en este ámbito, la sociedad cubana está urgida de un salto modernizador en esta esfera y de una mayor articulación y activismo, sobre todo en los espacios digitales. Como consideraba Fidel, a quien está dedicado este encuentro en su centenario y un adelantado de la crítica a lo que podía significar la manipulación con el uso de las nuevas tecnologías, pero también un convencido de que en manos de los revolucionarios podían ser una arma muy eficaz, el Patria debe convertirse en un pilar para el girón comunicacional de la Revolución…