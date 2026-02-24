Carta abierta de intelectuales, artistas, académicos y estudiantes universitarios mexicanos en apoyo a Cuba

Quienes suscribimos esta carta, somos integrantes del Capítulo Mexicano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH), la cual surge en el año 2003, por iniciativa de intelectuales mexicanos y cubanos, y su propósito fundacional quedó expresado en el Llamamiento a la conciencia del Mundo, leído por el destacado intelectual mexicano Pablo González Casanova en la Plaza de la Revolución, en La Habana, a raíz de las cruentas invasiones de Estados Unidos a Afganistán (2001) e Irak (2003), y la posibilidad real de un ataque a Cuba.

Nos dirigimos a ustedes, como herederos de la tradición en Estados Unidos de quienes se opusieron a la guerra de conquista emprendida contra nuestro país en 1846-1848, como Abraham Lincoln, Frederick Douglass y Thomas Corwin, quienes consideraron la invasión a nuestro país como injusta e inmoral, impulsada para expandir la esclavitud; de personalidades como Henry Thoreau, Ralph Waldo Emerson, Samuel Gridley Howe, Theodore Parker, quienes denunciaron esa guerra con vehemencia, e, incluso, algunos fueron a la cárcel por defender sus convicciones antibélicas; de quienes se opusieron a que Estados Unidos ingresara a la primera guerra mundial, como Emma Goldman, Jane Adams y John Reed; del Estados Unidos de los combatientes antifascistas que conformaron la Brigada Lincoln en defensa de la República Española; de quienes se opusieron a la guerra de Vietnam y de quienes hoy en día denuncian la agresión militar a la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

Nos hacemos eco del llamado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) a la comunidad intelectual y creativa global para denunciar el inhumano bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde 1960, y el reciente cerco energético que la administración Trump ha desplegado contra la isla, calificándolo como un intento de genocidio. Estar con Cuba hoy, señala la declaración, es defender la paz y el derecho de todos los pueblos del mundo a la autodeterminación.

En estos momentos cruciales en la lucha por la sobrevivencia de la especie humana ante el colapso civilizatorio y ambiental, esperamos de ustedes la fuerza de su voz y su autoridad moral reflejadas en acciones específicas que desplieguen la más amplia solidaridad con los pueblos de Nuestra América y, en especial, con el pueblo cubano, bastión de la dignidad latinoamericana y caribeña.

Con Cuba, hasta siempre.

Miguel Álvarez, Alicia Castellanos, Dulce Castro, Tatiana Coll, Polo Castellanos, Ana Esther Ceceña, Carlos Fazio, José Antonio Hernández, Luis Hernández Navarro, Gilberto López y Rivas, Daniel Martínez Cunill, Josefina Morales, Nayar López, Georgette Ramírez, Darío Salinas, Raúl Romero, Marcela Román, Alessandra Pradel, Adalberto Santana, Samuel Sosa, Marco Velázquez (Tomado de la Red en Defensa de la Humanidad