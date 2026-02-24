Personalidades de la cultura, la academia y la sociedad civil respaldaron el manifiesto “Dejad vivir a Cuba”

Cubainformación. El manifiesto “Dejad vivir a Cuba: Por la vida, la soberanía y la dignidad de un pueblo” ha sido respaldado por 547 firmas. Es una denuncia a la política de asfixia del pueblo cubano por parte del Gobierno de EEUU, que ha sido impulsada desde la cultura y la academia.
Firman artistas de la música como Marwán, Ismael Serrano, Cristina del Valle o Juan Gómez “El Kanka”. Desde la literatura, Luis García Montero o Belén Gopegui. Desde el periodismo, Olga Rodríguez, Javier Gallego “Crudo”, Juan Luis Cano “Gomaespuma, Carlos Enrique Bayo o Ignacio Ramonet. También reconocidos actores como Carlos Bardem, Javier Bardem, Juan Diego Botto, Alberto Sanjuán y Luis Tosar.
Es una iniciativa lanzada por el MESC (Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba) que, a su vez, se une a otras similares, como “Let Cuba Live!”, encabezada también por personalidades de la cultura de los EEUU.
“Dejad vivir a Cuba”
Por la vida, la soberanía y la dignidad de un pueblo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa medidas destinadas a provocar una situación de hambre y sufrimiento en Cuba. La última Orden Ejecutiva de “emergencia” impide a Cuba, pequeña isla y nación soberana, importar petróleo o cualquier fuente de energía imprescindible para sostener la vida cotidiana. Esta decisión busca asfixiar a un pueblo que ejerce su soberanía sin aceptar mandatos externos y actúa como maniobra de distracción ante problemas internos en Estados Unidos.
Quienes firmamos este manifiesto —personas de la cultura, la creación, el pensamiento, la ciencia, la educación y las artes— afirmamos con claridad que utilizar el hambre como instrumento político constituye una agresión inadmisible. La cultura ensancha la vida, la ilumina y protege la dignidad humana. La cultura afirma el valor de cada ser humano y sostiene la convivencia entre los pueblos.
Durante el primer mandato de Trump se añadieron 243 medidas destinadas a intensificar el bloqueo iniciado en 1962 contra la isla, y se incluyó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. La Orden Ejecutiva del 29 de enero califica a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos. Esa afirmación se emplea como pretexto para imponer sanciones a terceros países que intenten comerciar o suministrar energía a la isla.
La nueva Orden Ejecutiva profundiza el cerco que Cuba soporta desde hace más de seis décadas y configura en la práctica un asedio que impacta directamente en la vida cotidiana:
- Familias privadas de electricidad para la luz, la refrigeración y la cocina.
- Hospitales obligados a decisiones extremas, con riesgo de cierre de salas y suspensión de tratamientos esenciales; incubadoras, quirófanos y máquinas de diálisis sometidos a la inestabilidad energética.
- Paralización de la distribución de alimentos y medicamentos.
- Niños, personas mayores y enfermos cargando con el mayor peso de las consecuencias.
La cultura no guarda silencio ante políticas que buscan doblegar a una sociedad entera mediante la privación material. La creación artística y el pensamiento crítico nacen de la libertad y del respeto entre los pueblos. Defender a Cuba frente a esta agresión significa defender el principio de soberanía, el derecho internacional y la convivencia pacífica.
Durante más de 33 años, la Asamblea General de la ONU ha votado anualmente, con una mayoría abrumadora, para condenar el bloqueo estadounidense contra Cuba. La comunidad internacional ha expresado de forma reiterada su rechazo a una política que vulnera los derechos de un pueblo entero y obstaculiza su desarrollo.
Los pueblos del mundo, incluido el propio pueblo estadounidense, aspiran a relaciones normales con Cuba, basadas en la igualdad y el respeto. Cuba posee una profunda tradición cultural, solidaria y humanista, y ha compartido su arte, su música, su literatura y su conocimiento médico con el mundo entero. La cultura construye puentes y fortalece la fraternidad entre las naciones.
Por todo ello, llamamos a artistas, escritores, cineastas, músicos, académicos, editores, actores, científicas y científicos, gestoras y gestores culturales, trabajadoras y trabajadores de la cultura en todos los continentes, a adherirse a este manifiesto y a alzar su voz en defensa de la vida y la dignidad del pueblo cubano.
Defender a Cuba hoy significa defender el derecho de todos los pueblos a decidir su destino con plena soberanía y sin castigo colectivo.
