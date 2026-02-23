Jurados del Martí y los Juan Gualberto… otro Premio para Cuba

“Esta es otra evidencia de que la UPEC sigue viva, actuante, en apoyo tanto a la transformación de la prensa como a otras tareas en medio de la asimetría comunicacional que enfrentamos los cubanos”, dijo Ricardo Ronquillo Bello, presidente nacional de la organización, durante la constitución de los jurados de los premios nacionales de periodismo José Martí, por la Obra de la Vida, y Juan Gualberto Gómez, por la Obra de 2025.

El líder del gremio afirmó que tal decisión se inscribe en la determinación del país de mantener en lo posible las actividades esenciales, por lo cual la semana de sesiones de 18 reconocidos periodistas cubanos, presididos por Juvenal Balán, Premio Nacional José Martí, por la Obra de la Vida, inicia las actividades previas a la jornada nacional por el Día de la Prensa Cubana, a celebrarse el 14 de marzo.

“¡Tendremos jornada de la prensa con sus actividades principales de cada año!”, destacó el presidente, aunque enunció que a tenor de la situación actual la prensa cubana sufrirá adecuaciones que tendremos que enfrentar concentrados en la modernización, la producción de contenidos para redes, la especialización y la articulación no solo de soportes tecnológicos sino también de colectivos y hasta medios internacionales.

Ronquillo destacó la relevancia del 24 de febrero como nuevo aniversario del levantamiento simultáneo, en 1895, de la Guerra Necesaria organizada por José Martí para lograr la independencia y afirmó que en el contexto actual cualquier cosa que hagamos los cubanos es una victoria contra el acoso del Gobierno de Estados Unidos… estos premios y el trabajo del jurado, por ejemplo.

A seguidas, Annel Martínez, funcionario del departamento de organización de la UPEC y su especialista en premios y concursos, reveló que 18 profesionales cubanos optan por el Premio José Martí y 15 por el Juan Gualberto Gómez.

Ambas cifras denotan una palpable disminución de candidatos, especialmente en las categorías de fotografía y gráfica. La crisis electroenergética es una de las razones de este descenso, pese a que la UPEC ha sido muy flexible con los plazos y mecanismos de envíos de expedientes.

El jurado sesionará, presencialmente y/o a distancia, según decidan sus miembros, hasta el 2 de marzo. En esa fecha llegarán a las determinaciones finales que serán informadas oficialmente un día después, en la conferencia de prensa dedicada a los detalles de la jornada de la prensa cubana, dedicada esta vez al centenario del natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

CANDIDATOS AL PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO JOSÉ MARTÍ POR LA OBRA DE LA VIDA 2026

1- Luis Carlos Frómeta Agüero. Periódico La Demajagua, Granma

2- Enrique Atienzar Rivero. Periódico Adelante, Camagüey

3- María del C. Fuentes Pérez. Televisión Camagüey, Camagüey

4- Miozotis Fabelo Pinares. Radio Rebelde, Camagüey

5- Pedro Paneque Ruiz. Radio Cadena Agramonte, Camagüey

6- Elsa Ramos Ramírez. Radio Sancti Spiritus, Sancti Spiritus

7- Abel Falcón Curí. Radio CMHW, Villa Clara

8- Mireya Ojeda Cabrera. Radio Rebelde, Cienfuegos

9- Ramón Pacheco Salazar. Periódico Girón, Matanzas

10- Francisco Soriano Bermúdez. Radio 26, Matanzas

11- Aurora López Herrera. TV Yumurí, Matanzas

12- Caridad Bermúdez Colao. Canal Habana, La Habana

13- Hedelberto López Blanch. Periódico Juventud Rebelde

14- Bárbara Betancourt Abreu. Radio Habana Cuba

15- Randy Alonso Falcón. Ideas Multimedios

16- Tubal Páez Hernández. Casa de la Prensa Nacional

17- Pedro Rioseco López-Trigo. Grupo Asesor Upec

18- Carmen Alfonso Hernández. Grupo Asesor Upec

Imagen de portada: Jurado del Premio José Martí y Juan Gualberto 2026, junto a la presidencia de la Upec. Foto: Cubaperiodistas.