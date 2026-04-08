V Coloquio internacional Patria, una oportunidad de intercambio comunicacional

El V Coloquio Internacional Patria abrirá sus puertas este jueves 16 de abril en la Estación Cultural de Línea y 18, en La Habana. El objetivo de este encuentro será el de dar continuidad a un espacio de pensamiento, intercambio y acción en torno a la comunicación digital contemporánea.

El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo, ofreció en conferencia de prensa una información general acerca de este evento de transcendental importancia para Cuba, en las difíciles circunstancias actuales que vive el país.

Afirmó Ronquillo que la respuesta de colaboración por parte de diferentes movimientos políticos y sociales del mundo, ha elevado a casi 150 participantes de diferentes países.

Esta vez el evento Patria también será virtual para que así puedan participar comunicadores y especialistas que puedan acceder a las videoconferencias, que también serán interactivas”, destacó Daniel González, miembro del Comité organizador..

Las sesiones tendrán siete talleres paralelos dedicados a diversos temas relacionados con la modernización de los sistemas de prensa y las más avanzadas tecnologías.

Este año el Coloquio Patria coincide con un momento de alto valor simbólico: el centenario del natalicio de Fidel Castro, artífice de una concepción estratégica de la comunicación como herramienta de emancipación, soberanía y organización popular.

De acuerdo con lo expuesto en la Convocatoria del evento, el homenaje a Fidel no será conmemorativo en sentido ritual, sino programático: actualizar su legado en el terreno de la comunicación digital, la disputa narrativa y la construcción de hegemonía cultural en el siglo XXI.

El Coloquio asume la urgencia de pensar la comunicación digital como un terreno de disputa frente a los proyectos de dominación que hoy amenazan a los pueblos, en particular a América Latina.

La agenda de Donald Trump se presenta como un factor de alto riesgo: busca reinstalar la lógica del “patio trasero”, legitimar el castigo económico como instrumento político y estimular operaciones mediáticas y tecnológicas orientadas a fracturar consensos sociales, desestabilizar gobiernos y criminalizar la soberanía.

Las sesiones del V Coloquio serán del 16 al 18 de abril y su programa será el que sigue: el jueves 16 de abril a partir de las 10:00 am se debatirá acerca de la Automatización de producción radial con inteligencia artificial: flujos de trabajo, por Oleg Vyazmitínov, director del servicio de radio de Sputnik Mundo. Rusia.

Los siguientes temas de este primer día serán: El humor político en tiempos de crisis, por Mirko Casale, director del programa de humor político “Ahí les va”, de RT. Rusia. Batalla del algoritmo por Pedro Santander de Chile.

El viernes 17 de abril los temas serán: Cómo fabricar reels políticos con IA por Estanislao Santos, de Argentina; La realización audiovisual política: experiencia de Shok Argentina, por Manuel Fernández Serrano de Argentina; Analítica en redes y técnicas de escucha social para la elaboración de estrategias por María Fernanda Ruiz de Argentina.

El sábado 18 el tema será: Comunicar para la movilización, por Hannah Priscilla Craig, de Estados Unidos.

En las tardes noches habrá presentación de propuestas culturales de las que podrá participar el publico no acreditado. El evento promueve la participación popular de todo el que tenga interés en los asuntos que allí se tratarán.

Como ya se ha informado el V Coloquio Patria está auspiciad por la Unión de Periodistas de Cuba, en conjunto con Casa de las Américas y el Capítulo Cubano de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad,

De acuerdo con lo expresado en su convocatoria, “Patria” aspira a consolidarse como un nodo internacional de articulación entre pensamiento crítico, innovación tecnológica y praxis comunicacional, con Cuba como epicentro de un debate global desde el Sur.