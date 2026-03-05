Palabras por el inicio de la Jornada Cubana de la Prensa 2026

Buenos días, mi nombre es Rafael Mena Brito, estudiante de segundo año de Periodismo, y también un nobel colega, que integra la Redacción Cultural del Periódico Granma. Constituye para mí un honor disertar en este acto, que tradicionalmente inicia la Jornada Cubana de la Prensa.

Y es este un privilegio asumido cada año por los estudiantes de Periodismo, quienes acompañados por la presidencia de la Upec, periodistas, y otras autoridades, depositan flores en el panteón donde descansan los restos del gran periodista y patriota Juan Gualberto Gómez.

Se cumplen 93 años de su fallecimiento, un 5 de marzo de 1933, en plena revolución de los años treinta, época de dificultades para Cuba y el Mundo. Y pienso en la coincidencia de que hoy, en las circunstancias tan difíciles que vivimos, sobradamente conocidas por todos, lo recordemos en este camposanto, donde descansan tantísimos protagonistas de los gloriosos episodios de nuestra Patria.

Constan entre los hitos biográficos de este homenajeado, hombre de confianza del apóstol, la fundación y sostenimiento de diversos periódicos —La Fraternidad, El Abolicionista, La Tribuna…— y la entereza de su pluma frente a los embates reaccionarios del Diario de la Marina.

Es esta, también, la Jornada en que recordamos la labor de José Martí, el más universal de los cubanos, quien encontró en el periodismo no solo un noble oficio, sino una trinchera y vehículo para la prédica de sus ideales humanos y revolucionarios, cuya cúspide constituyó la publicación del periódico Patria —el 14 de Marzo de 1892— acaso una de las empresas más arriesgadas, y logradas, del apóstol.

Patria, órgano y vocero de la lucha independentista cubana, es uno de los más valiosos tesoros de nuestro periodismo, y no en vano el Premio Nacional instaurado para reconocer a quienes lo ofician lleva el nombre de José Martí. A ese hito fundacional, debemos que el 14 de marzo se celebre como el Día de la Prensa Cubana.

Y ante la incertidumbre de aquellos días, cuando se gestaba la guerra necesaria, Martí jamás juzgó perdido un solo paso suyo, ni inútil una jornada. Jamás se quejó ni retrocedió en sus empeños, aunque eso lo llevase la muerte el 19 de mayo de 1895.

En él encontró Fidel Castro Ruz, a quien se le dedica esta jornada por el centenario de su natalicio, el más valioso referente para la gesta de la que fue continuador, y que finalizó el 1ro de enero de 1959. No pocas veces él dedicó largas horas a la prensa. Valga recordar los escritos de su juventud y su papel como fundador del diario Granma y Juventud Rebelde.

Fidel jamás desestimó a un periodista, porque él fue uno más, y siempre los situó en la coraza de la nación, consciente de que los cambios sociales no eran posibles sin un periodismo serio y revolucionario.

Al entrañable Pablo de la Torriente Brau, a quien se homenajea en el 125 aniversario de su natalicio y el 90 de su muerte, uno de los más altos exponentes del periodismo cubano del siglo XX, lo evocamos como innovador del género testimonial en Cuba y por la excelencia de su obra narrativa.

Pablo nos legó obras memorables como La Isla de los 500 asesinatos y Realengo 18. Pero su mérito más alto, sin dudas, reside en haber marchado a España para retratar los horrores de la Guerra Civil, quizá porque pensó que no había mejor forma de honrar a su patria que sirviendo en otro país. Y su deseo, al igual que a Martí, lo condujo a la muerte, a la más digna que pudiese tener cualquier ser humano.

Quisiera finalizar retomando una de las ideas que expuse al inicio. Dije que constituye un honor que los estudiantes de periodismo sean los protagonistas del inicio de esta Jornada. Y eso me hace pensar, ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué insistir en esta tradición?

Les animo a encontrar la respuesta en una reflexión muy sencilla, pues es sabido, en los tiempos actuales, la abundancia de jóvenes en este oficio. Muchos son recién graduados, y otros, incluso desde el primer año de la carrera, ya tienen la dicha de formar parte del gremio.

Son los jóvenes quienes mueven nuestros medios, quienes hacen Periodismo cada día, en tan difíciles condiciones, y no es un secreto lo diezmadas que se encuentran las tropas. Con más razón, a los que llegan a los periódicos, agencias de noticias, revistas, emisoras de radio y canales televisivos, con los sueños frescos y las ganas de comerse al mundo en esta profesión, que es una guerrilla permanente, se les debe tener siempre en la más alta consideración, y prestarle todos los apoyos necesarios.

Y por eso me atrevo a decir que, a nosotros, como a Juan Gualberto, Martí, Pablo y Fidel, también se nos honra en la Jornada de la Prensa Cubana.

Imagen de portada: Rafael Mena Brito hizo un discurso profundo y ameno. Foto: Enrique Milanés.