El Coloquio Patria, una pieza clave para la comunicación

Agueda Saez Fick, es una periodista chilena que participará en el V Coloquio Internacional Patria de Comunicación Digital, cuya sede será la Estación Cultural de Línea y 18, en La Habana, del 16 al 18 de abril de 2026.

Su visita no se ha ceñido al Coloquio, pues forma parte de la delegación chilena que vino en el Convoy de Solidaridad con Cuba Nuestra América. Desde su llegada el día 19 de marzo, ha estado en centros del adulto mayor, hospitales, barriadas, y mientras lo cuenta abre los ojos bien grandes y dice: “los cubanos son solidarios y cariños, me hacen sentir en casa”.

Ante la obligada pregunta de: ¿Es ésta tu primera vez en Cuba? Su respuesta es: Nooo.

“He estado aquí muchas veces y siempre he sido bien acogida. Recuerdo cuando vine en tiempos de la dictadura chilena, estar en Cuba me hacía sentir libre y segura.

“Desde los años 80 he visitado Cuba varias veces. Primero me vinculo con este país como integrante del MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria). Estuve en reuniones continentales principalmente. Pero desde mi primera vez, sentí plena identidad con el proyecto cubano como una alternativa del socialismo latinoamericano. No era una copia de los proyectos europeos, ni de los asiáticos, era un programa con identidad propia.

“En aquel entonces no me dedicaba al periodismo, mi labor era únicamente política, siempre desde la comunicación.

“Fui profesora de semiótica en la Universidad de Arte, Comunicación y Ciencias Sociales (Arcis).

“Me gusta el periodismo y la comunicación social a mi manera. Ahora soy colaboradora de varios medios chilenos”.

—¿Cómo pudiste evadirte en tiempos de la dictadura, después de El golpe?

“Esa fue una época muy dura, de absoluta clandestinidad. En el proceso de transición en Chile hubo un espacio para la lucha ideológica, existían varios medios progresistas que habían logrado establecerse como las revistas Análisis y la APSI, y los diarios La Época, y Fortín Mapocho.

“Durante la dictadura yo militaba en el MIR donde estábamos por la acción directa, la política de masas y el poder popular. Fuimos muy perseguidos y castigados.

“La lucha social se entendía como un compromiso político antidictatorial. No todos eran de izquierda, pero la gran mayoría estaba contra la dictadura. Todo era una trampa.

“Hasta fines de los 80 hubo mucha represión. Mi compañero militaba en la misma organización, el MIR, él era dirigente de la Izquierda chilena, se caracterizaba por ser constructor de la unidad política y social.

“Mi compañero, Jecar Nehgme, era un reconocido líder de izquierda; le tendieron una emboscada en la calle y lo asesinaron. Fue el último asesinado por la dictadura”.

—¿Cómo te vuelves a reencontrar con Cuba?

“Mi vínculo con Cuba, ha sido siempre participando en la solidaridad y en la divulgación del proceso cubano. En el año 2005 mi hijo viene a estudiar medicina a Cuba en la ELAM (Escuela Latinoamericana de Medicina).

“Mi tarea era y es, junto a otros compañeros, informar acerca de Cuba, porque en Chile la prensa distorsiona la realidad cubana. Dar a conocer la verdad del pueblo cubano es todo un desafío de la prensa alternativa y el movimiento de solidaridad”.

—¿Cómo has hecho?

“Para que la solidaridad sea efectiva tiene que estar acorde a las necesidades de Cuba. Para eso se requiere tener una información actualizada y canales dinámicos de comunicación. Es por eso que la misión post-flotilla, post convoy es recopilar una información que nos permita enfocar los donativos.

“También es importante para los anillos solidarios que se crean en los distintos países conocer los circuitos de entrega cuyo destino final es la gente con total transparencia”.

—Como se vincula con Coloquio Patria?

“Me invitaron a participar en el coloquio cuando me contacté con la UPEC como parte de las actividades del Convoy y para mí es un honor participar.

“El Coloquio lo veo necesario porque creo que ahora las luchas son globales. A escala planetaria, se concentran las instancias de poder a través de las agencias sionistas de publicidad y comunicación.

“Debemos darle mayor importancia a la lucha antimperialista e internacionalista que devele los reales objetivos y contenidos del mensaje imperial

“La acción global de los procesos de emancipación de los pueblos están dadas hoy por la solidaridad concreta y sin fronteras. Desde allí nace una narrativa global que engarza los conceptos de imperialismo, anti sionismo y racismo los que debemos enfrentar como elementos opresores del mundo libre.

“En ese contexto creo que lo realizado, motivado por la solidaridad, tanto con el pueblo palestino como con el cubano es una acción directa que se coloca en los centros neurálgicos de intervención imperial como elemento.

“Los consorcios internacionales de la información son los que envían los tips diariamente para instalar sus ideas en los distintos países”.

—¿Qué puede hacer un hoy en este sentido?

“Creo que el periodismo revolucionario debe ser crítico no solo en el contenido sino en la entrega de herramientas que hagan posible visualizar las verdades, la teoría critica para que el lector pueda distinguir la verdad de las grandes y muchas mentiras. Nuestro periodismo tiene que ser veraz, riguroso e innovador.

“El otro desafío es la necesidad de incorporar elementos culturales propios dentro de un lenguaje global.

“En la comunicación tienes los primeros 30 segundos para captar el interés, si no pierdes la oportunidad de informar.

“Yo veo el Coloquio como una contribución importante en la articulación de las comunicaciones a nivel latinoamericano y con los países hispano hablantes. También a nivel planetario en el intercambio de tecnologías y soportes comunicacionales que nos permitan abordar la información de forma oportuna, ágil y sin fronteras”.

Imagen de portada: Cubaperiodistas.