¡Dejad vivir a Cuba! – Firmas (547 firmas)
CINE, TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS
Javier Bardem, actor
Gabriela Flores, actriz
Juan Diego Botto, actor
Carme Portaceli, directora de teatro
Willy Toledo, actor
Soraya Paradela, actriz, Compañía de Teatro O Baúl da Tía Tola, Galicia
Alberto Sanjuán, actor
Nanny Alves, bailarina y maître de ballet
Carlos Bardem, actor y escritor
Luis Tosar, actor
Benito Rabal Balaguer, director de cine y escritor
Manuel Morón, actor
Alberto Amman, actor
Pedro Casablanc, actor
Tamar Novas, actor
Rafa Castejón, actor
Juanca Vellido, actor
Críspulo Cabezas, actor
Francisco Javier Alvear L. , doctor en Comunicación, actor, Allende en Tarragona
MÚSICA Y CANCIÓN
Ismael Serrano, cantante
Cristina del Valle, cantante
Juan Gómez “El Kanka”, músico
Marwán, artista español
Guillermo Martí Gabaldón, músico
Alfonso Gardi, músico y comunicador, Canal Red
Chuchito Sanoja, compositor, Venezuela
Omar Camino Paredes, músico (Perú)
Jonathan Pocoví, autor, músico, cantante y colaborador de RNE
LITERATURA, POESÍA Y ESCRITURA
Belén Gopegui, escritora
Luis García Montero, poeta
Carmen Domingo, escritora
Berta Marsé, escritora
Gemma Lienas, escritora
Silvia Casado, profesora de historia y escritora
Carmen Morente Muñoz, escritora
Ketty Castillo Pacheco, escritora
Marta Sanz Pastor, escritora
María Clara Escobar Gaitán, profesora jubilada y escritora
Elena Virgen Hidalgo Figueredo, escritora y abogada
Noelia Pena, escritora y profesora de Filosofía
Sara Rosenberg, escritora argentina, vive en España
Carmen Barrios Corredera, escritora y fotoperiodista, redactora jefa de la revista Temas
Jorge Carrillo Menéndez, ex sindicalista, escritor
Jesús Taboada Ferrer, escritor
Edgar Borges, escritor venezolano radicado en España
Juan Bautista Serrano Cueva, profesor y escritor
Carlos Tundidor Daus, escritor
Emilio Ortiz Pulido, escritor
Manoel da Costa, escritor
Felipe Alcaraz Masats, escritor, PCE
Juan José Téllez Rubio, escritor y periodista
Higinio Polo, escritor
Paolo Maurizio Bottigelli, escritor y poeta italiano, colaborador del diario «Libertà» y de Telelibertà
Laureano Asoli, poeta argentino (Rosario)
Xoán Abeleira, poeta
José González, poeta
Martín Perilla Alvarado, escritor e improvisador (Colombia)
Willie Milton Hostos A., artista plástico (Colombia, Valencia)
Alberto Guerra Naranjo, escritor cubano, UNEAC
EDICIÓN, LIBRERÍAS Y CULTURA
Constantino Bértolo, editor
Ramón Akal, editor
Ariadna Akal, editora
Chus Visor, editor y librero
Mónica Grandes, editora
Aldo García, editor y librero
Ángeles Aguilera, editora
Manuel Guedán, editor
Jesús Espino, editor
Ferran Montesa, editor
José A. López Camarillas, editor
Eugeni Monge Rubio, editor / arts gràfiques
Joan Estrada, agitador cultural
Fátima Anllo, investigadora cultural
Isla Aguilar Torres, gestora cultural y comisaria
Fernando Jordán Montés, director de la revista Historias Naturales
UNIVERSIDAD, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Lola Ugarte, catedrática de Estadística, UPNA
Víctor Viñals Yúfera, catedrático, Universidad de Zaragoza
M Camino Bueno Alastuey, catedrática de universidad, UPNA
Manuel Monleón Pradas, catedrático, Universidad Politécnica de Valencia
Óscar Carpintero, catedrático de Economía Aplicada, Universidad de Valladolid
Javier Pérez Bazo, catedrático de Literatura española, Universidad de Toulouse (Francia)
Miguel Beruete, catedrático, Universidad Pública de Navarra
José María Meseguer Dueñas, catedrático jubilado, profesor ad honorem UPV
Xosé María Dobarro Paz, catedrático de la Universidade da Coruña, jubilado
