¿En verdad existe el bloqueo contra Cuba?

Victoria en Naciones Unidas contra el bloqueo deja en ridículo las recientes campañas de Estados Unidos contra la isla.

29 de octubre de 2025: La Asamblea General de Naciones Unidas sometió a votación la resolución presentada por Cuba contra el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla. Los resultados fueron 165 países a favor de la resolución cubana, 7 en contra y 12 abstenciones. Cuba y la comunidad internacional ganan esta batalla consecutivamente desde 1992.

Este año, la victoria estuvo precedida por una feroz campaña de intimidación y chantaje a la comunidad internacional para que votara en contra de la resolución cubana. El Secretario de Estado Marco Rubio no se cansó de repetir que el bloqueo (o embargo como lo llaman ellos), era una invención y que las penurias que padece el pueblo cubano, eran otra falacia comunista. Parece que tiene mala memoria ese señor, que, por cierto, esgrime su origen cubano solamente para promover e implementar medidas contra el país de sus padres. ¡Y sí! ¡Tenemos memoria Sr. Rubio! Una cronología pública expone paso a paso, cómo se fue conformando y consolidando esta política de Estado en la que han participado todas las administraciones de Estados Unidos desde hace más de 60 años, y que ha causado y causa tanto sufrimiento al pueblo cubano.

29 de junio de 1960: Las firmas estadounidenses TEXACO, ESSO y SHELL interrumpieron el suministro de petróleo a Cuba y se negaron a procesar el crudo adquirido en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), como resultado de las presiones ejercidas por Washington.

6 de julio de 1960: Se aprobó la Ley Pública 86-592, que autorizó a Eisenhower a determinar la cuota azucarera cubana para los meses siguientes. La medida implicó la reducción en 700 mil toneladas cortas de la cuota original, cifra que redujo casi a cero dichas importaciones.

30 de septiembre de 1960: El Departamento de Estado anunció haber recomendado a los ciudadanos estadounidenses «abstenerse de viajar a Cuba a no ser que haya razones apremiantes para hacerlo».

20 de octubre de 1960: El Departamento de Comercio dispuso controles estrictos y totales que establecieran la prohibición sobre las exportaciones a Cuba, excepto para ciertos alimentos no subsidiarios, medicinas y suministros médicos especificados.

16 de diciembre de 1960: El presidente estadounidense emitió la Proclama Presidencial 3383, que redujo a cero la cuota azucarera cubana para el primer trimestre de 1961.

3 de enero de 1961: Estados Unidos anunció el rompimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de Cuba.

4 de septiembre de 1961: El Congreso aprobó la Ley de Ayuda Externa de 1961, que prohibió todo tipo de asistencia al gobierno de Cuba y autorizó al presidente a mantener un bloqueo total sobre el comercio bilateral.

3 de febrero de 1962: El presidente John Fitzgerald Kennedy firmó la orden ejecutiva 3447 que oficializó el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

19 de marzo de 1962: Se suspendió el servicio de giros postales entre Estados Unidos y Cuba.

23 de marzo de 1962: Se prohibió la importación de todo producto elaborado completamente o en parte con productos cubanos, aunque fuese fabricado en terceros países.

16 de septiembre de 1962: Washington anunció la prohibición de tocar puertos estadounidenses a las embarcaciones que participasen en el comercio con Cuba, con independencia del país de matrícula.

26 de julio de 1964: Los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), exhortados por los Estados Unidos, impusieron un bloqueo sobre todo el comercio con Cuba, excepto en alimentos, medicinas y suministros médicos.

3 de enero de 1975: Se aprobó la Ley de Comercio de 1974, que en su Título IV reforzó las restricciones sobre el tratamiento arancelario a países comunistas. Asimismo, prohibió al Banco de Importación y Exportación conceder créditos a Cuba, con solo algunas excepciones.

13 de noviembre de 1980: La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que aplica sanciones contra entidades e individuos involucrados en actividades que supuestamente amenazan la seguridad, la economía o la política exterior del país) anunció tener razones para creer que los artículos con contenido de níquel producidos por la firma francesa Creusot-Loire pudieran estar hechos o derivados de níquel de origen cubano, por lo que podían ser detenidos por la Aduana.

1 de marzo de 1982: Cuba es incluida en la lista de países que brindan apoyo a actos de terrorismo internacional, lo que dificulta las exportaciones de ciertos productos sujetos a controles.

4 de octubre de 1983: El presidente Ronald Wilson Reagan firmó la Ley de Transmisiones Radiales a Cuba y comenzó a funcionar Radio Martí, con lo que Estados Unidos incurrió en un acto de agresión flagrante a la soberanía cubana.

22 de noviembre de 1988: Se estableció por vez primera a las personas que viajan a Cuba la prohibición de utilizar las tarjetas de pagos para sus gastos.

23 de octubre de 1992: El presidente George Bush (padre) aprobó la Ley Torricelli.

1996: Bajo el mandato de Bill Clinton se aprobó la Ley Helms-Burton, que internacionalizó más el bloqueo con medidas como negar créditos y ayuda financiera a países y organizaciones que favorecieran la cooperación con Cuba.

7 de diciembre de 2004: Bajo el mandato de George W. Bush, el Departamento del Tesoro impone una multa de 20 mil dólares a Santander Bank & Trust, filial de la compañía bancaria española Santander Central Hispano, en Bahamas, por realizar transferencias de fondos a Cuba en el 2001.

Con la presidencia de Barack Obama (2009 -2017) se establecieron diálogos entre Washington y La Habana, pero continuó la persecución de las transacciones financieras y comerciales en el exterior.

