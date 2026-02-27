La guerra contra Irán

La administración Trump está hablando el lenguaje de la diplomacia mientras se prepara para una guerra contra Irán que, de implementarse, significaría el fin del experimento democrático de Estados Unidos.

Irán y Estados Unidos se han tomado un receso de dos semanas en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, mientras los negociadores regresan a sus respectivas capitales para reflexionar sobre lo que se ha puesto sobre la mesa hasta el momento. La parte iraní se mostró bastante optimista, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró a los medios iraníes: “Hemos logrado alcanzar un acuerdo general sobre un conjunto de principios rectores, sobre cuya base procederemos de ahora en adelante, y avanzaremos hacia la redacción de un posible acuerdo”.

Más reveladores fueron los comentarios del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance. “En cierto modo, todo salió bien», declaró Vance a un medio de comunicación estadounidense tras las conversaciones del martes”. “Pero, en otros aspectos, quedó muy claro que el presidente ha establecido límites que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer ni cruzar. Así que seguiremos trabajando en ellos”.

La pregunta clave que surge de este intercambio es qué quiere decir exactamente el vicepresidente Vance cuando habla de “trabajar en ello”.

En algún momento, la comunidad analítica global tendrá que afrontar la dura realidad de que, desde la perspectiva estadounidense, la diplomacia no es una opción. La política estadounidense hacia Irán no consiste en encontrar una vía diplomática para una solución de compromiso que le permita enriquecer uranio, como le corresponde en virtud del Artículo 4 del Tratado de No Proliferación Nuclear, sino en lograr un cambio de régimen en Teherán.

Esto significa que Estados Unidos está camino de una guerra con Irán que estallará más temprano que tarde.

En retrospectiva, la inevitabilidad de esta guerra ha sido evidente durante meses, mientras la administración Trump orquestaba eventos dentro de Irán que podrían interpretarse lógicamente como una facilitación del derrocamiento del gobierno de la República Islámica de Irán.

El 20 de enero de 2026, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, reconoció abiertamente el papel de la administración Trump en la provocación de disturbios violentos en Irán entre diciembre de 2025 y enero de 2026. “El presidente Trump ordenó al Tesoro y a nuestra división de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) que aplicaran la máxima presión sobre Irán”, declaró Bessent ante la audiencia en el Foro Económico Mundial. “Y funcionó porque en diciembre su economía colapsó, vimos la quiebra de un importante banco, el banco central comenzó a imprimir dinero, hay escasez de dólares, no pueden importar bienes, y por eso la gente salió a las calles. Esto es política económica, no disparos, y las cosas van muy bien”.

El 28 de diciembre de 2025, el desplome del rial iraní provocó una serie de huelgas entre los comerciantes de Teherán, quienes exigieron la intervención del gobierno para protegerse de la volatilidad del mercado. Las huelgas continuaron al día siguiente, extendiéndose a otras ciudades importantes, y los manifestantes salieron a las calles. Al tercer día de manifestaciones, el presidente Masoud Pezeshkian declaró que el gobierno escuchaba las demandas de los manifestantes y que se había formado un grupo especial para desarrollar una nueva política económica.

Para entonces, sin embargo, las protestas habían evolucionado desde sus manifestaciones originales basadas en demandas económicas a algo mucho más nefasto: una operación coordinada contra el régimen destinado a eliminar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y poner fin a la República Islámica que había gobernado Irán desde 1979.

Hubo algo en común en los mensajes transmitidos por estos nuevos manifestantes altamente politizados, lo que indica una planificación y coordinación centralizadas que sólo podrían haber sido posibles mediante comunicaciones confiables y seguras, tanto dentro como fuera de Irán.

Para el 30 de diciembre, los manifestantes se habían vuelto muy hábiles en la difusión de videoclips cuidadosamente editados desde el interior de Irán, que podían utilizarse para ilustrar un mensaje destinado a retratar a un régimen en sus últimas consecuencias. “Muerte al dictador”, “Muerte a Jamenei”, “Ni Gaza ni Líbano, mi vida por Irán”, “Estamos todos juntos” y “Sayyed Ali (Jamenei) será derrocado este año” eran lemas comunes que un pequeño grupo de manifestantes repetía una y otra vez durante las manifestaciones, para luego ser filmados y difundidos a todo el mundo de una forma que daba la impresión de que el sentimiento anti-régimen era el motor de las manifestaciones, aun mayoritariamente pacíficas.