Francisco Romero Colomer, catedrático jubilado
Yayo Herrero López, antropóloga y profesora
Candelaria Rosa Álvarez González, profesora titular en Universidad de Granma, Cuba
Rosa María Cid López, profesora, Universidad de Oviedo
Lourdes Cortés Torregrosa, Universitat de Valencia
Ángeles Diez, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesora de la UCM
Koldovike Ibarra, doctora en Ciencias Humanas, académica (México)
Angela María Quintero Pachón, doctora en Psicología Social, Universidad de Valencia
María José Mijangos, jubilada de universidad
Amalia Maceda Rubio, profesora jubilada de la Universidad de Oviedo
Ascensión Barañano Cid, profesora titular jubilada, Departamento de Antropología Social y Psicología Social, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid
Carlos Fernández Liria, profesor y escritor
José Sarrión Andaluz, profesor de la Universidad de Salamanca
David Becerra Mayor, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid
Aníbal Garzón, sociólogo y docente
Juan Parrilla Sánchez, doctor en Patrimonio Histórico, Universidad de Jaén
Antonio Ortega Ruiz, historiador, especialista en Patrimonio
Armando Malanda Trigueros, profesor titular, Universidad Pública de Navarra
Juan Carlos García Funes, profesor, Universidad Pública de Navarra
Gustavo Ochoa Lezaun, profesor de Matemáticas, Universidad Pública de Navarra
Aitor Garjón Irigoien, profesor sustituto universitario
Rafael Jerez Mir, profesor de Filosofía y Sociología de la Educación (UCM, jubilado)
Fernando Mendiola Gonzalo, profesor de Historia Contemporánea (UPNA)
Aitor Carrillo Pérez, historiador, Universidad Pública de Navarra
Alfredo Ayesa, biblioteca, Universidad Pública de Navarra
Onán Pérez Hernández, médico, Universidad de La Laguna
Nicolás Pérez Cánovas, profesor jubilado de Derecho Civil, Universidad de Granada
Miguel A. González Hernández, doctor ingeniero aeronáutico, profesor jubilado UPM
Prof. Salvatore Engel-Di Mauro, profesor, SUNY New Paltz (USA)
Juan Manuel Bosque Sendra, profesor titular jubilado
Arón Cohen, profesor universitario jubilado
José Enrique Ruiz Saura, profesor de Historia del Derecho, Universidad de Murcia
Amando García, profesor, Universidad de Valencia
Manuel Ruiz Robles, militar y profesor jubilado
Salvador Pérez Hervás, profesor de EGB, técnico de bibliotecas
Miguel Ángel Galán Abellán, maestro, militante del PCE
Diana Bazo Morales, profesora de enseñanza secundaria
Daniel Cubilledo Gorostiaga, profesor de Relaciones Internacionales
Gerardo Barrios, profesor de Filosofía (Islas Canarias)
Jesús Sánchez Jaén, historiador
Carlos Francisco Velasco Souto, historiador y profesor, Universidade da Coruña
José García Casanova, doctor en Biología
Manuel Lucena Lara, profesor de Secundaria de Biología y Geología
Josep Torrell, historiador del cine
Lorenzo Hernández Jiménez, sociólogo e ingeniero
Jesús Jiménez Segura, profesor titular (ret.) Comunicación Audiovisual, Universidad de Sevilla
Justo Carracedo Gallardo, profesor universitario jubilado
Miguel Ángel Ferris Gil, profesor en la Sorbona (París)
Manuel García Jiménez, profesor titular de la Universidad de Jaén
Gemma Larramona Ballarín, profesora de universidad, Universidad de Zaragoza
PERIODISMO Y COMUNICACIÓN
Olga Rodríguez, periodista
Javier Gallego “Crudo”, periodista
Juan Luis Cano “Gomaespuma”, periodista
Carlos Enrique Bayo, periodista y escritor
Ignacio Ramonet, periodista y escritor
Pascual Serrano, periodista y escritor
Rafael Fraguas, periodista
Fonsi Loaiza, periodista y escritor
José Manzaneda, periodista
Javier Couso, periodista audiovisual
