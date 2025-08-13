Prensa Latina lamenta deceso de destacado periodista Víctor Carriba

Desde su ingreso a Prensa Latina, el 28 de febrero de 1971, Carriba desarrolló una larga hoja de servicios que incluye corresponsalías en Rumanía, México, Argentina, España, Naciones Unidas, Costa Rica y varias naciones africanas.

Como corresponsal de guerra, informó sobre acciones militares y el papel de los combatientes cubanos en Angola, de enero a mayo de 1977.

También cubrió la primera visita del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, a ese país africano y su gira por varias provincias.

Estuvo presente además en Etiopía (1979-1982), donde dio cobertura al conflicto en esa nación del norte de África.

En ese período, reportó el primer congreso del Frente de Liberación de Mozambique, las cumbres de la OUA en Addis Abeba, Nigeria, Sierra Leona y Kenya, así como las elecciones en Uganda.

Su compromiso con Prensa Latina y experiencia profesional lo llevaron a desempeñar responsabilidades al frente de la vicepresidencia Comercial y la de Información, así como la dirección de su Departamento de Cuadros.

Desde la confirmación de la triste noticia, las redes de comunicación interna de este medio de prensa se llenaron de mensajes de pesar y agradecimiento a Carriba y a su esposa, Mihosotti Alayón, también trabajadora de esta agencia, en los que se resalta su apoyo al crecimiento profesional y personal de generaciones periodistas.

Al destacar la calidad humana y profesionalidad de Víctor Carriba, el vicepresidente de Información, Alejandro Gómez, lo calificó de un gran amigo y defensor hasta el último aliento de Prensa Latina.

La dolorosa noticia sucede a la del deceso reciente de otro destacado periodista de esta agencia, Edel Suárez.

Los trabajadores de Prensa Latina lamentamos profundamente la pérdida de estos colegas, considerados referentes de ética profesional, calidad humana y compromiso con la profesión y la Revolución (Tomado de Prensa Latina).