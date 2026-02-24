fbpx
Personalidades de la cultura, la academia y la sociedad civil respaldaron el manifiesto "Dejad vivir a Cuba"

Cubainformación. El manifiesto “Dejad vivir a Cuba: Por la vida, la soberanía y la dignidad de un pueblo” ha sido respaldado por 547 firmas. Es una denuncia a la política de asfixia del pueblo cubano por parte del Gobierno de EEUU, que ha sido impulsada desde la cultura y la academia.

Firman artistas de la música como Marwán, Ismael Serrano, Cristina del Valle o Juan Gómez “El Kanka”. Desde la literatura, Luis García Montero o Belén Gopegui. Desde el periodismo, Olga Rodríguez, Javier Gallego “Crudo”, Juan Luis Cano “Gomaespuma, Carlos Enrique Bayo o Ignacio Ramonet. También reconocidos actores como Carlos Bardem, Javier Bardem, Juan Diego Botto, Alberto Sanjuán y Luis Tosar.

Es una iniciativa lanzada por el MESC (Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba) que, a su vez, se une a otras similares, como “Let Cuba Live!”, encabezada también por personalidades de la cultura de los EEUU.

“Dejad vivir a Cuba”

Por la vida, la soberanía y la dignidad de un pueblo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa medidas destinadas a provocar una situación de hambre y sufrimiento en Cuba. La última Orden Ejecutiva de “emergencia” impide a Cuba, pequeña isla y nación soberana, importar petróleo o cualquier fuente de energía imprescindible para sostener la vida cotidiana. Esta decisión busca asfixiar a un pueblo que ejerce su soberanía sin aceptar mandatos externos y actúa como maniobra de distracción ante problemas internos en Estados Unidos.

Quienes firmamos este manifiesto —personas de la cultura, la creación, el pensamiento, la ciencia, la educación y las artes— afirmamos con claridad que utilizar el hambre como instrumento político constituye una agresión inadmisible. La cultura ensancha la vida, la ilumina y protege la dignidad humana. La cultura afirma el valor de cada ser humano y sostiene la convivencia entre los pueblos.

Durante el primer mandato de Trump se añadieron 243 medidas destinadas a intensificar el bloqueo iniciado en 1962 contra la isla, y se incluyó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. La Orden Ejecutiva del 29 de enero califica a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos. Esa afirmación se emplea como pretexto para imponer sanciones a terceros países que intenten comerciar o suministrar energía a la isla.

La nueva Orden Ejecutiva profundiza el cerco que Cuba soporta desde hace más de seis décadas y configura en la práctica un asedio que impacta directamente en la vida cotidiana:

  • Familias privadas de electricidad para la luz, la refrigeración y la cocina.
  • Hospitales obligados a decisiones extremas, con riesgo de cierre de salas y suspensión de tratamientos esenciales; incubadoras, quirófanos y máquinas de diálisis sometidos a la inestabilidad energética.
  • Paralización de la distribución de alimentos y medicamentos.
  • Niños, personas mayores y enfermos cargando con el mayor peso de las consecuencias.

La cultura no guarda silencio ante políticas que buscan doblegar a una sociedad entera mediante la privación material. La creación artística y el pensamiento crítico nacen de la libertad y del respeto entre los pueblos. Defender a Cuba frente a esta agresión significa defender el principio de soberanía, el derecho internacional y la convivencia pacífica.

Durante más de 33 años, la Asamblea General de la ONU ha votado anualmente, con una mayoría abrumadora, para condenar el bloqueo estadounidense contra Cuba. La comunidad internacional ha expresado de forma reiterada su rechazo a una política que vulnera los derechos de un pueblo entero y obstaculiza su desarrollo.

Los pueblos del mundo, incluido el propio pueblo estadounidense, aspiran a relaciones normales con Cuba, basadas en la igualdad y el respeto. Cuba posee una profunda tradición cultural, solidaria y humanista, y ha compartido su arte, su música, su literatura y su conocimiento médico con el mundo entero. La cultura construye puentes y fortalece la fraternidad entre las naciones.

Por todo ello, llamamos a artistas, escritores, cineastas, músicos, académicos, editores, actores, científicas y científicos, gestoras y gestores culturales, trabajadoras y trabajadores de la cultura en todos los continentes, a adherirse a este manifiesto y a alzar su voz en defensa de la vida y la dignidad del pueblo cubano.

Defender a Cuba hoy significa defender el derecho de todos los pueblos a decidir su destino con plena soberanía y sin castigo colectivo.

