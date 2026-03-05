Juan Gualberto Gómez, relevo y pensamiento

El agradecimiento porque los estudiantes de periodismo sean protagonistas del inicio de la Jornada por el Día Nacional de la Prensa Cubana centró, en palabras y gesto práctico, el discurso de Rafael Mena Brito, de segundo año en la Universidad de la Habana, tras la colocación de la ofrenda floral del gremio al pie de la tumba del gran colega y patriota Juan Gualberto Gómez, en el Cementerio de Colón.

Aunque estaban allí luego del apagón masivo, tercos en la defensa de una tradición, el presidente nacional de la UPEC, Ricardo Ronquillo, sus cuatro vicepresidentes y varios colegas de la capital, especialmente los de la organización en la provincia La Habana, fue el joven Rafael el orador principal en este homenaje al amigo de Martí que suele iniciar formalmente el programa de actividades.

El estudiante destacó que varios jóvenes como él tienen, desde la carrera, la dicha de ser parte de los medios de comunicación, a los que llegan “con sueños frescos y ganas de comerse el mundo” en el ejercicio de la profesión.

Los periodistas de medios nacionales y provinciales hicieron la marcha habitual desde el área central del cementerio hasta la tumba de Juan Gualberto Gómez, cantaron el Himno Nacional y colocaron -esta vez lo hicieron Juan Carlos Ramírez, vicepresidente nacional, y Onoides Díaz, líder en La Habana- la ofrenda calzada por las palabras del estudiante.

La obra emancipadora, periodística y revolucionaria de Juan Gualberto -fallecido hace 93 años-, la ejecutoria martiana y especialmente la creación del periódico Patria, el liderazgo de Fidel como continuador del Apóstol, y los valores humanos y profesionales de Pablo de la Torriente Brau, fueron picos especiales en la exposición del colega en formación.

Las actividades de la jornada nacional por el Día de la Prensa Cubana -14 de marzo- contemplan este jueves la videoconferencia “Hegemonías y guerra comunicacional”, conducida desde Santiago de Cuba por Víctor Hugo Leyva, presidente de la UPEC en esa provincia, con la participación de importantes referentes estadounidenses de los medios alternativos y del pensamiento progresista.

Imagen de portada: Salida de la marcha con la ofrenda floral. Foto: Enrique Milanés.