Javier Laso Carrero, periodista, RTVE
Carlos González Penalva, filósofo, analista político y de medios
Rosana Torres, periodista
Lidia Fagale, periodista, directora de Radio Clave China (Argentina)
Lil Rodríguez, periodista venezolana
Begoña Yebra, periodista
Eliécer Jiménez Julio, periodista en Suiza
Javier García, periodista
Roberto Montoya, periodista y escritor
Iñaki Errazkin, periodista y escritor
Mariano Muniesa, periodista y responsable estatal de cultura de PODEMOS
Ántoni Daimiel, periodista
Ignacio “Iñaki” Chaves G. , doctor en Comunicación, sociólogo, columnista de Mundo Obrero
Alejandro Massia Ramos, periodista, Sociedad Cultural Cubano-Andaluza José Martí
Andrés Marco Lou, bloguero
Raúl García Sánchez, comunicador, Vocesenlucha
POLÍTICA, INSTITUCIONES Y CARGOS PÚBLICOS
Engracia Rivera Arias, diputada IU, GP SUMAR
Henar Moreno Martínez, abogada, diputada y portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja
Edith Peña Domínguez, portavoz de Podemos en el municipio de León
Mónica Diez de la Cortina Montemayor, educadora y concejala de Morata en Común (Madrid)
Enrique Santiago Romero, diputado IU, GP SUMAR
Toni Valero Morales, diputado IU, GP SUMAR
Francisco Sierra Caballero, diputado IU, GP SUMAR
Nahuel González López, diputado IU, GP SUMAR
Félix Alonso Cantorné, diputado IU/COMUNS, GP SUMAR
Rafa Cofiño, diputado por Asturias, GP SUMAR
Manu Pineda, secretario de Relaciones Internacionales del PCE
Eduardo Andradas, ex concejal de Alcobendas, sindicalista CCOO
Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde de Sevilla
Carlos Ollero Vallés, profesor, diputado IU Parlamento de La Rioja
Ismael Sánchez Castillo, portavoz de Izquierda Unida, Ayuntamiento de Sevilla
Avelino Perosanz Ramón, enlace provincial de Podemos Alcobendas, albañil
Jesús Gómez González, secretario de Organización de IU Corvera de Asturias
Juan Manuel Álvarez Fernández, coordinador de IU Llena (Asturies)
Artur Parrón Guasch, Esquerra Unida Formentera
Casimiro Castaño González, concejal del Ayuntamiento de Barakaldo
Grupo Municipal Morata en Común, Ayuntamiento de Morata de Tajuña (Madrid)
Francisco Pérez Martínez, portavoz Los Verdes Madrid
ORGANIZACIONES, COLECTIVOS Y ASOCIACIONES
AMALUR Cooperativa Integral
Asociación de Amistad Hispano Cubana de Málaga
Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista (Sevilla)
Asociación para la cooperación internacional Patrice Lumumba
Asociación Sociocultural La Desbanda
Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí
Associació ROMA X CUBA – Círculo Julio Antonio Mella de Roma
Ateneo de Dos Hermanas, Sevilla – Andalucía
Casal de Amistad con Cuba de Badalona
Comité de Solidaridad Internacionalista de Aragón
Ereba, Ecología y Patrimonio
Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR)
Grupo Bariloche de Solidaridad con Cuba (Argentina)
Hermanamiento Nou Barris El Cerro Cuba
Madres Contra la Represión
MEDICUBA ESPAÑA ONGD
Mollet amb Cuba
ONGD ARICANDO
Partido Renacimiento y Unión de Europa (PRUNE)
Plataforma Sierra Norte de Madrid
Red de Activistas de Sevilla
Red Internacional Judía Antisionista (IJAN)
RSP Jinámar (Red de Solidaridad Popular de Jinámar)
Sociedad Cultural Cubano-Andaluza José Martí
UAILAEI-UTE (Universidad Abierta Internacional de Libre Aprendizaje)
Voces en lucha, comunicación popular
ACTIVISTAS, SINDICALISTAS Y REPRESENTANTES SOCIALES
Maruja Ruiz Martos, pensionista, presidenta del Hermanamiento Nou Barris El Cerro Cuba, PSUC
Dolores Medialdea Ruiz, contable, Hermanamiento Nou Barris El Cerro Cuba, PSUC
Itziar Fernández Mendizábal, presidenta Asociación EGE, activista DD.HH.