¡Dejad vivir a Cuba! – Firmas (547 firmas)

CINE, TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS

Javier Bardem, actor

Gabriela Flores, actriz

Juan Diego Botto, actor

Carme Portaceli, directora de teatro

Willy Toledo, actor

Soraya Paradela, actriz, Compañía de Teatro O Baúl da Tía Tola, Galicia

Alberto Sanjuán, actor

Nanny Alves, bailarina y maître de ballet

Carlos Bardem, actor y escritor

Luis Tosar, actor

Benito Rabal Balaguer, director de cine y escritor

Manuel Morón, actor

Alberto Amman, actor

Pedro Casablanc, actor

Tamar Novas, actor

Rafa Castejón, actor

Juanca Vellido, actor

Críspulo Cabezas, actor

Francisco Javier Alvear L. , doctor en Comunicación, actor, Allende en Tarragona

MÚSICA Y CANCIÓN

Ismael Serrano, cantante

Cristina del Valle, cantante

Juan Gómez “El Kanka”, músico

Marwán, artista español

Guillermo Martí Gabaldón, músico

Alfonso Gardi, músico y comunicador, Canal Red

Chuchito Sanoja, compositor, Venezuela

Omar Camino Paredes, músico (Perú)

Jonathan Pocoví, autor, músico, cantante y colaborador de RNE

LITERATURA, POESÍA Y ESCRITURA

Belén Gopegui, escritora

Luis García Montero, poeta

Carmen Domingo, escritora

Berta Marsé, escritora

Gemma Lienas, escritora

Silvia Casado, profesora de historia y escritora

Carmen Morente Muñoz, escritora

Ketty Castillo Pacheco, escritora

Marta Sanz Pastor, escritora

María Clara Escobar Gaitán, profesora jubilada y escritora

Elena Virgen Hidalgo Figueredo, escritora y abogada

Noelia Pena, escritora y profesora de Filosofía

Sara Rosenberg, escritora argentina, vive en España

Carmen Barrios Corredera, escritora y fotoperiodista, redactora jefa de la revista Temas

Jorge Carrillo Menéndez, ex sindicalista, escritor

Jesús Taboada Ferrer, escritor

Edgar Borges, escritor venezolano radicado en España

Juan Bautista Serrano Cueva, profesor y escritor

Carlos Tundidor Daus, escritor

Emilio Ortiz Pulido, escritor

Manoel da Costa, escritor

Felipe Alcaraz Masats, escritor, PCE

Juan José Téllez Rubio, escritor y periodista

Higinio Polo, escritor

Paolo Maurizio Bottigelli, escritor y poeta italiano, colaborador del diario «Libertà» y de Telelibertà

Laureano Asoli, poeta argentino (Rosario)

Xoán Abeleira, poeta

José González, poeta

Martín Perilla Alvarado, escritor e improvisador (Colombia)

Willie Milton Hostos A., artista plástico (Colombia, Valencia)

Alberto Guerra Naranjo, escritor cubano, UNEAC

EDICIÓN, LIBRERÍAS Y CULTURA

Constantino Bértolo, editor

Ramón Akal, editor

Ariadna Akal, editora

Chus Visor, editor y librero

Mónica Grandes, editora

Aldo García, editor y librero

Ángeles Aguilera, editora

Manuel Guedán, editor

Jesús Espino, editor

Ferran Montesa, editor

José A. López Camarillas, editor

Eugeni Monge Rubio, editor / arts gràfiques

Joan Estrada, agitador cultural

Fátima Anllo, investigadora cultural

Isla Aguilar Torres, gestora cultural y comisaria

Fernando Jordán Montés, director de la revista Historias Naturales

UNIVERSIDAD, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Lola Ugarte, catedrática de Estadística, UPNA

Víctor Viñals Yúfera, catedrático, Universidad de Zaragoza

M Camino Bueno Alastuey, catedrática de universidad, UPNA

Manuel Monleón Pradas, catedrático, Universidad Politécnica de Valencia

Óscar Carpintero, catedrático de Economía Aplicada, Universidad de Valladolid

Javier Pérez Bazo, catedrático de Literatura española, Universidad de Toulouse (Francia)

Miguel Beruete, catedrático, Universidad Pública de Navarra

José María Meseguer Dueñas, catedrático jubilado, profesor ad honorem UPV

Xosé María Dobarro Paz, catedrático de la Universidade da Coruña, jubilado

Francisco Romero Colomer, catedrático jubilado

Yayo Herrero López, antropóloga y profesora

Candelaria Rosa Álvarez González, profesora titular en Universidad de Granma, Cuba

