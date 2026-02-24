68 años de Radio Rebelde

En el corazón de la Sierra guerrillera, Radio Rebelde abre su transmisión con el Himno Invasor. Es el 24 de febrero de 1958. Apenas 20 minutos son suficientes para que los locutores presenten el primer parte de guerra del combate en Pino del Agua y otras acciones de la Columna de uno de los fundadores de la estación radial, el Comandante Ernesto Che Guevara.

“…Aquí, Radio Rebelde, la voz de la Sierra Maestra, transmitiendo para toda Cuba en la banda de 20 metros, diariamente a las cinco de la tarde y nueve de la noche, desde nuestro campamento rebelde en las lomas de Oriente…” Con su fuerza y credibilidad a toda prueba, la planta estremeció a un pueblo cansado de escuchar anuncios comerciales, y sí muy necesitado de informarse acerca de una epopeya narrada en la propia voz de los protagonistas.

En uno de sus primeros comentarios, la estación definiría así su línea editorial: “Radio Rebelde surge para contribuir a la orientación necesaria y útil del pueblo en esta hora decisiva de la Patria, para dar a conocer la intención verdadera de esta lucha y fomentar y practicar la virtud donde quiera que se le encuentre. Y para juntar y amar y vivir en la pasión de la verdad como dijera Martí”.

Entonces, una buena parte del pueblo cubano pegó su oído a aquella propuesta de prédica martiana y de absoluta veracidad informativa. En la planta transmisora, riesgosamente trasladada hacia la Sierra Maestra, estaba el corazón de la Patria.

Enfrentando a los medios de comunicación que, en su mayoría, actuaban como mensajeros de la burguesía dominante; y rompiendo todos los cánones, surgió Radio Rebelde para convertirse en pocos meses, en la emisora de mayor audiencia del país.

Como expresó años después su también creador, el líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro: “En Radio Rebelde no se puso nunca ni una bala de más, ni se dijo una mentira”. (Texto tomado de Radio Rebelde-Galería de fotos: Redacción Cubaperiodistas).