La clave de esta conectividad residía en una red de terminales Starlink que se habían introducido de contrabando en Irán a lo largo de varios años. Se cree que había entre 70.000 y 100.000 terminales, la mayoría de las cuales, si no todas, habían cruzado la frontera de contrabando mediante rutas tradicionales. Muchas de estas terminales habían sido modernizadas por agencias de inteligencia extranjeras, como la Unidad 8200 de Israel, con accesorios especiales que les permitían comunicarse de forma segura mediante tecnología de salto de frecuencia, normalmente disponible solo para los ejércitos más sofisticados del mundo.

El papel del Mosad en la facilitación y el apoyo a las protestas en Irán no fue objeto de especulación. En una inusual comunicación abierta, el Mosad utilizó su cuenta de Twitter en farsi para animar a los iraníes a protestar contra el régimen iraní, diciéndoles que los apoyaría durante las manifestaciones. “Salgan juntos a las calles. Ha llegado la hora”, escribió el Mosad. “Estamos con ustedes. No solo a distancia y con palabras. Estamos con ustedes sobre el terreno”.

Una a una, las redes habilitadas con Starlink comenzaron a activarse. Una de las primeras fue operada por la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán (OMPI), también conocida como Muyahidín-e-Khalq (MEK) u Organización Muyahidín-e-Khalq (OMK). En 2019, cuando presidía el poder judicial iraní, el expresidente iraní Ebrahim Raisi vinculó a la CIA con la OMI. El Mosad israelí también había utilizado la OMI para llevar a cabo ataques selectivos contra científicos nucleares iraníes. La participación de la OMI en la ciberguerra basada en Starlink establece un vínculo claro entre la militarización de las manifestaciones y los servicios de inteligencia extranjeros. A la activación de la red de la OMI pronto le siguieron redes afiliadas al Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), una filial de la OMI, y a la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), una fachada de la CIA diseñada para recopilar datos sobre las fuerzas de seguridad iraníes con el pretexto de documentar violaciones de derechos humanos. Estas redes organizaron protestas populares en varias ciudades de Irán y documentaron la respuesta de los servicios de seguridad del gobierno iraní a ellas.

Para el 2 de enero de 2026, las protestas habían comenzado a adquirir un carácter más violento, y los temas se alejaron de sus demandas económicas originales para centrarse en cuestiones reforzadas por fotos y vídeos enviados desde Irán por grupos de oposición que utilizaban Starlink, que mostraban a manifestantes marchando por las calles, coreando consignas antigubernamentales y promonárquicas y enfrentándose violentamente con las fuerzas de seguridad, lo que dio lugar a informes de manifestantes asesinados.

Como era de esperar, el presidente Trump expresó su apoyo a los manifestantes en su página de redes sociales Truth, declarando: “Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá en su ayuda. Estamos listos para intervenir”.

Las palabras del presidente provocaron un drástico aumento de la escala y magnitud de las protestas y, en consecuencia, de la violencia empleada por los manifestantes contra instalaciones y personal del gobierno iraní. Y, en una relación causal que parece haber sido intencional, de la violencia empleada por el gobierno iraní para reprimir a los manifestantes. Varias cadenas de la oposición, utilizando su conectividad Starlink, transmitieron imágenes editadas selectivamente fuera de Irán para crear la impresión de que las desesperadas fuerzas de seguridad iraníes estaban masacrando a los manifestantes.

Este período también estuvo marcado por la creciente participación de Reza Pahlavi, el hijo mayor del último Sha de Irán, en la búsqueda de apoyo para la intervención militar estadounidense destinada a acabar con la República Islámica de Irán. Reza Pahlavi lidera un frente monárquico que coordina estrechamente sus actividades con la CIA y el Mosad. Sin embargo, Trump, si bien ordenó a su enviado especial de confianza, Steve Witkoff, reunirse con Reza Pahlavi en secreto en Miami, evitó cuidadosamente cualquier contacto con el heredero al trono iraní, aparentemente debido a la preocupación de que Reza Pahlavi careciera de una sólida red de apoyo dentro de Irán capaz de gobernar la nación. En cambio, Trump instruyó a su yerno, Jared Kushner, para que comenzara a reunir un grupo de empresarios iraní-estadounidenses que pudieran facilitar el surgimiento de un nuevo gobierno en caso de que el actual liderazgo iraní fuera destituido.