Rosa María Cid López, profesora, Universidad de Oviedo

Lourdes Cortés Torregrosa, Universitat de Valencia

Ángeles Diez, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesora de la UCM

Koldovike Ibarra, doctora en Ciencias Humanas, académica (México)

Angela María Quintero Pachón, doctora en Psicología Social, Universidad de Valencia

María José Mijangos, jubilada de universidad

Amalia Maceda Rubio, profesora jubilada de la Universidad de Oviedo

Ascensión Barañano Cid, profesora titular jubilada, Departamento de Antropología Social y Psicología Social, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid

Carlos Fernández Liria, profesor y escritor

José Sarrión Andaluz, profesor de la Universidad de Salamanca

David Becerra Mayor, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

Aníbal Garzón, sociólogo y docente

Juan Parrilla Sánchez, doctor en Patrimonio Histórico, Universidad de Jaén

Antonio Ortega Ruiz, historiador, especialista en Patrimonio

Armando Malanda Trigueros, profesor titular, Universidad Pública de Navarra

Juan Carlos García Funes, profesor, Universidad Pública de Navarra

Gustavo Ochoa Lezaun, profesor de Matemáticas, Universidad Pública de Navarra

Aitor Garjón Irigoien, profesor sustituto universitario

Rafael Jerez Mir, profesor de Filosofía y Sociología de la Educación (UCM, jubilado)

Fernando Mendiola Gonzalo, profesor de Historia Contemporánea (UPNA)

Aitor Carrillo Pérez, historiador, Universidad Pública de Navarra

Alfredo Ayesa, biblioteca, Universidad Pública de Navarra

Onán Pérez Hernández, médico, Universidad de La Laguna

Nicolás Pérez Cánovas, profesor jubilado de Derecho Civil, Universidad de Granada

Miguel A. González Hernández, doctor ingeniero aeronáutico, profesor jubilado UPM

Prof. Salvatore Engel-Di Mauro, profesor, SUNY New Paltz (USA)

Juan Manuel Bosque Sendra, profesor titular jubilado

Arón Cohen, profesor universitario jubilado

José Enrique Ruiz Saura, profesor de Historia del Derecho, Universidad de Murcia

Amando García, profesor, Universidad de Valencia

Manuel Ruiz Robles, militar y profesor jubilado

Salvador Pérez Hervás, profesor de EGB, técnico de bibliotecas

Miguel Ángel Galán Abellán, maestro, militante del PCE

Diana Bazo Morales, profesora de enseñanza secundaria

Daniel Cubilledo Gorostiaga, profesor de Relaciones Internacionales

Gerardo Barrios, profesor de Filosofía (Islas Canarias)

Jesús Sánchez Jaén, historiador

Carlos Francisco Velasco Souto, historiador y profesor, Universidade da Coruña

José García Casanova, doctor en Biología

Manuel Lucena Lara, profesor de Secundaria de Biología y Geología

Josep Torrell, historiador del cine

Lorenzo Hernández Jiménez, sociólogo e ingeniero

Jesús Jiménez Segura, profesor titular (ret.) Comunicación Audiovisual, Universidad de Sevilla

Justo Carracedo Gallardo, profesor universitario jubilado

Miguel Ángel Ferris Gil, profesor en la Sorbona (París)

Manuel García Jiménez, profesor titular de la Universidad de Jaén

Gemma Larramona Ballarín, profesora de universidad, Universidad de Zaragoza

PERIODISMO Y COMUNICACIÓN

Olga Rodríguez, periodista

Javier Gallego “Crudo”, periodista

Juan Luis Cano “Gomaespuma”, periodista

Carlos Enrique Bayo, periodista y escritor

Ignacio Ramonet, periodista y escritor

Pascual Serrano, periodista y escritor

Rafael Fraguas, periodista

Fonsi Loaiza, periodista y escritor

José Manzaneda, periodista

Javier Couso, periodista audiovisual

Javier Laso Carrero, periodista, RTVE

Carlos González Penalva, filósofo, analista político y de medios

Rosana Torres, periodista

Lidia Fagale, periodista, directora de Radio Clave China (Argentina)

