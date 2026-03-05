Cubanos y estadounidenses por la hegemonía de la verdad

“¡Gracias al pueblo cubano por sus contribuciones a la humanidad!”, dijo el Dr. James Early cuando la videoconferencia internacional parecía haber concluido y, seguro sin proponérselo, definió con su frase el encuentro a distancia entre comunicadores cubanos y estadounidenses para hablar de “Hegemonías y guerra comunicacional”, un espacio nuevo en estas fechas del que la UPEC no podrá prescindir en adelante.

Antes que Early, había sido Ricardo Ronquillo, presidente nacional de la UPEC, quien agradeció a los cinco comunicadores y académicos progresistas estadounidenses por aceptar prestigiar, con sus ideas, este foro, justo cuando se intenta satanizar a Cuba comunicacionalmente como primer paso para agresiones mayores.

Ronquillo explicó a los colegas norteamericanos la idea de la jornada por el Día Nacional de la Prensa Cubana y el momento particular en que se desarrolla, tras la Orden ejecutiva del presidente Donald Trump que declaró a Cuba como “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de Estados Unidos, antesala del cerco energético dirigido a asfixiar a todo un pueblo como si no les pareciera suficiente para ello las más de 240 medidas contra la Isla establecidas en su primer mandato.

“Ustedes son muy valientes al aceptar dialogar con nosotros desde el país que intenta derrotar a la Revolución Cubana”, les dijo Ronquillo, quien agradeció especialmente su valor y los juicios expresados”.

El presidente de la UPEC comentó que los cinco comunicadores amigos “han saltado el cerco impuesto por el Gobierno de Estados Unidos y nos han dado un gran abrazo de hermandad”.

Además del Dr. James Early, exdirector de política de patrimonio cultural del Instituto Smithsoniano y miembro de la Junta del Instituto de Estudios Políticos, integraron el panel Esther Iverem, reconocida trabajadora cultural y periodista independiente que produce y presenta el podcast y programa de radio “On he ground: voces de resistencia desde la capital de la nación”, y Rosemarie Mealy, Dra en Derecho y en Filosofía, educadora, activista, productora de radio comunitaria y escritora y colaboradora en medios afroamericanos y del sitio PAMBAZUKA NEWS-voces por la libertad y la justicia.

De igual modo, participaron Netfa Freeman, licenciado en Arte e Historia y activista político, miembro del Comité Coordinador de la Alianza Negra por la Paz, representante de la Acción Comunitaria Panafricana y analista del Instituto de Estudios Políticos, y Yasmine Tiana, joven periodista y documentalista integrante del Colectivo Palaver, organización panafricana y socialista con sede en Nueva York.

Conducidos con fino pulso de comunicador, desde Santiago de Cuba, por Víctor Hugo Leyva Sojo, presidente de la UPEC en esa provincia, los panelistas —cuyos testimonios serán multiplicados tanto en las redes de Cubaperiodistas y de otras plataformas como en medios tradicionales cubanos— comentaron indistintamente el desmontaje por parte de los gobiernos estadounidenses del orden internacional construido globalmente tras la Segunda Guerra Mundial; el secuestro de Nicolás Maduro y el bloqueo a Cuba como actos de guerra y la percepción de poder omnímodo que tiene la Casa Blanca por sobre la humanidad.

El desprecio continuado a las minorías y a la población negra, el ejercicio del poder bajo la guía del mercado y el uso y abuso —literalmente de los medios— para construir su agenda y eliminar adversarios, también fueron denunciados como política oficial norteamericana letal para las naciones.

En algún momento, James Eearly afirmó: “Necesitamos hablar de Cuba porque Cuba es ahora mismo el primer objetivo” (de agresión imperial). El destacado activista explicó la naturaleza fundamentalista cristiana del movimiento MAGA (make america great again), del presidente Trump, y sostuvo que la Casa Blanca se ha convertido en una dictadura en detrimento de la diversidad, contra lo cual, por cierto, los medios y periodistas alternativos disponen de poco margen de maniobra.

En ese punto de las alternativas los foristas mencionaron el rol de los medios creados por Hugo Chávez para contrarrestar el dominio de grandes corporaciones y llamaron a trabajar más para mostrar la verdad y ganar la mente de las personas. Entre otras ideas contundentes, manifestaron que Estados Unidos persigue a Cuba justamente por la capacidad de resistencia que ella ha mostrado y agregaron que, pese al discurso dominante, socialismo y democracia sí pueden convivir.

La joven Yasmine Tiana señaló que el 90 por ciento de las noticias que consumen las audiencias estadounidenses proceden de grandes corporaciones muy interesadas en evitar que la gente cuestione la realidad. Según dijo, “Cuba es la llave en esta disputa porque ha sido el referente de la soberanía en América Latina y el Caribe” (justo el centro de este hemisferio occidental que los nuevos halcones de la Casa Blanca proclaman abiertamente “suyo”).

“Cuba también es nuestra lucha”, dijo por su parte Netfa Freeman en otro momento de la mesa. El representante de la Acción Comunitaria Panafricana y analista del Instituto de Estudios Políticos llamó a promover fuentes de información fiables, propias, que ayuden a concientizar a esas minorías que son justamente víctimas del estado comunicacional imperante, caracterizado, entre otras cosas, por la aceptación acrítica de las mentiras de las redes sociales.

De ese pantano en redes habló también la Dra en Derecho y en Filosofía Rosemarie Mealy, quien apuntó el detalle de que los jóvenes afroamericanos en su país son bombardeados en redes con propaganda anticubana, pero acotó que sí disponen de medios alternativos para dar una respuesta adecuada. La comunicadora convocó a vincular el trabajo en medios de comunicación del Caribe considerando que, justo ahora, separar a la Antilla mayor de sus hermanos regionales es uno de los principales objetivos del secretario de Estado Marco Rubio.

Los panelistas calificaron el genocidio contra el pueblo palestino como un proceso que conecta la política exterior con la interna en Estados Unidos y denunciaron los obstáculos que enfrentan los comunicadores de su país para decir cuanto quieren, a pesar de la primera Enmienda de la Constitución.

Por todo ello, la galardonada trabajadora cultural y periodista independiente Esther Iverem invitó a los colegas cubanos a romper las barreras idiomáticas para construir, unidos, plataformas comunicacionales de mayor alcance. “Falta -dijo- más integración y cooperación para compartir en varios idiomas nuestras plataformas y entender mejor así nuestras realidades”, lo cual, a su juicio, pasa por asumir el lenguaje y los códigos de los jóvenes.

La videoconferencia internacional “Hegemonías y guerra comunicacional” ha sido una novedad en las jornadas por el Día de la Prensa Cubana. Su gestación y montaje se vieron seriamente en riesgo por la reciente caída de casi todo el sistema electroenergético en Cuba, pero la firme decisión de la presidencia nacional de la UPEC y la respuesta ejemplar de su estructura en Santiago de Cuba, salvaron un evento traído para perfeccionarse y quedarse.

En lo que se hace el balance del foro y se promueve en varias plataformas y formatos el tesoro de su contenido, la presidencia de la UPEC está igualmente muy agradecida de la afiliada de Prensa Latina Deisy Francis Mexidor, quien a pedido de Ricardo Ronquillo contactó y enamoró en la nación del Norte a brillantes invitados que en seguida estuvieron dispuestos a hablar por ellos y nosotros, por Cuba y Estados Unidos… por la humanidad que desde estas dos orillas los periodistas amamos por igual.

Imagen de portada: Esta mesa internacional sienta un valioso precedente para próximas jornadas de la prensa. Foto: Enrique Milanés.