Diana Fernández Romero, Asociación Frontera Cero, Paz y Solidaridad PCA Sevilla
Sandra Rojas Ocaña, presidenta Asociación Frontera Cero
Liliana Córdova, Red Internacional Judía Antisionista
Ivelisse del C. Vega González, maestra retirada, directora de Bohemias Literarias (Puerto Rico)
Marielle Leraand, líder del Partido Paz y Justicia (Noruega)
Lidia Falcón, abogada y escritora
Teresa Esteve Ruiz, Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí
Victoria Artola Andrés, profesora de EGB, pintora y diseñadora, activista
Milagros Andreu Abela, empleada pública jubilada, activista
María Soledad Ruiz Sánchez, jubilada, activista
Salvadora Patón Ligero, maestra jubilada, activista
Marta Molina Fernández, limpiadora, Asociación La Gran Piedra
Mª Belén Botella Serrano, psicóloga, Asociación Amigos de Cuba “La Gran Piedra”
María Consuelo Amián Novales, Málaga Acoge
Evelia Muñiz Menéndez, U.C. de CC.OO. de Avilés
Ana Sáenz, psicóloga, Centro Marie Langer
Gertrudis Rivalta Oliva, artista visual (Cuba/España), activista
Renata Wimer, creadora escénica mexicana, activista
Victoria Yapur, académica mexicana, activista
Ana Ruiz Alonso, jubilada, gestora local, Casal de Badalona
Dolores Ruiz, Hermanamiento Nou Barris El Cerro Cuba
María Jesús García Martín, FAI Frente Antiiimperialista
Aurora Chía Trigos, coordinadora Intervención Comunitaria
Elena Ollero, estudiante de historia, UJCE, IU
J. Cabanillas, socióloga, activista, jubilada
Lourdes Elías Sáenz, abogada y activista
María Josefa Álvarez Ilzarbe, activista social
Rocío Redondo Sánchez, psicóloga educativa, Plataforma Sierra Norte
Alicia Alonso Gil, psicopedagoga, psicomotricista, miembro de Acción Educativa
Vanessa Pérez Gordillo, comunicadora, Vocesenlucha
María Dolores Montesdeoca García, afiliada a IUC
Vicent Maurí Genovés, sindicalista y activista social
Cristóbal Ráez Lobato, abogado, responsable Red de Activistas de Sevilla
José Antonio Salido Pérez, pensionista, Red de Activistas de Sevilla
Rafael Domínguez Romero, pensionista, CCOO Andalucía
Ángel Coello Infantes, pensionista, IU Salobreña
Bernardo Reig Pérez, pensionista, Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica
José María López Barquero, sindicalista
Jorge Espina Díaz, profesor, secretario general CCOO Gijón
José Mangas Gago, delegado CCOO, CCOO Industria Sevilla
Daniel Gismero Sanz, secretario de Cultura y Memoria Democrática CCOO-Madrid
Isaac Ramos González, siderúrgico, delegado CCOO, IU/PCE Langreo
Carlos Márquez Márquez, trabajador SEAT, responsable de Empleo CCOO Industria
Pedro Miguel González Moreno, sindicalista CCOO Andalucía
Josep Bel Gallart, telefonista jubilado, sindicalista COBAS
Lisardo A. Baena Sánchez, militante CGT
Miquel Guillén Lafuente, tramoyista del Liceu, CGT
Juan Jesús Toribio Rueda, jubilado, Pensionistas CCOO
Luis Cabo Bravo, delineante jubilado, PCE y Polo de la Izquierda
Alfonso Lucas Muñoz, funcionario, secretario político PCE Murcia
Juan Escobar Guerrero, camarero, secretario político PCE Arriate
Bonifacio Perales y Perales, jubilado, militante PCE
Guiomar Sarabia Pascual, secretaria, PCE, IU, CCOO, AA.VV
José Manuel Alcalá Sánchez, biólogo, PCE/IU
Carla Illán Lorenzo, profesora, PCE Aragón
José Luis Maximiliano Romo, jubilado, IU y CCOO
Lolo Rodríguez Hernández, coordinador RSP Jinámar
Tomás Chica Bermejo, biólogo, Cooperativa Integral Amalur
Mohamed Yumani El Bechir, operario, Comunidad Saharaui en Aragón
Roberto Fras, secretario ROMA X CUBA (Roma)
Laureano López Rivas, médico jubilado, Asociación Paz y Amistad de Avilés
Daniel Pérez Creus, jubilado, ONGD ARICANDO
Hernán Rojas Prete, RAPMO (Mapuche)