Lil Rodríguez, periodista venezolana

Begoña Yebra, periodista

Eliécer Jiménez Julio, periodista en Suiza

Javier García, periodista

Roberto Montoya, periodista y escritor

Iñaki Errazkin, periodista y escritor

Mariano Muniesa, periodista y responsable estatal de cultura de PODEMOS

Ántoni Daimiel, periodista

Ignacio “Iñaki” Chaves G. , doctor en Comunicación, sociólogo, columnista de Mundo Obrero

Alejandro Massia Ramos, periodista, Sociedad Cultural Cubano-Andaluza José Martí

Andrés Marco Lou, bloguero

Raúl García Sánchez, comunicador, Vocesenlucha

POLÍTICA, INSTITUCIONES Y CARGOS PÚBLICOS

Engracia Rivera Arias, diputada IU, GP SUMAR

Henar Moreno Martínez, abogada, diputada y portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja

Edith Peña Domínguez, portavoz de Podemos en el municipio de León

Mónica Diez de la Cortina Montemayor, educadora y concejala de Morata en Común (Madrid)

Enrique Santiago Romero, diputado IU, GP SUMAR

Toni Valero Morales, diputado IU, GP SUMAR

Francisco Sierra Caballero, diputado IU, GP SUMAR

Nahuel González López, diputado IU, GP SUMAR

Félix Alonso Cantorné, diputado IU/COMUNS, GP SUMAR

Rafa Cofiño, diputado por Asturias, GP SUMAR

Manu Pineda, secretario de Relaciones Internacionales del PCE

Eduardo Andradas, ex concejal de Alcobendas, sindicalista CCOO

Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde de Sevilla

Carlos Ollero Vallés, profesor, diputado IU Parlamento de La Rioja

Ismael Sánchez Castillo, portavoz de Izquierda Unida, Ayuntamiento de Sevilla

Avelino Perosanz Ramón, enlace provincial de Podemos Alcobendas, albañil

Jesús Gómez González, secretario de Organización de IU Corvera de Asturias

Juan Manuel Álvarez Fernández, coordinador de IU Llena (Asturies)

Artur Parrón Guasch, Esquerra Unida Formentera

Casimiro Castaño González, concejal del Ayuntamiento de Barakaldo

Grupo Municipal Morata en Común, Ayuntamiento de Morata de Tajuña (Madrid)

Francisco Pérez Martínez, portavoz Los Verdes Madrid

ORGANIZACIONES, COLECTIVOS Y ASOCIACIONES

AMALUR Cooperativa Integral

Asociación de Amistad Hispano Cubana de Málaga

Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista (Sevilla)

Asociación para la cooperación internacional Patrice Lumumba

Asociación Sociocultural La Desbanda

Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí

Associació ROMA X CUBA – Círculo Julio Antonio Mella de Roma

Ateneo de Dos Hermanas, Sevilla – Andalucía

Casal de Amistad con Cuba de Badalona

Comité de Solidaridad Internacionalista de Aragón

Ereba, Ecología y Patrimonio

Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR)

Grupo Bariloche de Solidaridad con Cuba (Argentina)

Hermanamiento Nou Barris El Cerro Cuba

Madres Contra la Represión

MEDICUBA ESPAÑA ONGD

Mollet amb Cuba

ONGD ARICANDO

Partido Renacimiento y Unión de Europa (PRUNE)

Plataforma Sierra Norte de Madrid

Red de Activistas de Sevilla

Red Internacional Judía Antisionista (IJAN)

RSP Jinámar (Red de Solidaridad Popular de Jinámar)

Sociedad Cultural Cubano-Andaluza José Martí

UAILAEI-UTE (Universidad Abierta Internacional de Libre Aprendizaje)

Voces en lucha, comunicación popular

ACTIVISTAS, SINDICALISTAS Y REPRESENTANTES SOCIALES

Maruja Ruiz Martos, pensionista, presidenta del Hermanamiento Nou Barris El Cerro Cuba, PSUC

Dolores Medialdea Ruiz, contable, Hermanamiento Nou Barris El Cerro Cuba, PSUC

Itziar Fernández Mendizábal, presidenta Asociación EGE, activista DD.HH.

