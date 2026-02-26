Irán: ¿Se avecina una tormenta?

Expertos de todo el mundo siguen especulando sobre si Estados Unidos bombardeará Irán o no. Las opiniones divergen. Se presentan argumentos tanto a favor como en contra de la inevitabilidad de una acción militar, y cada uno se presenta con considerable convicción. Sin embargo, en última instancia, nadie es capaz de predecir cómo actuará el impredecible presidente estadounidense.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el lobby israelí en Estados Unidos, asesores de línea dura de Donald Trump y la línea dura del Congreso estadounidense instan al presidente a acelerar los ataques antes de que Irán fortalezca aún más su capacidad misilística y antes de que se disipe el impulso de las recientes protestas en Irán. Sostienen que la derrota de Hamás, los importantes golpes de Israel contra Hezbolá, la caída del régimen de Asad y los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes del año pasado contra Irán han debilitado significativamente la posición regional de la República Islámica. En su opinión, las protestas masivas dentro del propio Irán han preparado el terreno para un cambio de régimen.

Por el contrario, voces más sensatas dentro del círculo de Trump y la clase dirigente estadounidense en general le advierten sobre las peligrosas consecuencias de los ataques con misiles de represalia de Teherán. Dichos ataques podrían causar bajas militares estadounidenses, con más de 40.000 efectivos estadounidenses estacionados en bases en Kuwait, Qatar y Baréin. Esto, a su vez, podría debilitar significativamente la posición del Partido Republicano en las próximas elecciones legislativas de otoño.

Arabia Saudita, los países del Golfo y otros países árabes buscan disuadir al presidente estadounidense de emprender acciones militares contra Irán, temiendo verse involucrados en un conflicto más amplio. Los saudíes recuerdan cómo, según informes, misiles iraníes penetraron los sistemas de defensa aérea estadounidenses y alcanzaron instalaciones energéticas saudíes en 2009. Qatar tampoco olvida el ataque con misiles de Irán contra una base estadounidense en su territorio en junio de 2025, perpetrado en respuesta a la agresión estadounidense.

Por el momento, Trump mantiene una postura de ambigüedad estratégica, alternando entre amenazas de ataque (que están respaldadas por el despliegue en la región de una importante armada naval liderada por el USS Abraham Lincoln, con un segundo grupo de ataque de portaaviones destinado a reforzarla) y declaraciones de su deseo de concluir un “buen acuerdo” con Teherán sobre la cuestión nuclear.

Plenamente consciente de la gravedad de la amenaza que se cierne sobre Irán, ha accedido a reanudar las negociaciones con Estados Unidos con la esperanza de ganar tiempo y lograr un resultado aceptable para él. Al mismo tiempo, funcionarios iraníes recuerdan repetidamente a la opinión pública la “traición” de Washington al atacar a Irán durante las conversaciones previas celebradas en Omán a principios del verano de 2025, conversaciones que habían avanzado de forma bastante constructiva. Los mediadores omaníes habían declarado que Teherán estaba dispuesto a suspender temporalmente el enriquecimiento de uranio, reducir posteriormente los niveles de enriquecimiento y considerar la participación en la posible creación de un consorcio internacional de enriquecimiento de uranio a cambio de un alivio de las sanciones.

Ahora, según se informa, la parte estadounidense inició conversaciones con una firme exigencia del cese total de las actividades de enriquecimiento, así como del desmantelamiento o la retirada del país de las reservas de uranio altamente enriquecido. Sin embargo, al menos hasta el momento, no ha planteado cuestiones relacionadas con el programa de misiles balísticos de Irán ni su apoyo a entidades proiraníes en toda la región, asuntos en los que Israel sigue insistiendo.

Irán no está dispuesto a detener por completo el enriquecimiento de uranio, pero parece dispuesto a discutir posibilidades para reducir los niveles de enriquecimiento y posiblemente exportar uranio altamente enriquecido a cambio del levantamiento o la flexibilización de las sanciones.