Rafael San Juan, educador
Carlos Manuel Escribano Arenas, jubilado, representante MEDICUBA
Miguel Pastrana de Almeida, oficial y escritor, Ateneo Juan Negrín
Juan Carlos Burillo García, jubilado, Comité Solidaridad Internacionalista Aragón
Vicente Adam Herrero, pensionista, PCPV, Asociación José Martí
Salvador López Arnal, profesor jubilado, colaborador El Viejo Topo
Joan Vicent Martí Gabaldón, abogado, Asociación MASSA CRÍTICA
Raimon Gil Montero, jubilado, Mollet amb Cuba
Manuel Baus Japón, presidente FACUA Andalucía
Antonio Saldaña, abogado y analista político, PRD (Panamá)
Maximo Schneebeli, Grupo Bariloche de Solidaridad con Cuba (Argentina)
Antonio Francisco Ordóñez, jurista, Izquierda Española
Severiano Montero Barrado, profesor jubilado, Asociación Amigos Brigadas Internacionales
PROFESIONALES Y CIUDADANÍA EN GENERAL
Isabel de la Cruz, antropóloga
Isabel Oriol Vallés, docente
Pilar Boxó, geógrafa
Adela Megías González, funcionaria Junta de Andalucía
Purificación Fernández Sevilla, maestra jubilada
María Inés Fernández Fernández, médica de familia jubilada
Iluminada Carmen Celdrán Hernández, administración
Adela Alòs-Moner, bibliotecaria, Barcelona
Ester Corvillon Guijarro, jubilada
María Posadas Cerro, trabajadora social
Mercè Vidal Moros, maestra jubilada
Charo Madueño
Mónica L. Oporto, profesora de historia (Argentina), colaboradora de loquesomos.org
Julia Iglesias López, enfermera
Teresa Martínez Cólera, auxiliar de biblioteca jubilada
Juana Benítez López
Teresa Álvarez Aub, presidenta Fundación Max Aub
Purificación Esperanza Millán Santos, jubilada
Sonia Porta Cuéllar, jubilada (ex profesora titular)
Ángeles González Martín, profesora
María Luisa Dalmases Serras, pensionista, Girona
María Dolores Pérez Fernández, pensionista
Amaia Goñi Nicolás, trabajadora pública
Isabel Pérez Badillo, maestra
Elsa Plaza Müller, escritora, Barcelona
Raquel Iglesias de Castro, trabajadora social, Sevilla
Carmen Bassolas Guisado, Barcelona
Rosario María Martínez Ocaña, profesora secundaria, Junta de Andalucía
Isabel Mateo de la Cruz
Ascensión Tejada Bahamonde, jubilada
Begoña García Conde, maestra
Raquel Bello-Morales, profesora
Carmina Rodríguez Hermoso, profesora
Almudena González Martínez, profesora jubilada
Carmen Requena Vilaplana, hematóloga jubilada
Idoia Gaminde Inda, jubilada
Ana Rosa Revillas Ortega, jubilada
Nuria Benito Porcel, auxiliar administrativo
Ana Suárez Martínez, autónoma
María José González Velasco
Lucía Cortina, profesora
Ileana Hernández Hernández, médica cubana en Barcelona
Estrella Blanco Nieto
Laura López Arias, pensionista
Eva Pinardo
María José Contreras Talamantes, funcionaria Generalitat Valenciana
Cristina Bendala
María Luz Dempere Roda, licenciada en Derecho
Mª Luisa Martín Abia, exabogada jubilada
Esther López Fernández, psicóloga
Irene Peré Solanilla, enfermera jubilada
Encarna Hidalgo Villarroya, profesora jubilada
Lleonarda Mallorquí i Ayuso, profesora secundaria jubilada
Josefa García Pardo, jubilada
Sonia Minwer-Barakat Requena, auxiliar administrativa, Universidad de Córdoba
Elva Alonso Leivas, maestra jubilada
María Jesús Reina Fernández, pensionista
Itziar Goienetxea
Emma López
Itziar Erlanz Aramayo, médica de emergencias
Francisca Delgado Eslava, técnica de la Administración
Almudena Fernández Muñoz, bióloga
Inés Belzunegui Ormazabal, jubilada
Francesca Fora Alcalde, docente
Itxaso Erlanz Aramayo, profesora
Concha Cabezas
Valle Baeza Gallardo
Carme Piqueras
María Jesús Fernández Rodríguez
Ana Marco
Mari Carmen Gil Domínguez
Emilia Roca
María Jesús García
Natàlia Esteve Soldado, profesora secundaria