Diana Fernández Romero, Asociación Frontera Cero, Paz y Solidaridad PCA Sevilla

Sandra Rojas Ocaña, presidenta Asociación Frontera Cero

Liliana Córdova, Red Internacional Judía Antisionista

Ivelisse del C. Vega González, maestra retirada, directora de Bohemias Literarias (Puerto Rico)

Marielle Leraand, líder del Partido Paz y Justicia (Noruega)

Lidia Falcón, abogada y escritora

Teresa Esteve Ruiz, Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí

Victoria Artola Andrés, profesora de EGB, pintora y diseñadora, activista

Milagros Andreu Abela, empleada pública jubilada, activista

María Soledad Ruiz Sánchez, jubilada, activista

Salvadora Patón Ligero, maestra jubilada, activista

Marta Molina Fernández, limpiadora, Asociación La Gran Piedra

Mª Belén Botella Serrano, psicóloga, Asociación Amigos de Cuba “La Gran Piedra”

María Consuelo Amián Novales, Málaga Acoge

Evelia Muñiz Menéndez, U.C. de CC.OO. de Avilés

Ana Sáenz, psicóloga, Centro Marie Langer

Gertrudis Rivalta Oliva, artista visual (Cuba/España), activista

Renata Wimer, creadora escénica mexicana, activista

Victoria Yapur, académica mexicana, activista

Ana Ruiz Alonso, jubilada, gestora local, Casal de Badalona

Dolores Ruiz, Hermanamiento Nou Barris El Cerro Cuba

María Jesús García Martín, FAI Frente Antiiimperialista

Aurora Chía Trigos, coordinadora Intervención Comunitaria

Elena Ollero, estudiante de historia, UJCE, IU

J. Cabanillas, socióloga, activista, jubilada

Lourdes Elías Sáenz, abogada y activista

María Josefa Álvarez Ilzarbe, activista social

Rocío Redondo Sánchez, psicóloga educativa, Plataforma Sierra Norte

Alicia Alonso Gil, psicopedagoga, psicomotricista, miembro de Acción Educativa

Vanessa Pérez Gordillo, comunicadora, Vocesenlucha

María Dolores Montesdeoca García, afiliada a IUC

Vicent Maurí Genovés, sindicalista y activista social

Cristóbal Ráez Lobato, abogado, responsable Red de Activistas de Sevilla

José Antonio Salido Pérez, pensionista, Red de Activistas de Sevilla

Rafael Domínguez Romero, pensionista, CCOO Andalucía

Ángel Coello Infantes, pensionista, IU Salobreña

Bernardo Reig Pérez, pensionista, Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica

José María López Barquero, sindicalista

Jorge Espina Díaz, profesor, secretario general CCOO Gijón

José Mangas Gago, delegado CCOO, CCOO Industria Sevilla

Daniel Gismero Sanz, secretario de Cultura y Memoria Democrática CCOO-Madrid

Isaac Ramos González, siderúrgico, delegado CCOO, IU/PCE Langreo

Carlos Márquez Márquez, trabajador SEAT, responsable de Empleo CCOO Industria

Pedro Miguel González Moreno, sindicalista CCOO Andalucía

Josep Bel Gallart, telefonista jubilado, sindicalista COBAS

Lisardo A. Baena Sánchez, militante CGT

Miquel Guillén Lafuente, tramoyista del Liceu, CGT

Juan Jesús Toribio Rueda, jubilado, Pensionistas CCOO

Luis Cabo Bravo, delineante jubilado, PCE y Polo de la Izquierda

Alfonso Lucas Muñoz, funcionario, secretario político PCE Murcia

Juan Escobar Guerrero, camarero, secretario político PCE Arriate

Bonifacio Perales y Perales, jubilado, militante PCE

Guiomar Sarabia Pascual, secretaria, PCE, IU, CCOO, AA.VV

José Manuel Alcalá Sánchez, biólogo, PCE/IU

Carla Illán Lorenzo, profesora, PCE Aragón

José Luis Maximiliano Romo, jubilado, IU y CCOO

Lolo Rodríguez Hernández, coordinador RSP Jinámar

Tomás Chica Bermejo, biólogo, Cooperativa Integral Amalur

Mohamed Yumani El Bechir, operario, Comunidad Saharaui en Aragón

Roberto Fras, secretario ROMA X CUBA (Roma)

Laureano López Rivas, médico jubilado, Asociación Paz y Amistad de Avilés

Daniel Pérez Creus, jubilado, ONGD ARICANDO

Hernán Rojas Prete, RAPMO (Mapuche)

Rafael San Juan, educador

Carlos Manuel Escribano Arenas, jubilado, representante MEDICUBA

Miguel Pastrana de Almeida, oficial y escritor, Ateneo Juan Negrín

Juan Carlos Burillo García, jubilado, Comité Solidaridad Internacionalista Aragón