19 de junio de 2015: El Departamento de Estado publicó el "Informe por países sobre terrorismo 2014", en el que se mantuvo a Cuba por trigésima tercera ocasión en la lista de "Estados patrocinadores del terrorismo", junto a Irán, Sudán y Siria.

19 de junio de 2015: El Departamento de Estado publicó el “Informe por países sobre terrorismo 2014”, en el que se mantuvo a Cuba por trigésima tercera ocasión en la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo”, junto a Irán, Sudán y Siria.

20 de enero de 2017 – 20 de enero de 2021- 1er periodo Donal Trump: Se arrecieron las medidas contra Cuba. Más de 240 medidas se registraron durante su gobierno, 55 de ellas en tiempos de pandemia de covid 19.

8 de noviembre de 2017: El Departamento de Estado anunció la creación de la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, que incluyó a 179 empresas con las cuales ciudadanos estadounidenses no pueden relacionarse.

17 de abril de 2019: El entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció la activación total del Título III de la Ley Helms-Burton, en virtud del cual Estados Unidos puede demandar a personas de terceros países que inviertan en propiedades supuestamente pertenecientes a ciudadanos norteamericanos.

26 de febrero del 2020: Entró en vigor la nueva normativa de la compañía estadounidense Western Union, que elimina la posibilidad de enviar remesas a Cuba desde terceros países.

13 de agosto del 2020: El Departamento del Transporte anunció la suspensión de todos los vuelos chárter privados entre Estados Unidos y Cuba, con solo algunas excepciones.

11 de enero del 2021: Inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

Del 20 de enero de 2021 al 20 de enero de 2025, durante el mandato de Joe Biden, quedaron intactas todas las medidas tomadas por Trump. Casi al término de su gobierno, saca a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que apenas se tuvo en pie con la llegada de un nuevo mandato de Donald Trump.

Desde el 20 de enero de 2025 en que comienza el mandato de Donald Trump, Cuba es incluida de nuevo en la llamada lista de países patrocinadores del terrorismo y las persecuciones financieras, comerciales, mediáticas y de cualquier tipo de intercambio con Estados Unidos y con el mundo, se han multiplicado.

A manera de epílogo en esta síntesis

Informaciones públicas del Estado Cubano dan cuenta de que solo en estos meses de 2025, además de mantenerse lo ya impuesto, el gobierno de Estados Unidos sigue apretando la cuerda contra el pueblo cubano:

“La posibilidad de interponer demandas en tribunales de Estados Unidos en violación del Derecho Internacional y la soberanía de terceros estados en cortes estadounidenses en virtud del título 3 de la ley Helms-Burton,

Las represalias, amenazas y sanciones contra empresas navieras, transportistas, aseguradoras o reaseguradoras involucradas en el suministro de combustible a Cuba,

La persecución a las transacciones financieras, incluso a las cifras pequeñas que realizan ciudadanos cubanos residentes en terceros países, por su ciudadanía,

La promoción de otras decisiones legislativas que endurecerían el bloqueo

La imposición del nuevo Memorando presidencial número 5 del 30 de junio por el presidente de los Estados Unidos para reforzar la política de máxima presión económica como instrumento criminal, ilegal y genocida para lograr objetivos de dominación y hegemonía con el propósito declarado de generar un cambio de régimen y destruir el orden constitucional cubano.”

Las cuentas…

Dos meses de bloqueo, sesenta días de bloqueo, equivalen al costo del combustible para satisfacer la demanda anual de electricidad normal en Cuba.

Cinco días de bloqueo equivalen al financiamiento necesario para la reparación de alguna de las grandes centrales termoeléctricas cubanas.

Doce días de bloqueo equivalen al costo anual de mantenimiento del Sistema Electroenergético Nacional: 250 millones de dólares.

Un mes de bloqueo equivale al costo del Plan de Inversiones de Energía Solar de todo el país para todo el año 2025.

Catorce horas de bloqueo equivaldría al costo de adquisición de la insulina necesaria para cubrir las necesidades de todas las personas, niñas y niños, diabéticas del país.

Cuatro meses de bloqueo permitirían adquirir todos los ómnibus necesarios para el transporte público del país.

Sólo dos horas de bloqueo equivalen al costo de adquisición de los medicamentos para el tratamiento de las patologías de cardiología, neurología, así como para los alimentos para niños con deficiencias genéticas y con enfermedades endocrino-metabólicas. 1,4 millones de dólares.

Cuba y mi barrio…

Un día de finales de octubre de 2025. El potente huracán Melissa impactó Cuba provocando numerosas pérdidas materiales. Hasta ahora, no se reportan muertes. Miles de personas fueron evacuadas en el oriente cubano… Ahora empieza el control de daños y el trabajo intenso para poco a poco ir recuperando la cotidianidad. Harán falta muchos recursos y solidaridad… Aún hay lluvias y vientos fuertes en los lugares afectados… En mi barrio, un barrio popular habanero, un vecino le avisa a otro que hay pan en la bodega… en muchos lugares de la isla se amaneció sin electricidad o no habrá por largas horas… en un hospital pediátrico los médicos luchan contra las adversidades y la falta de medicamentos para salvar a una niña recién nacida, prematura… comparto paracetamol con mi vecino Ramoncito, que tiene arbovirosis… mi vecina Raiza pide ayuda para un joven huérfano de su escuela que necesita ropa… un vendedor ambulante promueve ¡hay galletas!… el sol amanece tímido por mi ventana y el flamboyán de enfrente exhibe sus vainas verdes en este, nuestro tierno otoño…(Tomado de Mate Amargo).

Imagen de portada: Ilustración de Adán Iglesias Toledo.