El 9 de enero, Trump volvió a comentar públicamente sobre la escalada de violencia en Irán, enfatizando que estaba “siguiendo la situación muy de cerca”, insinuando abiertamente que los días del Líder Supremo iraní en el poder estaban contados. El presidente, al comentar sobre la sugerencia de que Ali Khameini estaba considerando huir a Rusia, respondió: “O a otro lugar, sí. Está buscando un lugar adónde ir. Es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán”.

La declaración de Trump coincidió con un nuevo análisis de la CIA sobre el creciente malestar en Irán, que, por primera vez, reconoció que las protestas tenían el potencial de derrocar a la República Islámica.

La retórica incendiaria de Trump alcanzó su punto álgido el 13 de enero, cuando publicó el siguiente mensaje en su plataforma Truth Social: “Patriotas iraníes, ¡Sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Escriban los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un precio muy alto. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de manifestantes. ¡La ayuda está en camino! ¡MIGA!”.

Por un momento, pareció que el presidente Trump cumpliría su promesa de apoyo cuando Irán cerró su espacio aéreo a todo el tráfico civil en previsión de un ataque inminente de Estados Unidos. En aquel momento, Estados Unidos parecía estar a favor de una campaña aérea muy breve y decisiva destinada a decapitar los objetivos del liderazgo iraní y reprimir a las fuerzas de seguridad del régimen para ayudar a los manifestantes a derrocar al gobierno iraní.

Sin embargo, la evaluación del Pentágono demostró que Estados Unidos carecía de las fuerzas necesarias para suprimir la capacidad de Irán de lanzar devastadores ataques con misiles contra Israel, las bases militares estadounidenses en la región y las cruciales instalaciones de producción energética de sus aliados regionales. Israel advirtió a la administración Trump que podría absorber un ataque de represalia iraní de no más de 700 misiles balísticos, pero que, para justificar el daño causado, Estados Unidos debía garantizar que cualquier campaña militar contra Irán resultara en un cambio de régimen.

Esto obligó a Estados Unidos a reestructurar su plan de guerra contra Irán y a reconfigurar su estructura militar para cumplir con los nuevos requisitos operativos del plan. Esto significó que el presidente necesitaba tiempo para encajar todas las piezas. Literalmente, de la noche a la mañana, el presidente cambió de rumbo, pasando de un ataque militar inminente contra Irán a la importancia de la diplomacia como medio para evitar un conflicto con Irán.

El problema de la vía diplomática radica en que Estados Unidos no tiene un buen historial de negociación de buena fe con Irán sobre el principal asunto en juego: el programa iraní de enriquecimiento nuclear. En junio de 2025, la administración Trump inició negociaciones con Irán para resolver la cuestión nuclear, solo para utilizarlas como una forma de bajar la guardia en vísperas de un sorpresivo ataque israelí destinado a decapitar al régimen iraní.

Dada la postura maximalista de la administración Trump sobre el programa nuclear iraní (es decir, el enriquecimiento cero), sumada a otros asuntos que Trump había vinculado con dicho programa (misiles balísticos y apoyo a aliados/representantes regionales), la probabilidad de una conclusión exitosa de las negociaciones parecía escasa, si no inexistente. Sin embargo, Irán, quizás percibiendo la falta de determinación de Estados Unidos para cumplir con sus amenazas militares, accedió a las negociaciones, que se celebraron en dos rondas separadas: la primera en Omán y la segunda, recientemente concluida, en Ginebra.

Lo que Trump necesitaba más que nada era tiempo: tiempo para movilizar los recursos militares necesarios para lograr los objetivos de una operación militar más amplia, dirigida no solo a derrocar al régimen iraní, sino también a suprimir la capacidad de Irán de amenazar a Israel y a los aliados árabes del Golfo de Estados Unidos con su fuerza de misiles balísticos. Si bien las capacidades antimisiles combinadas de Israel y Estados Unidos no pudieron impedir que Irán atacara a Israel a voluntad durante la Guerra de los Doce Días de junio de 2025, el nuevo plan de batalla del Pentágono, que parece incorporar un esfuerzo masivo para suprimir proactivamente la capacidad de Irán de lanzar misiles mediante la toma del control del espacio aéreo en y alrededor de las probables áreas operativas de los misiles, junto con un fortalecimiento significativo de las capacidades de defensa antimisiles, está diseñado para minimizar la amenaza misilística que representa Irán.

