Convoca ramal de Prensa escrita al Concurso Ricardo Sáenz 2026

CONVOCATORIA

El Ejecutivo Ramal de la Prensa Escrita de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), convoca a la XIV edición del Concurso Ramal de Periodismo Ricardo Sáenz.

Su objetivo radica en incentivar y premiar la calidad del trabajo periodístico en las siguientes categorías: Prensa Escrita (Reportaje y Comentario); Gráfica (Foto informativa y Diseño) y Digital (Cobertura en vivo).

Al igual que en el año anterior, en este 2026, y con el auspicio de la familia del periodista Ricardo Sáenz, se entregará el Premio Especial de Edición por la Obra de la Vida a los profesionales que asumen esa labor en sus redacciones y sobre quienes recae la responsabilidad de la calidad final de los textos a publicar.

El que resulte ganador del Premio, no podrá optar nuevamente por el galardón, otorgado todos los años con carácter exclusivo.

En el certamen podrán concursar todos los afiliados y afiliadas de las delegaciones de base de medios nacionales impresos y agencias de noticias, con trabajos publicados en estos espacios entre el 16 de mayo de 2025 y el 15 de abril de 2026.

Los materiales (pdf de la publicación o enlaces del sitio web) y la información acompañante de los participantes se enviarán mediante correo electrónico a la dirección upecramalpe@gmail.com, con el asunto Concurso Ricardo Sáenz. Por esa vía recibirán un acuse de recibo.

Las obras podrán entregarse desde el momento de emisión de esta convocatoria y hasta el 15 de mayo, fecha tope para la recepción de las muestras por el Ejecutivo Ramal.

No se admitirán trabajos fuera de la fecha establecida ni tampoco aquellas muestras que no se correspondan con los requisitos siguientes en cada categoría:

Prensa Escrita: Cada afiliado podrá enviar solo tres trabajos por género, dentro de los cuales puede incluir alguno realizado por un equipo de profesionales.

Digital: Pueden enviarse solo tres muestras de cobertura, ya sean de igual o diferente temática.

Gráfica: Se admitirán solo tres trabajos por cada aspirante al premio.

Para el Premio Especial de Edición, cada medio puede enviar una sola propuesta, referida al editor (a) cuyo desempeño durante toda su trayectoria profesional sea realmente relevante.

La muestra debe recoger nombres y apellidos completos, número del carné de identidad, dirección particular, carné de la UPEC, correo electrónico y medio de prensa.

Los ganadores del certamen serán tenidos en cuenta como jurados en la próxima edición del concurso.

El premio único por géneros consistirá en un diploma y 2500 pesos cubanos para cada una de las categorías.

El jurado del certamen, que sesionará a partir del 15 de mayo, estará integrado por reconocidos profesionales del periodismo.

Los resultados se darán a conocer dentro de la primera quincena del mes de junio y se publicarán en Cubaperiodistas.