Granma: compromiso ético y profesional

Sesenta años suele parecer mucho tiempo, y lo es; pero me atrevería a asegurar que el periódico Granma es hoy, cuando cumple seis décadas, un diario en el que predominan los jóvenes. Su historial ha sido como el de una escuela y muchos de sus discípulos han aplicado su profesionalidad en otros medios.

Sin embargo, los que ya superamos esa varilla, tal si fuéramos saltadores con garrocha, podemos usar parte de este tiempo para rememorar las veces que sentimos alegrar nuestros corazones cuando nuestro crédito apareció (o aparece) en una información, crónica o artículo, en Granma u otras páginas del sistema de prensa nacional.

Los que tuvimos el orgullo de conocer a Jorge Enrique Mendoza, director por veinte años, conocimos de sus conversaciones sobre las visitas cotidianas de Fidel, Celia, Hart, Piñeiro y otros altos dirigentes de la Revolución a Granma. Iban de noche y luego estaban hasta bien entrada la madrugada.

Fidel leía las pruebas de plana, opinaba sobre algún tema reflejado en el diario, indagaba, criticaba cuando algo no le parecía bien abordado, visitaba el taller, conversaba con los obreros y siempre preguntaba por cada parte del proceso de trabajo hasta que el diario salía de la rotativa.

Es parte del orgullo de los periodistas de Granma, saber que trabajamos para el periódico de Fidel.

Granma en su plantilla ha contado con profesionales que han sido y son estandartes de nuestra profesión como José Antonio Benítez, Tomás Lapique, Elio Constantín, Julio García Luis, Marta Rojas, Santiago Cardosa, Joaquín Oramas, Juan Marrero, Gabriel Molina, Susana Lee, Jorge Oller, Liborio Noval, Rolando Pérez Betancourt y Pedro de la Hoz, entre otros.

Ellos no sólo aportaron al ejercicio del diarismo; en muchos casos escribieron textos para el aprendizaje de la profesión y son baluartes del periodismo cubano de todos los tiempos.

Los años laborados en Granma han sido de enseñanza constante, aunque en las aulas universitarias aprendemos las herramientas, es la vida profesional la que nos convierte en periodistas.

En Granma, durante casi 40 años, he podido convencerme de que el día a día en el periodismo, la avidez por la lectura, la búsqueda de la noticia bajo la lupa de consultar varias fuentes y el hábito perenne de escribir, a prueba de cualquier turbulencia y hasta de ciclones, son el ABC de un verdadero profesional.

Por años llegan al periódico jóvenes graduados de la Facultad de Comunicación, que comienzan su etapa laboral y ha sido esa juventud la que ha ido conformando en Granma el cuerpo de redactores de la actualidad.

Ellos han asumido la transformación lógica de un periódico que debe marchar junto a los acontecimientos que, en el caso de la redacción Internacional, han sido años en que el mundo ha vivido su peor época, entre guerras, sanciones, efectos del cambio climático, y una crisis de valores impregnada en quienes se aferran a un mundo unipolar, con un sistema abusivo, en decadencia, que por su propia génesis, ha ido contaminando al planeta de lo peor que se conoce en la evolución de la humanidad.

También nuestro Granma, como toda obra humana, ha tenido y tiene imperfecciones, omisiones, y algunas veces falta el análisis crítico cuando el trabajo así lo necesita.

Los jóvenes que hoy laboran en nuestro diario deben romper barreras y cualquier hábito que pueda resultar apologético, saber usar los elementos críticos cuando se requiere.

Mucho podemos hacer para erradicar la desidia presente en muchos lugares o en funcionarios públicos; hay que denunciar cuando la indisciplina social y la corrupción irrumpen en nuestro escenario cotidiano, de manera que esos males no crezcan y echen raíces difíciles de arrancar.

Mucho queda por hacer en Granma y en la prensa cubana en su conjunto, para seguir estando orgullosos de la obra que ayudamos a levantar.

Escribir para Granma es, más que todo, un compromiso que se asume con profesionalidad, ética, sencillez y transparencia.