Matilde Martínez Ergueta, profesora jubilada
Isabel López, ingeniera agrícola
María del Mar Moreno Muñiz, monitora de jardinería
María José Mayordomo Poyatos, filóloga hispanista
Marisa Ros, profesora secundaria jubilada
Feli Catalán Adivinación, médica jubilada
Olga María Martínez Argomaniz, cartera jubilada
Cristian Paz
Modesta Rodríguez Fernández
Rosa María Valdivia Carrión, maestra jubilada
Alicia Ruiz García, artista
Magdalena Climent Bolta, psicoanalista, psicóloga
Pepa Soler Tormo, maestra
Begoña Gaminde
Francesc Calatayud Arràez, profesor jubilado
Marcelino Alonso Vallina, jubilado, Asociación Lázaro Cárdenas
Ángel González, jubilado, CAMDE-PV
Josep Maria Pijuan Utges, activista
Cristóbal Gil Ruiz, pensionista
Rafael Morales, presidente Asociación Sociocultural La Desbanda
Gloria Aguilar Reina, presidenta Asociación Patrice Lumumba
Mario Molina, operario
José García Osorio
Manuel García Morales, jubilado, presidente Asociación Amistad Hispano Cubana de Málaga
Gonzalo Fuentes Guerrero
Luis Hospido Fernández, pensionista
José Enrique Medina, magistrado jubilado
José Luis Caballero Martínez, doctor en Ciencias de la Comunicación
Alfredo Ollero Valles, profesor de Historia, IU/PCE
Manuel Macías, Coordinadora de solidaridad con Cuba
Fernando Marfil Aguilar, profesor jubilado
René Hermes González Ruisánchez, ingeniero, ADAHC, MES
Natalia Carrero Puig, garabateadora
Francisco José Carranza Hidalgo, jubilado
Fernando Sopeña Pérez
Segundo Romero Abajo, pensionista
Francisco José Gil Herrero, desempleado
Antonio Rodríguez Vázquez, farmacéutico jubilado
Eduardo Zorrilla Díaz, funcionario Ayuntamiento Málaga, PCE
Rosendo Guijarro Merino
Alberto Gómez González
Carlos Jerez Mir, arquitecto y profesor jubilado
José Emilio Martín Segovia, jubilado, Plataforma Sindical EMT
Miguel Martínez Gómez, agricultor, Asociación La Gran Piedra
Enrique Daniel Carmona Fernández, jubilado
Antonio Sánchez Illescas
Juan Luis Rincón Ares, maestro jubilado
Jesús Mª Montero Delgado, empleado público UCM
Antonio Otero Bernardino, panadero jubilado
Miguel Ángel Santos Genero, miembro Consejo Asesor FACUA
Agustín Moreno García, profesor de instituto
Ignacio López Morales, empleado bancario, delegado CCOO
Kepa Iñaki Legarda Amiama
Óscar Álvarez González, psicólogo jubilado, activista vecinal Chamberí
Andrés Yordán
Ignacio Isidro de Lis, profesor jubilado, Tenerife
Álvaro Luque Espinosa, empresario camping
José Manuel Díaz Olalla, médico
Juan Francisco Muñoz, médico
Manuel Castaño Fernández, jubilado
Rubén de la Cruz Pérez, administración, Mollet amb Cuba
Antonio Alfaya Ocampo, médico, sanidad pública
Secundino Rodríguez Rodríguez, funcionario AGE
David Rodríguez Fernández, profesor, STEPV-IV, Asociación José Martí
Juan Antonio González Jiménez, jubilado
Claudio Patrizi, blogger, Roma
Agustín Gómez, policía jubilado
Jorge Aldeguer Álamo, economista
Francisco Erice Sebares, historiador, profesor jubilado
Julio Piniés Nogués, jubilado (ex abogado)
Manuel Martínez Llaneza, profesor titular jubilado
Manuel Toledo, jubilado
Daniel Alberto Chiarenza, FM Burzaco
Celestino Sánchez Santos, San Sebastián de los Reyes
José Manuel Peña Sevilla, pensionista
Alejandro López Álvarez, maestro de primaria
José Gayà, documentalista, presidente Mirades Cooperativa Valenciana
José Luis Garrido García, abogado
Ángel Fernández Avidad, arquitecto y profesor jubilado UGR
Virgilio Marco, profesor jubilado
Moncho Leal, maestro de primaria, activista internacionalista
Miguel Romero Cobo, jubilado
Carmelo Suárez Cabrera, arquitecto, Islas Canarias
Miguel Bravo Forcade, activista solidaridad con Cuba
Samuel Fernández Rubiera, profesor de tecnología