Según se informa, Trump está considerando varias opciones para atacar a Irán, ya que abstenerse de una acción militar podría interpretarse como debilidad y sería un golpe a su cultivada imagen de político que siempre encontrará una manera y un solucionador decisivo de problemas.

Las negociaciones en sí mismas sirven como distracción, ya que ninguna de las partes parece dispuesta a hacer concesiones fundamentales. Es improbable que Washington abandone sus exigencias de que Irán cese permanentemente el enriquecimiento de uranio, reduzca su programa de misiles y ponga fin al apoyo a los intermediarios regionales. Para Teherán, estas exigencias son fundamentalmente inaceptables.

Los dirigentes iraníes creen que cualquier concesión conduciría inevitablemente a nuevas exigencias.

Si Trump decide lanzar ataques con misiles y aéreos contra Irán, caben varios escenarios. Una posibilidad sería un bombardeo limitado de instalaciones nucleares y militares seleccionadas, evitando una destrucción y pérdida de vidas significativas, lo que permitiría a Teherán responder con una acción igualmente demostrativa y moderada.

Un escenario más peligroso implicaría ataques a gran escala contra líderes político-religiosos, instalaciones militares, sitios nucleares y otras infraestructuras críticas, en un intento de decapitar al régimen y minimizar su capacidad de tomar represalias severas contra objetivos estadounidenses e israelíes.

Teherán se declara preparado para cualquier eventualidad, incluso las más peligrosas. Funcionarios iraníes sugieren que se han aprendido las lecciones del ataque estadounidense-israelí del año pasado y que se han tomado medidas para desplegar sistemas de defensa aérea adicionales, mejorar y ampliar la capacidad de misiles balísticos, dispersar y ocultar mejor los sistemas de lanzamiento, y reforzar las instalaciones nucleares.

Las autoridades policiales iraníes también han actuado para identificar y detener a miembros de las redes de inteligencia israelíes que proporcionaron información sobre el paradero de altos funcionarios militares y científicos nucleares iraníes, así como sobre la ubicación de los sitios de lanzamiento de misiles y las instalaciones militares.

Mientras advierten a Israel que no se una a ninguna acción militar estadounidense contra la República Islámica, los funcionarios iraníes afirman que ahora poseen capacidades mejoradas para penetrar los sistemas de defensa aérea israelíes (incluida la Cúpula de Hierro) y para infligir daños sustanciales a la infraestructura militar e industrial de Israel.

Irán ha advertido además que, si los ataques estadounidenses e israelíes se intensifican, el conflicto podría volverse regional. Contactos recientes entre representantes iraníes y los líderes de Hezbolá y los hutíes yemeníes sugieren preparativos para involucrar a estos actores en ataques contra Israel y Estados Unidos en caso de agresión contra Irán. El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, ha declarado que si Estados Unidos atacara a los líderes religiosos de la República Islámica con el ayatolá Jamenei al mando, Hezbolá y otros grupos armados chiítas abrirían un frente de yihad (lucha sagrada) contra los agresores. En caso de una escalada aguda, Irán podría intentar cerrar el estrecho de Ormuz, interrumpiendo así las exportaciones regionales de petróleo y provocando un fuerte aumento de los precios mundiales.

Aunque las recientes protestas en Irán fueron significativas en escala y estuvieron acompañadas de consignas antigubernamentales, contrariamente a las expectativas occidentales, no provocaron una grave desestabilización interna, ni mucho menos el colapso de la República Islámica. Las fuerzas del orden actuaron con relativa rapidez para estabilizar la situación e identificar y detener a quienes instigaban disturbios y disturbios.

El país posee un sistema de gobierno relativamente sólido y con múltiples capas en todas las ramas del poder, capaz de contener las crisis. La resiliencia del régimen se sustenta en el poderoso aparato de seguridad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica —estrechamente alineado con el liderazgo político-religioso del país— y su milicia Basij subordinada (Tomado de Revista Política y Poder).

Imagen de portada: Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, El ayatolá, Alí Jamenei, líder supremo iraní. Foto: Reuters.