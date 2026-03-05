Hoy en la Jornada de la Prensa: videoconferencia “Hegemonías y guerra comunicacional”

Como parte de las actividades de la Jornada de la Prensa Cubana 2026, este jueves 5 de marzo, a las 11.00 am, desde la delegación de la Upec en Santiago de Cuba tendrá lugar la videoconferencia “Hegemonías y guerra comunicacional”, con la participación de personalidades de la comunicación de Estados Unidos y conducida por el presidente de la organización gremial cubana en este territorio Víctor Hugo Leyva Sojo . Los conferencistas serán:

James Early



Exdirector de Política de Patrimonio Cultural del Instituto Smithsonian, miembro de la Junta del Instituto de la Junta de Estudios Políticos. Fue productor, guionista y presentador de Ten Minutes Left, un programa de radio semanal en WHUR-FM. Condujo este programa durante cinco años. Estudió español en el Morehouse College de Atlanta, donde obtuvo su licenciatura en 1969. También pasó un año estudiando en Panamá, en el Canal Zone College. Tras graduarse, Early asistió a la Universidad Howard, donde obtuvo su maestría en 1971, y posteriormente cursó su doctorado. Durante su estancia allí, también asistió a la Universidad de Georgetown, donde estudió portugués en el Instituto Portugués Avanzado. Early formó parte del comité directivo fundador de la Red Internacional para la Diversidad Cultural y fue coordinador de humanidades del Proyecto de Conversación Cultural Transafricana Afroamericana y cubana en el año 2000. Forma parte de la junta directiva de la Children’s Studio School desde 1993 y, desde 1995, de un programa que financia a cineastas negros independientes.

Rosemarie Mealy

Doctora en Derecho y doctora en Filosofía, es educadora, activista, productora de radio comunitaria y escritora colaboradora de varios medios de comunicación afroamericanos y del sitio web PAMBAZUKA NEWS-Voces por la Libertad y la Justicia. Su reciente artículo, “La Hoja Informativa de Trump sobre Cuba: Mentiras, Bloqueos y la Larga Guerra Contra la Soberanía Cubana”, ha sido ampliamente replicado en varios medios cubanos. Rosemari es asesora de contenido de Carlotaswarriors4Cuba, un colectivo juvenil de redes sociales compuesto por jóvenes activistas estadounidenses en Instagram. Incluye periodistas, educadores e influencers de medios, cuyas publicaciones y contenido presentan la verdad sobre Cuba, desafiando la narrativa imperialista mediante un lenguaje, temas de actualidad e imágenes que se dirigen específicamente a los jóvenes.

Gran amiga de Cuba y años atrás trabajó como periodista en Radio Habana Cuba.

Netfa Freeman

Miembro del Comité Coordinador de la Alianza Negra por la Paz, representante de la Acción Comunitaria Panafricana y analista del Instituto de Estudios Políticos. Además, coproductor y presentador del programa de radio y podcast Voces con Visión en WPFW 89.3 FM. Sus escritos se han publicado en Black Star News, Black Agenda Report, Pambazuka News, Common Dreams, Global Research y otros medios, y es entrevistado con frecuencia en radio y televisión. Netfa es licenciado en Artes, licenciado en Historia en la Universidad del Distrito de Columbia y ha sido organizador/activista político desde 1985.

Esther Iverem

Es una artista multidisciplinaria, autora y periodista independiente. Su diversa obra, que incluye un podcast y un programa en Radio Pacífica, cuatro libros, dos proyectos de medios digitales y varias exposiciones de arte visual, aborda la justicia social y la existencia humana: su historia, estado actual y posibles futuros. También aborda el medio ambiente. Es creadora, productora y presentadora de “On the Ground: Voices of Resistance From the Nation’s Capital” en podcast y Radio Pacífica. Fundadora del sitio web pionero para personas negras SeeingBlack y miembro fundador de DC Poets Against the War/Split This Rock. Ha recibido numerosos premios y distinciones. En 2020, recibió el Premio Mujeres y Medios por sus importantes contribuciones a la democracia mediática, otorgado por el Instituto de Mujeres para la Libertad de Prensa. En 2018, fue becaria de Humanidades de la Comisión de Artes y Humanidades de DC y recibió una Beca Nacional de Periodismo Artístico en la Universidad de Columbia. Su último libro, Olokun of the Galaxy, utiliza poesía e imágenes para narrar la historia de Olokun, un espíritu africano que habita en las profundidades del océano, y para honrar el ecosistema de la Tierra y a los millones de personas que perecieron durante o que descendieron de la trata transatlántica de esclavos.

También es autora de We Gotta Have It: Twenty Years of Seeing Black at the Movies (Hachette Book Group) y de otros dos libros de poemas: The Time: Portrait of a Journey Home y Living in Babylon (Africa World Press).

Desde 2010, sus obras se han presentado en cuatro exposiciones individuales, varias colectivas y han sido adquiridas para colecciones personales. En su obra reciente, cuestiona la violencia física y económica contra las personas y la violencia contra el planeta. Su nueva serie de figuras espirituales yoruba contemporáneas de Olokun presentan imágenes de afroamericanos asesinados por la violencia estatal y presenta a Olokun como un protector del agua que proclama que “El agua es vida”. Antes de trabajar como escritora y artista independiente, fue redactora de The Washington Post, New York Newsday y The New York Times.

Graduada de la Universidad del Sur de California y la Universidad de Columbia. Esther Iverem es una galardonada trabajadora cultural, autora y periodista independiente. Como parte de la misión del programa radio “On the Ground: Voces de Resistencia desde la Capital de la Nación”, de cubrir los movimientos contra la guerra, anticolonialistas y antiimperialistas, ha viajado a Cuba en varias ocasiones para cubrir el Primero de Mayo, otras importantes reuniones y programas culturales.