Steve Witkoff y Jared Kushner lograron convencer al equipo negociador iraní, encabezado por el ministro de Asuntos Exteriores Aragchi, de que existe un marco aceptable para las negociaciones, una opción que los iraníes evaluarán en Teherán durante un período de dos semanas, durante el cual pretenden redactar el texto de la posición iraní.

La oportunidad de presentar este texto iraní probablemente nunca se materializará. Porque mientras los iraníes trabajan en el lenguaje diplomático, la administración Trump está ocupada poniendo en marcha la maquinaria bélica para un ataque contra Irán, que ocurrirá más pronto que tarde, pero ocurrirá de todos modos. Desafortunadamente, la logística dicta tal resultado.

Para fortalecer las defensas antimisiles de las fuerzas estadounidenses y aliadas, así como la infraestructura vulnerable a los ataques con misiles iraníes, Estados Unidos ha tenido que desmantelar las defensas de otras regiones estratégicas, como el Pacífico y Europa. Se han desplegado al menos dos baterías THAAD en Oriente Medio (una en Jordania y otra en los Emiratos Árabes Unidos), reforzando las dos ya existentes (una en Israel y otra en Catar). Esto significa que el 50 % de las fuerzas THAAD del Ejército estadounidense están desplegadas en Oriente Medio. Se estima que hasta dos tercios de las 15 baterías Patriot del Ejército estadounidense podrían desplegarse en diversas ubicaciones de Oriente Medio.

Hasta abril del año pasado, solo se había transferido una batería Patriot de Corea del Sur a Oriente Medio, una hazaña que requirió 73 salidas de C-17. Hasta el 15 de enero de 2025, se habían realizado más de 142 salidas de C-17 en la zona de operaciones de Oriente Medio, 75 de ellas desde la base aérea de Muwaffaq Salti, en Jordania.

El debilitamiento deliberado de las defensas regionales antiaéreas y antimisiles en regiones estratégicamente importantes del mundo no constituye un modelo sostenible para la seguridad global. Esto significa que el actual redespliegue de las capacidades de defensa antimisiles en Oriente Medio no constituye una postura militar a largo plazo; de hecho, solo puede mantenerse por un período limitado. Además, los costos asociados a esta reubicación son prohibitivos; no se trata de una operación que Estados Unidos pueda repetir periódicamente, sino de un acuerdo puntual destinado a lograr un resultado específico: un cambio de régimen en Irán.

Con su escudo antimisiles balísticos ya operativo (que se verá reforzado por la presencia de varios buques de la clase Aegis de la Armada estadounidense que operan como parte de dos grupos de combate desplegados en el teatro de operaciones: el USS Abraham Lincoln, que opera en el Mar Arábigo, y el USS Gerald Ford, que opera en el Mediterráneo Oriental), Estados Unidos aún no cuenta con las fuerzas necesarias para llevar a cabo operaciones de cambio de régimen en Irán. Se necesitarán decenas de cazas avanzados, aviones de guerra electrónica, de reabastecimiento y de recopilación de inteligencia que, combinados con las aeronaves a bordo de sus dos portaaviones y las decenas de aviones de combate ya desplegados en la región, permitirán a Estados Unidos proyectar un poder de combate sostenible contra Irán durante varias semanas.

Esta enorme acumulación de poder de combate estadounidense complementará la sustancial fuerza aérea de Israel, que muy probablemente no permanecería inactiva en un ataque concertado contra Irán en el que participen fuerzas estadounidenses.

Durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio de 2025, fuerzas especiales israelíes se desplegaron en territorio iraní para realizar misiones de interceptación de misiles. Es muy probable que dichas operaciones formen parte de la planificación de la misión para el ataque a Irán. También es probable que se establezcan “zonas de ataque” separadas en Irán para las fuerzas especiales estadounidenses y británicas, ambas con experiencia en operaciones antimisiles que se remonta a la Guerra del Golfo de 1991.

El movimiento de tal poder de combate masivo en condiciones influenciadas por realidades geopolíticas requiere que el ejército estadounidense emplee procesos previamente conocidos como Datos de Despliegue de Fuerzas por Fases Temporales (TPFDD). Durante la Operación Escudo del Desierto/Tormenta del Desierto de 1990-1991, la complejidad del TPFDD determinó el momento del inicio del conflicto. En 2003, el ejército estadounidense intentó optimizar el proceso del TPFDD con un nuevo sistema conocido como Solicitud de Fuerzas (RFF). Sin embargo, la experiencia en la ejecución de la Operación Libertad Iraquí demuestra que las complejidades del despliegue del RFF y su posterior desarrollo también definieron el momento de la Operación Libertad Iraquí.

