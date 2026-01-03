Cuba rechaza de manera contundente agresión militar a Venezuela

Con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tuvo lugar en la Tribuna Antimperialista de La Habana, un acto de denuncia a los ataques estadounidenses contra Venezuela, perpetrados en la madrugada de este sábado.

Al intervenir ante el pueblo habanero congregado la Tribuna, en representación de toda Cuba, Díaz-Canel denunció el acto de terrorismo de Estado de EE.UU. contra Venezuela y exigió la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores

El presidente cubano llamó a la unidad internacional frente al neofascismo imperial y denunció con fuerza lo que calificó como “un brutal y alevoso ataque de fuerzas militares norteamericanas contra Venezuela y el inaceptable, vulgar y bárbaro secuestro” del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de la Primera Combatiente Cilia Flores.

En un discurso cargado de histórica convicción antiimperialista, el mandatario cubano aseguró que las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, pronunciadas hace más de dos décadas, parecen escritas para describir la actual agresión. “Nunca todas las naciones del mundo se vieron sometidas al poder y los caprichos de quienes dirigen una superpotencia, con un poder al parecer sin límites, de cuya filosofía, ideas políticas y nociones de ética nadie tiene la más mínima idea. Sus decisiones son prácticamente impredecibles e inapelables. La fuerza y la capacidad de destruir y matar parecen estar presentes en cada uno de sus pronunciamientos”, citó Díaz-Canel.

Dijo que lo ocurrido esta madrugada en Venezuela es “un acto de terrorismo de Estado, un asalto criminal contra nuestra América, zona de paz”. Señaló con firmeza que constituyen una violación flagrante de la soberanía de una nación símbolo de dignidad y un ataque inaceptable al derecho internacional.

Frente a lo que denominó la pretensión imperialista, el presidente fue categórico: “No, señores imperialistas, este no es su patio trasero ni territorio en disputa. No aceptamos ni reconocemos la doctrina Monroe”. Y enfatizó el compromiso de Cuba: “La tierra de Bolívar es sagrada… y como prueba, por Venezuela y, por supuesto, también por Cuba, estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia vida, pero a un precio muy caro”.

Díaz-Canel describió la operación estadounidense contra Venezuela y contra Maduro como un acto cobarde y criminal. “Solo puede llamarse cobarde, criminal y alevoso el ataque de madrugada a un pueblo pacífico y noble”, expresó, subrayando que se trata de “una expresión inequívoca de fascismo, o mejor dicho, del neofascismo que se pretende imponer a toda la humanidad”.

Alertó que la amenaza no se limita a Venezuela. “Por eso, la amenaza no es solo para Venezuela; la amenaza es contra la humanidad entera y se sustenta en la falaz doctrina de la paz por medio de la fuerza”.

El discurso de Díaz-Canel desmontó lo que calificó como “la falaz narrativa del narcotráfico” utilizada por figuras como el senador Marco Rubio. “El oscuro objeto del deseo imperialista es el petróleo venezolano, son las tierras y los recursos naturales de Venezuela”, aseveró. Acusó a la administración estadounidense de haber reconocido sin rubor su interés por las riquezas del país suramericano, prometidas según dijo por “la candidata del imperio”.

“El objetivo es también apagar ese bastión de resistencia al imperialismo y de defensa de la integración regional que es la Revolución Bolivariana”, afirmó, confiado en que el pueblo venezolano, de hondas raíces populares, saldrá a defender su soberanía como lo hizo en abril de 2002.

El presidente cubano dejó claro que “Estados Unidos no tiene autoridad moral ni legal de ningún tipo para sacar por la fuerza de su país al presidente venezolano”, pero lo declaró “responsable ante el mundo de la integridad física de Maduro”. Se sumó al llamado de las autoridades venezolanas para exigir una prueba de vida del Presidente y de Cilia Flores.

