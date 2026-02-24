Fallece uno de los creadores de los pilares estéticos del periodismo revolucionario cubano

Pierde el sistema de prensa de la Revolución uno de sus pilares, de los que diseñó los pilares estéticos de publicaciones que han marcado el destino de Cuba en estos años después de 1959, como Juventud Rebelde y Granma.

Pierde Cuba un hombre decoroso y patriota íntegro, que hizo mucho por su nación, sin más ruidos que el de una huella esencial.

Su nombre marca el devenir de nuestra prensa hay es sinónimo de entrega y capacidad creativa. Juan Ayús García concibió carteles emblemáticos vinculados a la Unión de Jóvenes Comunistas en la década de los sesenta y estuvo entre quienes dieron vida y escuela a la identidad visual de la prensa revolucionaria.

Entre sus creaciones perdurables se cuenta el cartel que recogió al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, en la Sierra Maestra, que marcó la Crisis de Octubre de 1962, y devino en expresión de la resistencia heroica que hasta hoy define al pueblo cubano.

La historia del desarrollo del periodismo revolucionario cubano después de 1959 no podría contarse sin su impronta…

El abrazo sentido de la Upec para su familia, tan respetada y querida en nuestro gremio.