Vicente Adam Herrero, pensionista, PCPV, Asociación José Martí

Salvador López Arnal, profesor jubilado, colaborador El Viejo Topo

Joan Vicent Martí Gabaldón, abogado, Asociación MASSA CRÍTICA

Raimon Gil Montero, jubilado, Mollet amb Cuba

Manuel Baus Japón, presidente FACUA Andalucía

Antonio Saldaña, abogado y analista político, PRD (Panamá)

Maximo Schneebeli, Grupo Bariloche de Solidaridad con Cuba (Argentina)

Antonio Francisco Ordóñez, jurista, Izquierda Española

Severiano Montero Barrado, profesor jubilado, Asociación Amigos Brigadas Internacionales

PROFESIONALES Y CIUDADANÍA EN GENERAL

Isabel de la Cruz, antropóloga

Isabel Oriol Vallés, docente

Pilar Boxó, geógrafa

Adela Megías González, funcionaria Junta de Andalucía

Purificación Fernández Sevilla, maestra jubilada

María Inés Fernández Fernández, médica de familia jubilada

Iluminada Carmen Celdrán Hernández, administración

Adela Alòs-Moner, bibliotecaria, Barcelona

Ester Corvillon Guijarro, jubilada

María Posadas Cerro, trabajadora social

Mercè Vidal Moros, maestra jubilada

Charo Madueño

Mónica L. Oporto, profesora de historia (Argentina), colaboradora de loquesomos.org

Julia Iglesias López, enfermera

Teresa Martínez Cólera, auxiliar de biblioteca jubilada

Juana Benítez López

Teresa Álvarez Aub, presidenta Fundación Max Aub

Purificación Esperanza Millán Santos, jubilada

Sonia Porta Cuéllar, jubilada (ex profesora titular)

