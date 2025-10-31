El delirio de Arístides por su profesión

El sector periodístico lamentó el fallecimiento de Arístides Ramón Sotonavarro González por su impronta profesional y convicciones desde que en 1968 integró el grupo del segundo y último curso de periodismo de la Escuela Superior del Partido Comunista de Cuba Ñico López, actual Universidad del PCC que mantiene el mismo nombre (1932-1956) de aquel memorable expedicionario del yate Granma.

Numerosos mensajes de condolencia por su reciente muerte recibieron sus familiares de colegas, profesores, amigos, compañeros que lo recuerdan a partir de su graduación de Licenciado en Periodismo en 1972, Doctor en Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad Karl Marx, de Leipzig, en noviembre de 1985.

Nació en 1942, en La Habana, y estuvo casado toda la vida con la guerrera de todos los tiempos, Caridad Miranda Martínez, otra de las alumnas de la Ñico López, pero de su primera edición.

Mucho antes, su currículo incluyó estudios en el Instituto de Idiomas Pablo Lafargue, en marzo de 1964, traductor e intérprete de idioma francés, postgrados en la Facultad de Humanidades y en la Unión de Periodistas de Cuba, además de profesor de Gramática Estructural y Curso para Trabajadores de 1971, 1972 y 1973.

Su demostrada competencia lo llevó a servir de traductor de francés en el Ministerio del Interior, 1964-1965, periodista en la revista Moncada, 1965-1987, corresponsal de guerra en la República Popular de Angola e intérprete en las primeras negociaciones de paz entre las Fuerza Populares para la Liberación de Angola (FAPLA), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba y el ejército del régimen racista sudafricano.

Amplió su radio de acción cuando se desempeñó como redactor de la revista Cuba Socialista, del Comité Central del Partido, subdirector de la revista El Militante Comunista; Investigador del Centro de Estudios de Asia y Oceanía, del Comité Central del Partido; segundo secretario a cargo de prensa y cultura de la embajada de Cuba en Austria, editor de la página web de la Agencia Cubana de Noticias y Profesor Auxiliar de la Facultad de Periodismo.

En su condición de reportero, escribió artículos y entrevistas, cobertura a operaciones militares de cerco y captura a infiltrados en el territorio nacional, trató temas religiosos, económicos, históricos, operaciones policiales y de la Seguridad del Estado, algunos de los cuales los reprodujeron publicaciones extranjeras.

Recibió premio en reportaje en el Concurso 26 de Julio de 1976 por su material La nueva escuela y entre sus numerosas distinciones figuran las medallas de Combatiente Internacionalista, 2da clase, en 1981 y por la Victoria Cuba-RPA en 1990, los sellos conmemorativos por los XX años de los órganos de la Seguridad del Estado, 1981; y por los XX de la Policía Nacional Revolucionaria, 1979; Medallas por X, XV y XX años de servicio en el Ministerio del Interior, Orden Félix Elmusa y diploma de Corresponsal de Guerra, otorgado por la Unión de Periodista de Cuba.

Gracias por el fuego, compatriota, pudiera ser el epílogo de su inquietante vocación.