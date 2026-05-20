La historia detrás del derribo de las avionetas de “Hermanos al Rescate” por Cuba

El derribo del 24 de febrero de 1996

Ese día, la Fuerza Aérea Cubana derribó dos aviones (modelo Cessna 337 –conocido como O-2 en su versión militar–, utilizado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la guerra en Vietnam y después en El Salvador, como era concretamente el caso con estos dos). Eran pilotados por miembros de un violento grupo anticubano. Las avionetas estaban dentro del espacio aéreo cubano.

Las avionetas y sus pilotos

Las aeronaves pertenecían a un grupo liderado porJosé Basulto, un veterano agente de la CIA involucrado en muchas acciones paramilitares desde 1959, incluida la invasión de Bahía de Cochinos y una serie de intentos de asesinato a Fidel Castro. En los 20 meses que precedieron al incidente, este grupo había penetrado el espacio aéreo cubano en 25 ocasiones, cada una de ellas denunciada por el gobierno cubano.

Gestiones diplomáticas previas de Cuba

Después de muchas gestiones diplomáticas, el gobierno de Estados Unidos quiso parecer receptivo. Inició una investigación acerca de esos vuelos, solicitando la ayuda de Cuba en la entrega de detalles de provocaciones previas, acusando recibo de los mismos y agradeciéndole por ello. El 24 de febrero de 1996 tales procedimientos administrativos no habían sido completados, pero más tarde a Basulto le fue retirada su licencia de piloto por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) y no puede volar más (al menos legalmente).

Provocaciones antes del derribo

Los provocadores habían anunciado descaradamente que iban a continuar realizando vuelos ilegales dentro del espacio aéreo cubano e incluso proclamaron que la Isla —que estaba en ese momento sufriendo su peor crisis (peor, en términos económicos, que la Gran Depresión, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas)— no era capaz de responder a sus incursiones ilegales. En enero de 1996, Basulto llevó con él un equipo de televisión de la NBC desde Miami que filmó y transmitió cómo ellos sobrevolaban el centro de la ciudad de La Habana lanzando propaganda y otros materiales.

Advertencia de Cuba

Cuba hizo pública su decisión de no tolerar más tales provocaciones, envió las notificaciones apropiadas a quienes correspondía, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado y la FAA, que a su vez advirtió a Basulto y su grupo que debían abstenerse de tales vuelos.

Negación de una conspiración cubana para provocar una guerra

La supuesta “conspiración” fue en sí misma una estupidez monumental, incomprensible para cualquier mente racional. La hipótesis de que el Gobierno cubano había decidido provocar una guerra total con Estados Unidos, una confrontación militar que hubiera resultado en un terrible golpe para toda la nación y su pueblo, carece de motivación lógica. ¿Cuál podría haber sido la motivación de Cuba para provocar un evento de ese tipo precisamente en 1996, el momento de más riesgo para la supervivencia del país, sin aliados ni amigos en un mundo y un hemisferio bajo el control total de Estados Unidos?

La verdadera actuación de Cuba

Cuba hizo exactamente lo contrario. Denunció una y otra vez cada provocación a la FAA y a la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) —la institución vinculada a Naciones Unidas que se encarga de estos asuntos— y envió decenas de notas diplomáticas al Departamento de Estado. Pero Cuba fue más allá. Hizo su mayor esfuerzo para llegar al más alto nivel de la administración norteamericana, la Casa Blanca, tratando de prevenir más incidentes.

Fuente mencionada

El número de enero de 1998 de la revista The New Yorker dedicado a Cuba con motivo de la visita del Papa incluyó un artículo serio en el que se puede encontrar un recuento bastante objetivo de esos esfuerzos de Cuba. (Carl Nagin, “Annals of Diplomacy: Backfire”, The New Yorker, January 26, 1998)

Conclusión sobre la verdadera conspiración

Sí, hubo una conspiración para provocar la tragedia del 24 de febrero de 1996. Pero fue un trabajo total y exclusivo de los mismos grupos de Miami que han desencadenado una campaña terrorista de medio siglo contra Cuba, la misma cuadrilla que más tarde secuestraría a Elián González, un niño de seis años. Hechos de los cuales ellos siempre han salido impunes (Tomado de La Jornada).

(Texto original de Ricardo Alarcón de Quesada, adaptado para su publicación en Razones de Cuba)

Imagen de portada: Foto de Razones de Cuba.