Ángeles González Martín, profesora

María Luisa Dalmases Serras, pensionista, Girona

María Dolores Pérez Fernández, pensionista

Amaia Goñi Nicolás, trabajadora pública

Isabel Pérez Badillo, maestra

Elsa Plaza Müller, escritora, Barcelona

Raquel Iglesias de Castro, trabajadora social, Sevilla

Carmen Bassolas Guisado, Barcelona

Rosario María Martínez Ocaña, profesora secundaria, Junta de Andalucía

Isabel Mateo de la Cruz

Ascensión Tejada Bahamonde, jubilada

Begoña García Conde, maestra

Raquel Bello-Morales, profesora

Carmina Rodríguez Hermoso, profesora

Almudena González Martínez, profesora jubilada

Carmen Requena Vilaplana, hematóloga jubilada

Idoia Gaminde Inda, jubilada

Ana Rosa Revillas Ortega, jubilada

Nuria Benito Porcel, auxiliar administrativo

Ana Suárez Martínez, autónoma

María José González Velasco

Lucía Cortina, profesora

Ileana Hernández Hernández, médica cubana en Barcelona

Estrella Blanco Nieto

Laura López Arias, pensionista

Eva Pinardo

María José Contreras Talamantes, funcionaria Generalitat Valenciana

Cristina Bendala

María Luz Dempere Roda, licenciada en Derecho

Mª Luisa Martín Abia, exabogada jubilada

Esther López Fernández, psicóloga

Irene Peré Solanilla, enfermera jubilada

Encarna Hidalgo Villarroya, profesora jubilada

Lleonarda Mallorquí i Ayuso, profesora secundaria jubilada

Josefa García Pardo, jubilada

Sonia Minwer-Barakat Requena, auxiliar administrativa, Universidad de Córdoba

Elva Alonso Leivas, maestra jubilada

María Jesús Reina Fernández, pensionista

Itziar Goienetxea

Emma López

Itziar Erlanz Aramayo, médica de emergencias

Francisca Delgado Eslava, técnica de la Administración

Almudena Fernández Muñoz, bióloga

Inés Belzunegui Ormazabal, jubilada

Francesca Fora Alcalde, docente

Itxaso Erlanz Aramayo, profesora

Concha Cabezas

Valle Baeza Gallardo

Carme Piqueras

María Jesús Fernández Rodríguez

Ana Marco

Mari Carmen Gil Domínguez

Emilia Roca

María Jesús García

Natàlia Esteve Soldado, profesora secundaria

Matilde Martínez Ergueta, profesora jubilada

Isabel López, ingeniera agrícola

María del Mar Moreno Muñiz, monitora de jardinería

María José Mayordomo Poyatos, filóloga hispanista

Marisa Ros, profesora secundaria jubilada

Feli Catalán Adivinación, médica jubilada

Olga María Martínez Argomaniz, cartera jubilada

Cristian Paz

Modesta Rodríguez Fernández

Rosa María Valdivia Carrión, maestra jubilada

Alicia Ruiz García, artista

Magdalena Climent Bolta, psicoanalista, psicóloga

Pepa Soler Tormo, maestra

Begoña Gaminde

Francesc Calatayud Arràez, profesor jubilado

Marcelino Alonso Vallina, jubilado, Asociación Lázaro Cárdenas

Ángel González, jubilado, CAMDE-PV

Josep Maria Pijuan Utges, activista

Cristóbal Gil Ruiz, pensionista

Rafael Morales, presidente Asociación Sociocultural La Desbanda

Gloria Aguilar Reina, presidenta Asociación Patrice Lumumba

Mario Molina, operario

José García Osorio

Manuel García Morales, jubilado, presidente Asociación Amistad Hispano Cubana de Málaga

Gonzalo Fuentes Guerrero

Luis Hospido Fernández, pensionista

José Enrique Medina, magistrado jubilado

José Luis Caballero Martínez, doctor en Ciencias de la Comunicación

Alfredo Ollero Valles, profesor de Historia, IU/PCE

Manuel Macías, Coordinadora de solidaridad con Cuba

Fernando Marfil Aguilar, profesor jubilado

René Hermes González Ruisánchez, ingeniero, ADAHC, MES

Natalia Carrero Puig, garabateadora

Francisco José Carranza Hidalgo, jubilado

Fernando Sopeña Pérez

Segundo Romero Abajo, pensionista

Francisco José Gil Herrero, desempleado

Antonio Rodríguez Vázquez, farmacéutico jubilado

Eduardo Zorrilla Díaz, funcionario Ayuntamiento Málaga, PCE

Rosendo Guijarro Merino

Alberto Gómez González

Carlos Jerez Mir, arquitecto y profesor jubilado

José Emilio Martín Segovia, jubilado, Plataforma Sindical EMT

Miguel Martínez Gómez, agricultor, Asociación La Gran Piedra

Enrique Daniel Carmona Fernández, jubilado

Antonio Sánchez Illescas

Juan Luis Rincón Ares, maestro jubilado

Jesús Mª Montero Delgado, empleado público UCM

Antonio Otero Bernardino, panadero jubilado

Miguel Ángel Santos Genero, miembro Consejo Asesor FACUA

Agustín Moreno García, profesor de instituto

Ignacio López Morales, empleado bancario, delegado CCOO

Kepa Iñaki Legarda Amiama

Óscar Álvarez González, psicólogo jubilado, activista vecinal Chamberí

Andrés Yordán

Ignacio Isidro de Lis, profesor jubilado, Tenerife

Álvaro Luque Espinosa, empresario camping

José Manuel Díaz Olalla, médico

Juan Francisco Muñoz, médico

Manuel Castaño Fernández, jubilado

Rubén de la Cruz Pérez, administración, Mollet amb Cuba

Antonio Alfaya Ocampo, médico, sanidad pública

Secundino Rodríguez Rodríguez, funcionario AGE

David Rodríguez Fernández, profesor, STEPV-IV, Asociación José Martí

Juan Antonio González Jiménez, jubilado

Claudio Patrizi, blogger, Roma

Agustín Gómez, policía jubilado

Jorge Aldeguer Álamo, economista

Francisco Erice Sebares, historiador, profesor jubilado

Julio Piniés Nogués, jubilado (ex abogado)