La práctica de secuenciar los despliegues de fuerzas, conocida como planificación adaptativa (PA), tenía como objetivo otorgar a los líderes militares y civiles mayor flexibilidad para decidir cómo y cuándo se utilizarían o podrían utilizar las fuerzas estadounidenses desplegadas en combate. Sin embargo, la PA no fue diseñada para responder a un despliegue de fuerzas a gran escala como el que se está llevando a cabo actualmente en Oriente Medio. Esto significa que, en este caso específico, el ejército estadounidense tuvo que volver a sus prácticas anteriores de TPFDD/RFF, con todo lo que esto implica en términos de plazos de ejecución operativa. En la situación actual, el actual despliegue gradual de fuerzas estadounidenses probablemente ha superado un punto de no retorno, lo que significa que incluso si el presidente Trump quisiera detener el proceso, el impulso de las fuerzas políticas y militares movilizadas para la misión de cambio de régimen en Irán haría imposible hacerlo sin incurrir en riesgos inaceptables tanto a nivel nacional como internacional.

Una guerra contra Irán sería desastrosa para todas las partes involucradas. No hay garantía de éxito para Estados Unidos e Israel, ni de fracaso para Irán. Existe un gran riesgo de que esta guerra provoque una grave interrupción de la capacidad de producción energética en una de las regiones más críticas del mundo en materia de energía, desencadenando una grave crisis de seguridad energética que podría provocar el colapso de las economías regionales y mundiales.

Entonces, la pregunta clave es: ¿por qué Donald Trump, un hombre que basó su campaña electoral en la paz, está dispuesto a correr el riesgo de perder su base política en vísperas de las cruciales elecciones de mitad de período al apostar al éxito de una guerra corta con Irán que produciría el deseado cambio de régimen?

La respuesta es simple: porque no le queda otra opción. La combinación de la reacción política interna al despliegue de un ejército de agentes federales por parte de Trump en las calles de las ciudades estadounidenses y las continuas repercusiones políticas de la publicación de los documentos del caso Epstein ha reducido significativamente la capacidad de Trump para garantizar que el Partido Republicano mantenga el control de ambas cámaras del Congreso el próximo noviembre. Perder la Cámara de Representantes marcaría el fin de su viabilidad legislativa durante los años restantes de su mandato, y se enfrentaría a reiteradas mociones de destitución.

La única esperanza de Trump de compensar los desastres políticos de ICE/Epstein es lograr una victoria militar sin precedentes sobre Irán, algo que ningún presidente estadounidense desde Jimmy Carter ha podido lograr.

¿Y si fracasa? Muchos observadores consideran que el despliegue de agentes del Departamento de Seguridad Nacional por parte de Trump es un ensayo para la ley marcial, algo que podría desencadenarse por un colapso económico provocado por una crisis energética global a raíz del fallido cambio de régimen de Trump en Irán. La ley marcial permitiría a Trump limitar completamente las elecciones o implementarla de forma que favorezca una victoria republicana.

En cualquier caso, la guerra en Irán no será una guerra motivada por legítimas preocupaciones de seguridad nacional, sino una guerra elegida por razones políticas internas de Estados Unidos: en resumen, una guerra de agresión ilegal que eclipsará la invasión y ocupación de Irak de 2003. Será la máxima manifestación de la incapacidad del pueblo estadounidense para elegir un liderazgo responsable y de la incapacidad de la república constitucional estadounidense para exigir a un poder ejecutivo sin control que rinda cuentas ante el Estado de derecho.

Será la sentencia de muerte del experimento democrático estadounidense, la metamorfosis final que distanciará al país de la visión que tuvieron los Padres Fundadores hace unos 250 años de una tierra donde debería reinar la libertad, transformándolo en el mismo tipo de imperio tiránico del que el pueblo estadounidense luchó por liberarse en el nacimiento de su nación.

El sueño americano de una república constitucional ha sobrevivido durante casi 238 años. Ojalá cualquier imperio estadounidense fracase mucho antes. Oremos para que encontremos la manera de mantener vivo este sueño.

Y esto sólo será posible si encontramos una manera de detener la loca carrera hacia la guerra con Irán (Tomado de El Viejo Topo).

Imagen de portada: Interior de una de las “ciudades de misiles” en Irán donde se almacenan una gran cantidad de misiles balísticos. Foto: Sputnik.