Carmelo Ramón Barrios Sánchez, limpiador
Demetrio Blesa Andrés, profesor secundaria
Lebis Abarka Belasko
Fernando Evaristo García González
Raoul Gutiérrez Ramos
Juan Hernández Zubizarreta, profesor
Mariló Tudela Castillero, pensionista
José María Nacher Fernández, ingeniero y profesor, Madrid
Alfredo Iglesias Diéguez, profesor secundaria
Modesto Hervás Vivo
Luis Ignacio Segura Bas, jubilado
Héctor Daniel Caresia Lamas
Juan Jurado Martínez, profesor jubilado y escritor
Francisco Gregori Castillo
Armando Hutchion Azcuy, jubilado
Antonio Bujalance Cantero
Óscar Rubén García Villacieros, autónomo
Fermín Atozqui Zubeldia, fotógrafo
José Manuel Rivero Pérez, abogado
David Borrella Moreno
Ángel Barrado Collados, jubilado, Zaragoza
José Francisco Navajas Adán, profesor, militante Esquerra Unida Catalunya
Pedro Benavente Serrano, aparejador
Xosé Rei Rodríguez, profesor en excedencia
Iñaki Ordóñez Etxeberria, astrofísico
Antonio Andrades Romero, jubilado, presidente Asociación Vecinos Bellavista
Álvaro González Molina, médico SAS
Mario Grande, escritor y traductor
José Mangas Gago, delegado CCOO
David Ferrez, poeta y profesor, PCE
Carlos Becerra Villar, funcionario jubilado, bloggero
Jorge Delgado Ácimas, trabajador social
Carlos Magán Fernández, agente de artistas, ACM CONCERTS
Pedro Silvio Vivono, secretario de escuelas, profesor Historia (Argentina)
Ángeles Nebreda Rivera, operaria de handling, Aeropuerto Madrid-Barajas
Leocadio Vegara Fernández, médico jubilado
Jaime Baena Abad
Jerónimo López Barrios
Agustín Iturralde Navarro, pensionista
Fran Domínguez Rueda, directiva Ateneo Dos Hermanas
José María Rosique Álvarez, odontólogo
Dionisio García Ordiales
José Carmona Sánchez, licenciado en Derecho, técnico SAS
Rafael Delgado Pérez
Carlos Lezaun Capdevila, investigador predoctoral UPNA
Antonio García García, conductor
Armando Etayo Alcalde, abogado Alicante
Fernando José Val Anguas, diseñador
Ángel Bona Lacamara, jubilado, PCE
Esteban Galera Aragón
Javier Ayala Alonso, ingeniero industrial
Gregorio David Arranz Sanz
José Daniel Sánchez-Vizcaíno, pensionista
Ginés Sánchez Romera, DUE jubilado
Manuel Raya Gil
José Luis Granado Giraldo
Xabier Onaindia Rivera, Gernika Batzordea, Mundubat
Jesús Ferrete Domínguez, informático
José Oliver Cabrera, profesor de Historia jubilado
Miguel Menéndez, ambientólogo, Asociación Ereba
Carlos Ariza
Félix Chamarro Martínez, metalúrgico
Francisco Paz Romero, cocinero
Cuauhtémoc Campos Contreras, agente de seguros retirado, México
Fernando Buendía Bermejo, funcionario Ministerio de Justicia
Rodolfo Barbero Berdejo, pensionista, Barcelona
Ángel Culebras Pérez
Alfonso Gómez Flores, pensionista
José Antonio Herrera Valladolid, técnico informático ULPGC
Raúl César Ariza Barra, mecánico, Zaragoza
José Carlos Carranza Hidalgo, economista jubilado
Santiago Hernández de la Huerga
Lago Montes Martínez, técnico de Medio Ambiente
Francisco Manzanera Ballesteros
Flavio Coronado
Manuel Humberto López Rodríguez, ciudadano cubano, doctor en Ciencias Económicas
Andrés Redondo Sánchez, médico oncólogo
Naiara Caballero Núñez, maestra
Martín García Hernán, maestro jubilado
Antonio Ruda Valenzuela, vecino de El Pozo del Tío Raimundo
Luis María Pérez Martín, abogado y escritor
Rafael San Juan Carques, educador
Luis Arnoldo Colato Hernández, educador salvadoreño
Hernán Rojas Prete
Héctor García Busto, auxiliar de enfermería, Oviedo
Juan Francisco Alix Trueba, bibliotecario jubilado
Macarena García Gómez, diseñadora gráfica
María Isabel Alonso Morgado, jubilada
Mary Carmen Martín
María José González Velasco
(Tomado de Cubainformación).