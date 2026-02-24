Comienza el XXXIV Torneo Provincial del Softball de la Prensa

Con la presencia de Annel Martínez, presidente nacional de la Liga, y el director de la agencia de información Prensa Latina, Jorge Legañoa, quedó inaugurado el XXXIV Torneo Provincial de Softball de la Prensa perteneciente a los periodistas y personal vinculado a la Upec de la capital y otros medios de comunicación asentados en La Habana y sus alrededores.

Nuevamente los trabajadores de la prensa y sus invitados compartirán en fraternal competencia en el estadio enclavado en la sede de la Brigada Especial Nacional durante varios meses. Cuatro equipos volverán al terreno defendiendo su chamarreta y las instituciones que representan: Casa de la Prensa (Nivel Central), Vikingos (estudiantes de la Facultad de Medios de Comunicación), Reyes Caribe (Prensa deportiva) y Prensa Latina, uno de los más legendarios elencos presentes en estas lides.

Con la conexión simbólica de Jorge Legañoa a la primera bola lanzada por el torpedero de Casa de la Prensa, Frank Ulloa, quedaron corridas la cortina de esta gran fiesta, que para la primera jornada marcó equilibrio en las huestes deportivas pues todos los equipos marcharon a casa con una victoria y una derrota en sus casilleros. A primera hora dividieron Vikingos y Reyes Caribe, mientras que en el segundo turno tuvieron igual decisión Prensa Latina y Casa de la Prensa.

Annel Martínez, quien ha demostrado gran satisfacción por el comienzo de este esperado torneo, comentó para JR: “No se trata de que se haya sido suspendido el Torneo Nacional que estaba programado para efectuarse en días pasados, con sede en la provincia de Mayabeque. El encuentro de los periodistas sofbolistas de todo el país solo ha sido pospuesto. Mientras, para no perder la forma deportiva, seguir intercambiando entre colegas y amigos; y porque siempre convocamos por esta fecha al torneo provincial, es que hemos decidido comenzar en nuestra zona gracias a la colaboración y participación de los miembros de la BEN.»

Por su parte el director de la agencia PL agradeció el esfuerzo de la Upec, y en particular del compañero presidente de la Liga, quienes han puesto todo su empeño y profundo trabajo en mantener este importante evento y todo lo concerniente a softball de la prensa. También resaltó la presencia de los invitados, tanto de los miembros del Minint; así como de la mejor representación del softball recreativo de la capital.