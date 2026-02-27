OpenAlex: un nuevo recurso abierto para la visibilidad de las revistas científicas

En el contexto actual de la ciencia abierta y de la creciente necesidad de mejorar la visibilidad de la producción académica OpenAlex se presenta como un recurso de gran interés para las revistas científicas. Se trata de una plataforma abierta y gratuita de información académica que reúne datos sobre la producción científica mundial y funciona como un gran índice de investigación.

Surge como el sucesor de Microsoft Academic Graph, que dejó de actualizarse en 2021, y es mantenido por la organización sin fines de lucro OurResearch, reconocida por su trabajo en favor de la ciencia abierta.

Una de sus características distintivas es que ofrece un sustituto abierto para bases de conocimiento científico estándar como Scopus de Elsevier y Web of Science de Clarivate. En comparación con estos servicios de pago, OpenAlex ofrece ventajas significativas en términos de inclusión, asequibilidad y disponibilidad.

¿Cómo funciona?

OpenAlex recopila y organiza metadatos de artículos científicos, libros, capítulos de libros, preprints y tesis, y los vincula con autores, instituciones, revistas y editoriales. Asimismo, clasifica la producción científica por áreas temáticas a partir de una taxonomía propia basada en conceptos. Todos los datos se encuentran disponibles bajo el modelo de open data, lo que permite su libre consulta y reutilización.

¿Cuál es su cobertura?

En la actualidad, y según datos de su propio sitio web, OpenAlex indexa más de 450 millones de registros de producción científica de todo el mundo. La colección incluye 60 millones de archivos PDF de texto completo, 200.000 revistas y repositorios, 100.000 instituciones, 100 millones de autores, y más de 2.000 millones de enlaces a citas.

¿Por qué es importante para las revistas?

Un aspecto especialmente relevante para las revistas científicas es que OpenAlex no requiere ningún proceso de postulación. Los artículos se incorporan de manera automática cuando la revista forma parte de Latindex (Directorio o Catálogo 2.0), se encuentra incluida en DOAJ (Directory of Open Access Journals) o utiliza servicios de identificación como Crossref. Esto facilita la visibilidad de las publicaciones sin generar cargas administrativas adicionales.

Las revistas pueden verificar si sus contenidos han sido incluidos consultando el portal de OpenAlex, buscando en la opción Sources. O a través del Portal ISSN donde se integran los distintos sistemas de registro.

Si bien OpenAlex no evalúa la calidad editorial ni indexa revistas en el sentido tradicional, aporta información cuantitativa de gran valor, como la cantidad de artículos publicados, la cantidad de citas recibidas, la procedencia geográfica e institucional de los autores, las áreas temáticas predominantes, los niveles de colaboración internacional, y el grado de acceso abierto de los contenidos.

En este sentido, OpenAlex, al ser un cosechador automático, se consolida como una herramienta complementaria para el análisis, la planificación y la mejora continua de las revistas científicas, especialmente en el marco de los principios de la ciencia abierta y la gestión editorial basada en datos (Tomado de CAICYT CONICET).

Imagen de portada: Foto de Universidad del Externado de Colombia.