La raíz primera de nuestra cubanidad

Murió Roberto Fernández Retamar. Cuba le dice adiós a uno de los más grandes poetas de una Isla signada por la poesía.

El presidente nacional de la Upec Camaguey , @Ricardo Ronquillo Bello da claves para el futuro de la prensa cubana en la Asamblea Provincial de la organización en la provincia:

✔ La conformación de un nuevo modelo de prensa de medios públicos en la #Cuba socialista 🇨🇺 requiere la formación de profesionales competentes.

✔ Los profesionales de la prensa tienen que ser verdadera contrapantida en los análisis económicos que tienen lugar.

✔ Los medios de prensa tienen que ser laboratorios de generación de contenidos capaces de enfrentar los desafios actuales de la Comunicación.

✔ Los análisis económicos que se hagan en la prensa tienen que estar alejados del "cifrismo" alineados con los propósitos del Gobierno desde una mirada analítica.

✔ Nuestros medios tienen que tener una verdadera proyección en la formación de nuestros profesionales.

✔ Hoy los periodistas no solo son profesionales necesarios en el sistema de medios públicos sino para todo el sistema institucional cubano.

✔ Hay necesidad de formar recursos humanos, de enamorarlos y atraerlos a la profesión y tiene que ser un tema que se analice desde los municipios.