Manuel Martínez Llaneza, profesor titular jubilado

Manuel Toledo, jubilado

Daniel Alberto Chiarenza, FM Burzaco

Celestino Sánchez Santos, San Sebastián de los Reyes

José Manuel Peña Sevilla, pensionista

Alejandro López Álvarez, maestro de primaria

José Gayà, documentalista, presidente Mirades Cooperativa Valenciana

José Luis Garrido García, abogado

Ángel Fernández Avidad, arquitecto y profesor jubilado UGR

Virgilio Marco, profesor jubilado

Moncho Leal, maestro de primaria, activista internacionalista

Miguel Romero Cobo, jubilado

Carmelo Suárez Cabrera, arquitecto, Islas Canarias

Miguel Bravo Forcade, activista solidaridad con Cuba

Samuel Fernández Rubiera, profesor de tecnología

Carmelo Ramón Barrios Sánchez, limpiador

Demetrio Blesa Andrés, profesor secundaria

Lebis Abarka Belasko

Fernando Evaristo García González

Raoul Gutiérrez Ramos

Juan Hernández Zubizarreta, profesor

Mariló Tudela Castillero, pensionista

José María Nacher Fernández, ingeniero y profesor, Madrid

Alfredo Iglesias Diéguez, profesor secundaria

Modesto Hervás Vivo

Luis Ignacio Segura Bas, jubilado

Héctor Daniel Caresia Lamas

Juan Jurado Martínez, profesor jubilado y escritor

Francisco Gregori Castillo

Armando Hutchion Azcuy, jubilado

Antonio Bujalance Cantero

Óscar Rubén García Villacieros, autónomo

Fermín Atozqui Zubeldia, fotógrafo

José Manuel Rivero Pérez, abogado

David Borrella Moreno

Ángel Barrado Collados, jubilado, Zaragoza

José Francisco Navajas Adán, profesor, militante Esquerra Unida Catalunya

Pedro Benavente Serrano, aparejador

Xosé Rei Rodríguez, profesor en excedencia

Iñaki Ordóñez Etxeberria, astrofísico

Antonio Andrades Romero, jubilado, presidente Asociación Vecinos Bellavista

Álvaro González Molina, médico SAS

Mario Grande, escritor y traductor

José Mangas Gago, delegado CCOO

David Ferrez, poeta y profesor, PCE

Carlos Becerra Villar, funcionario jubilado, bloggero

Jorge Delgado Ácimas, trabajador social

Carlos Magán Fernández, agente de artistas, ACM CONCERTS

Pedro Silvio Vivono, secretario de escuelas, profesor Historia (Argentina)

Ángeles Nebreda Rivera, operaria de handling, Aeropuerto Madrid-Barajas

Leocadio Vegara Fernández, médico jubilado

Jaime Baena Abad

Jerónimo López Barrios

Agustín Iturralde Navarro, pensionista

Fran Domínguez Rueda, directiva Ateneo Dos Hermanas

José María Rosique Álvarez, odontólogo

Dionisio García Ordiales

José Carmona Sánchez, licenciado en Derecho, técnico SAS

Rafael Delgado Pérez

Carlos Lezaun Capdevila, investigador predoctoral UPNA

Antonio García García, conductor

Armando Etayo Alcalde, abogado Alicante

Fernando José Val Anguas, diseñador

Ángel Bona Lacamara, jubilado, PCE

Esteban Galera Aragón

Javier Ayala Alonso, ingeniero industrial

Gregorio David Arranz Sanz

José Daniel Sánchez-Vizcaíno, pensionista

Ginés Sánchez Romera, DUE jubilado

Manuel Raya Gil

José Luis Granado Giraldo

Xabier Onaindia Rivera, Gernika Batzordea, Mundubat

Jesús Ferrete Domínguez, informático

José Oliver Cabrera, profesor de Historia jubilado

Miguel Menéndez, ambientólogo, Asociación Ereba

Carlos Ariza

Félix Chamarro Martínez, metalúrgico

Francisco Paz Romero, cocinero

Cuauhtémoc Campos Contreras, agente de seguros retirado, México

Fernando Buendía Bermejo, funcionario Ministerio de Justicia

Rodolfo Barbero Berdejo, pensionista, Barcelona

Ángel Culebras Pérez

Alfonso Gómez Flores, pensionista

José Antonio Herrera Valladolid, técnico informático ULPGC

Raúl César Ariza Barra, mecánico, Zaragoza

José Carlos Carranza Hidalgo, economista jubilado

Santiago Hernández de la Huerga

Lago Montes Martínez, técnico de Medio Ambiente

Francisco Manzanera Ballesteros

Flavio Coronado

Manuel Humberto López Rodríguez, ciudadano cubano, doctor en Ciencias Económicas

Andrés Redondo Sánchez, médico oncólogo

Naiara Caballero Núñez, maestra

Martín García Hernán, maestro jubilado

Antonio Ruda Valenzuela, vecino de El Pozo del Tío Raimundo

Luis María Pérez Martín, abogado y escritor

Rafael San Juan Carques, educador

Luis Arnoldo Colato Hernández, educador salvadoreño

Hernán Rojas Prete

Héctor García Busto, auxiliar de enfermería, Oviedo

Juan Francisco Alix Trueba, bibliotecario jubilado

Macarena García Gómez, diseñadora gráfica

María Isabel Alonso Morgado, jubilada

Mary Carmen Martín

María José González Velasco

(Tomado de Cubainformación).

