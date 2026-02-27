Testimonia ACNU admiración por el periodista cubano Pedro Martínez Pirez

Un grupo de colegas, familiares y amigos de Pedro Martínez Pirez (1937-2024) le rindió homenaje en la sede de la Asociación Cubana de Naciones (ACNU), donde evidenciaron su condición de caballero del periodismo cubano y una historia de vida ligada indisolublemente a la Revolución cubana.

Martínez Pirez sería muy útil en la actual batalla de nuestro pueblo contra la arremetida criminal y agresiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar de asfixiarnos con su orden de prohibir la entrada de combustible al país, afirmó Norma Goicochea Estenoz, presidenta de la ACNU, en una intervención inicial en el encuentro.

Goicochea Estenoz definió así la estatura ética, moral y política del hombre a quien consideró el alma de su organización no gubernamental por sus aportes desde que en 1960 comenzó a prestar servicio en el Ministerio de Relaciones Exteriores como Encargado de Negocios en la embajada de Cuba en Ecuador y que también practicó el periodismo en la revista Mañana.

De 1962 a 1964 desempeñó funciones similares en Chile, recordó, y colaboró con el diario El Siglo e incluso aprovechó sus habilidades y llegó a convertirse en un fiel seguidor de la emisora internacional Radio Habana Cuba, de la cual escuchaba y grababa discursos del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz para transmitirlos después a otras emisoras.

Añadió que en esa etapa de su vida conoció a personalidades relevantes de las dos naciones, como el poeta Pablo Neruda, el pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín y el presidente Salvador Allende, entre otros.

Con posterioridad, laboró en el periódico Juventud Rebelde, en la Agencia de Noticias Prensa Latina y desde 1973 en Radio Habana Cuba, en la que estuvo durante más de 35 años. Pirez formó parte del jurado del premio de la revista Casa de las Américas en el género de Testimonio, prosiguió la funcionaria y destacó sus coberturas internacionales como reportero de radio y televisión.

Además, cumplió misión de trabajador internacionalista en la República Popular de Angola, impartió clases en el Instituto de Periodismo, en Luanda, sirvió de asesor del diario Jornal de Angola, corresponsal de Radio Habana, de Prensa Latina y de Radio Rebelde, lo que contribuyó en su formación de Profesor Titular de la Universidad de La Habana.

Para Francisco Rodríguez Cruz, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Martínez Pirez era un caso curioso en su tránsito desde muy joven de diplomático a periodista y viceversa, en profesiones en las cuales siempre defendió a líderes comprometidos con las causas populares.

En la ACNU también manifestó sus cualidades, entre ellas, vasta cultura en general, su ocurrente e incansable manera de hablar, contar anécdotas interminables, respetuosas y cariñosas con sus colegas.

En términos parecidos se pronunció Katiuska Blanco Castañeara, periodista y ensayista cubana, presidenta de la Sección de Prensa de la ACNU,

La hoja de servicios de Martínez Pirez le valió para ser el único que posee los premios nacionales de Periodismo en Televisión en 1860, el de Radio en 1991 y el de Periodismo José Martí por la Obra de la Vida en 2005.