La energía solar garantizará la permanencia de la radio cubana

La instalación de paneles solares en emisoras radiales de Cuba ha demostrado la posibilidad de mantener las transmisiones en medio del recrudecimiento de las crueles medidas impuestas por Estados Unidos, en un país como el nuestro, donde la mayoría de los ciudadanos considera la información como una necesidad elemental.

Desde principios del mes de marzo circulan noticias de la disposición y puesta en marcha inmediata de emisiones en varios centros radiales del país con energía limpia, la cual se va adueñando poco a poco de la permanencia de la programación radial en Cuba.

Según advirtió Yuzaima Cardona, directora general de la Radio cubana, esta decisión responde a la voluntad política y gubernamental de priorizar la información como servicio esencial para el pueblo.

Acerca del alcance que tendrán estos paneles Cardona expresó a Cubaperiodistas:

“Los paneles solares no tienen suficientes kilos para permitir las transmisiones durante las 24 horas, son útiles por espacio de entre seis y ocho horas. La extensión del tiempo depende de los equipos que se les acoplen. Mientras más equipos instalados, menos horas de transmisión, por eso su uso está definido para mantener la vitalidad del sistema en cada lugar donde está emplazada una emisora, que se traduce principalmente en emitir información para el pueblo”.

La estrategia nacional de diversificación energética fue impulsada por el Ministerio de Energía y Minas y amparada por empresas expertas en la instalación de sistemas fotovoltaicos.

Ante los desafíos que enfrenta el país en materia de electricidad, la decisión representa un alivio y una esperanza, que trae consigo menos gastos operativos, mayor seguridad en la programación y una reducción de emisiones contaminantes.

Pinar del Río fue una de las primeras provincias en comenzar este proceso y cuando entre en explotación lo hará con una capacidad de 21,8 megavatios, energía que suministrarán 42 mil paneles.

Copextel en Pinar del Río también se encarga del montaje de sistemas solares fotovoltaicos en centros vitales a la economía nacional, mediante equipos diseñados para aportar entre 5 y 2,5 kilowatt por hora.

La transformación energética de las emisoras de radio en Cuba va desde una punta a la otra del territorio, incluyendo la Isla de la Juventud.

La Agencia Cubana de Noticias (ACN) refiere que la emisora CMKS, del sistema provincial de radio en Guantánamo, ya opera con un kit de paneles solares.

Previo a la llegada de esta tecnología, la emisora enfrentaba limitaciones para mantenerse al aire, la planta de diésel consumía un promedio de 95 litros diarios de combustible para garantizar 12 horas de explotación, mientras que las afectaciones del fluido eléctrico podían extenderse hasta 14 horas al día, a pesar de que la radio debe funcionar sin interrupciones.

El principal reto actual —según informan desde Guantánamo— radica en que la capacidad de generación eléctrica del sistema fotovoltaico no cubre toda la demanda del proceso productivo radial, por lo cual se definieron prioridades para sostener una programación en vivo que garantice el servicio informativo esencial para los guantanameros.

El uso de esa energía renovable permite energizar dos locales principales de CMKS: el estudio máster, donde realizan toda la programación en vivo, y el área tecnológica, que alberga los equipamientos para trasladar la señal hacia los transmisores de la empresa Radiocuba.

También se benefician los servidores de transmisión de audio y de internet, que posibilitan escuchar la emisora por esa vía como alternativa a las tradicionales frecuencias modulada y de onda media.

El pasado jueves 26 de marzo, se supo que ya avanza en todos los municipios de la provincia Santiago de Cuba la instalación de módulos fotovoltaicos para garantizar la vitalidad de sus plantas.

En Las Tunas ya están instalados paneles en cuatro de las seis plantas de la provincia.

La instalación de estos sistemas comenzó en Matanzas el 25 de marzo, según reporte de José Miguel Solís.

La empresa Radiocuba anuncia un prometedor programa que facilitará mantener la señal radial.

Dunieski Padrón Cartaya, director de la empresa Radiocuba, precisó a la ACN que se trata de módulos de dos kilowatts de potencia, suficientes para ofrecer autonomía a todos los transmisores de frecuencia modulada de hasta 250 watts ubicados en el territorio, incluso durante apagones extremos.

Padrón Cartaya dijo que se cuenta con suficientes instalaciones fotovoltaicas para emplazarlas en los 13 municipios, empeño que deberá concluir en el transcurso del próximo mes.

De acuerdo con reportes locales, la conocida como “FM Azul de Cuba”, Radio Varadero, se ha convertido en una de las primeras emisoras del Sistema Radial Matancero en dar un paso decisivo hacia la sostenibilidad.

No es ocioso recordar la importancia de la radio como medio primordial de información y entretenimiento en cualquier circunstancia, máxime en las difíciles condiciones en que vive Cuba actualmente.

Tampoco podemos olvidar que estos sistemas fotovoltaicos, donados por China a Cuba, cinco mil en total, permiten fortalecer la resiliencia energética del país y sostener servicios básicos.

La relevancia de este empeño tecnológico aumenta en momentos en que la desinformación intenta sembrar desánimo e incertidumbre en la gente, cuya grandísima mayoría tiene como asidero informativo las emisoras radiales cubanas.