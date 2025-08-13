BREVE Y VALIOSA VIDA DE EL ÁLBUM. Entre las publicaciones decimonónicas cubanas olvidadas está la revista El Álbum (abril, 1838-marzo, 1839), de breve duración; sin embargo, mereció que la calificaran como una de las mejores de su tipo por la excelencia de los textos y la firma en sus páginas de destacados escritores cubanos. Fundada y editada en La Habana por Luis Caso Sola, director, se considera el órgano del primer grupo de narradores del patio y en los contenidos privilegió cuentos, poesías y artículos críticos y de costumbres; en particular, divulgó de Ramón de Palma las novelas Una pascua en San Marcos y El cólera en La Habana, y de Cirilo Villaverde, Excursión a Vuelta Abajo y el Espetón de oro. De salida mensual, cada edición conformó un tomo y totalizaron 12 de 128 páginas; las portadas eran iguales, cambiando solo el color del papel, por ejemplo, la de mayo fue rosado, la de agosto, verde, septiembre en ocre y enero amarillo; su público fue generalmente de clase media. Entre los colaboradores estuvieron Domingo del Monte, Antonio Bachiller, José Jacinto Milanés, Francisco Manzano y la Condesa de Merlín.

RAMÓN DE PALMA ROMAY. El segundo y último director de la revista El Álbum fue Ramón de Palma Romay (La Habana, 1812-1860), uno de los más relevantes de la narrativa nacional e iniciador de la escuela del siboneísmo con la novela Matanzas y Yumurí. Contextualizada en la ciudad de Matanzas, con símbolos e imágenes literarias referidas al indio para hablar sobre las clases humildes del país y la falta de libertad, constituye el primer relato de narrativa indigenista en América; en tanto, su novela Una pascua en San Marcos, se halla entre las primeras del realismo crítico-costumbrista cubano del siglo XIX. Autor que dio aliento teórico al género narrativo, en el breve estudio La novela, publicado en la revista El Álbum, expuso la importancia del novelista para la vida de los pueblos, al concebir su obra como una forma de conocimiento de la realidad y una representación de la vida. Hizo hincapié en que un autor es tan positivo como el más sólido matemático, y desgraciado si al tomar la pluma pierde de vista a la sociedad en que se halla y llena el papel de falsedades insulsas, pues obtendrá la mofa de los críticos y el olvido de la muerte.

Imagen de portada: Ramón de Palma Romay, autor con preocupaciones teóricas acerca del género narrativo. Diseño: Sophie Torres Quintana. Dibujo: Isis de Lázaro.