Denunció la campaña de acusaciones sin pruebas y recordó que incluso analistas estadounidenses han desestimado el “falso relato del narcoterrorismo”. “Los que debían ser condenados por un tribunal internacional antifascista son ellos”, sentenció, acusando a los actuales gobernantes de EE.UU. de aplicar el principio goebbelsiano de la mentira repetida.

En un llamado ferviente a la solidaridad continental, Díaz-Canel exhortó: “¡A cerrar filas, pueblos de América! No dejemos pasar al gigante de las siete leguas”. Invocó la advertencia del Che Guevara: “en el imperialismo no se puede confiar, ‘pero ni tantito así’”.

Reiteró el apoyo inquebrantable de Cuba y su exigencia principal: “Nicolás y Cilia son de Venezuela y deben ser devueltos al pueblo de Venezuela, que eligió y reclama a su legítimo presidente”.

Su intervención concluyó, ante un pueblo congregado, con las consignas que resonaron como un juramento de lucha: “¡Abajo el imperialismo! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Cuba y Venezuela unidos vencerán! ¡Patria o Muerte, Socialismo o Muerte! ¡Venceremos!”.

Los pueblos del mundo contra el imperialismo agresor

En contundente intervención durante el acto de solidaridad con Venezuela, Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y Héroe de la República de Cuba, denunció el “cobarde y vil ataque” ejecutado por el gobierno de Estados Unidos contra la hermana nación en la madrugada de este sábado.

González Llort alertó que esta agresión militar “no es un hecho aislado, es una escalada en la larga guerra económica, mediática, diplomática y más recientemente de amenazas militares con el objetivo de someter a un pueblo soberano y destruir por la fuerza un proyecto de independencia y justicia social como la Revolución Bolivariana”.

Subrayó que el carácter de esta agresión “trasciende las fronteras venezolanas”. La definió como “un ataque directo a los pilares de la convivencia y el derecho internacional, un asalto aborrecible a la aspiración de construir una zona de paz y a la autodeterminación de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe”. Afirmó que “esta acción refleja la bajeza con que opera la administración de Trump”.

El presidente del ICAP expuso los hechos que, a su juicio, desenmascaran al agresor: “Los bombardeos sobre Caracas y otros estados venezolanos demuestran quiénes son los que infunden el terror. Los asesinatos extrajudiciales, secuestros y piratería en el Caribe demuestran quiénes operan como mafia nacional organizada”. Añadió que “las sistemáticas violaciones a los derechos humanos con las que tratan a los migrantes demuestran la naturaleza fascista del gobierno que ocupa la Casa Blanca”.

Señaló que la agresión armada es “una expresión explícita de la aplicación del corolario Trump de la doctrina Monroe contra nuestros pueblos”, cuyo fin es “apoderarse de los recursos naturales de Venezuela y de la región”.

González Llort ratificó el apoyo de Cuba: “Frente a estas atrocidades, nuestra solidaridad con el heroico y bravo pueblo venezolano es inquebrantable”. En nombre del movimiento solidario cubano e internacional, declaró: “Denunciamos la intervención imperialista y fascista del gobierno de Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. Nuestra América no es patio trasero de nadie”.

Respaldó firmemente la exigencia formulada por la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, al gobierno de Estados Unidos de presentar “prueba de vida del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la compañera Cilia Flores”.

Finalmente, realizó un urgente llamado a la movilización mundial: “Convocamos de manera urgente a la movilización mundial por la paz y la unidad frente a la arremetida imperial contra nuestros pueblos”. Instó a “todas las organizaciones de solidaridad, movimientos sociales, defensores de la paz y personas dignas a pronunciarse y denunciar la agresión militar en curso y a ejercer toda la presión posible para poner freno a la intimidación con que actúa el gobierno estadounidense”.

“Venezuela”, concluyó González Llort, “hoy es la causa de la humanidad”.

En esta acción de condena participan también los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, entre otros. (Tomada de Cubadebate).