Palomas nos invita a pintar de violeta la economía cubana

Con inmenso placer comunicamos que el próximo 7 de marzo, a las 2 de la tarde, en el Cine Yara se realizará el estreno nacional del documental Pintemos de violeta la economía cubana…para que ninguna quede atrás en alianza con CARE Internacional, la Embajada de Canadá en Cuba y el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos.

En esa ocasión, y como parte de la Primera Muestra y Concurso Nacional de Cine Nacional, se exhibirán también los documentales Todos los días son 8 de marzo y Mujeres de fe… señales de lealtad.

Sábado 7 de marzo, 2 de la tarde. Cine Yara.

Pintemos de violeta la economía cubana…para que ninguna quede atrás (Spot)

Sobre el Proyecto Palomas

El Proyecto Palomas es un ejemplar proyecto sociocultural que promueve la equidad de género y la inclusión social a través de los audiovisuales que realiza.

Esta iniciativa ciudadana tiene su sede en la capital de Cuba. Se fundó el 13 de junio de 2002 y está liderado por la realizadora Lizette Vila Espina. Tiene el encargo de gestar acciones que fomenten una cultura de paz para la difusión de cambios en los estilos de vida, inspirados en el principio de inclusión de todas y todos.

Palomas materializa y multiplica su labor en un entorno sociocultural donde la comunidad es parte esencial de su horizonte de trabajo. En su sede, pequeña pero gigante, organiza y acoge diversas propuestas culturales de carácter social, fomentadas por personas, grupos e instituciones cubanas y de otras naciones, con una concepción creativa del trabajo socio cultural.

La prevención de la salud, el estímulo de la capacitación profesional, cultural y técnica, así como la integración social —esencial para conquistar una mejor calidad de vida— son esenciales en sus empeños que trascienden su espacio vital.

El equilibrio social, asumido como un cometido en el inventario de sus objetivos de trabajo, se incluye en la suma de fortalezas que distinguen a Palomas. Resulta este apartado un tesón vital que trasciende la satisfacción estrictamente material y que se traduce en la conquista de la espiritualidad de los actores sociales que convergen en sus acciones socioculturales, asumido por el grupo gestor de este proyecto como resorte de las potencialidades humanas.